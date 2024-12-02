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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Катара — 2024: Перес, Хэмилтон, Хюлькенберг или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
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Среди претендентов — опять три гонщика из топ-команд.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе «Лусаил» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Лэнс Стролл
Фото: Lars Baron/Getty Images
1 место

Лэнс Стролл

Гонка канадца была испорчена уже на первом круге. Не далее чем в пятом повороте Стролл решил до последнего не уступать в сражении с Албоном, но из-за предсказуемой недостаточной поворачиваемости задел «Уильямс», за что потом получил 10-секундный штраф. До конца непонятно, из-за этого инцидента «Астон» затем вёл себя плохо или нет. Так или иначе, Лэнс оформил ранний сход.

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Серхио Перес

Мексиканец проводил среднюю, но, по своим нынешним меркам, неплохую гонку и благодаря проблемам соперников даже выбрался на высокое пятое место. Однако перед рестартом гонки Переса внезапно развернуло, да так, что Серхио ещё и заглох и сошёл. Судя по послегоночным комментариям, свалить сход на технику нельзя. Курьёзный конец печального уикенда.

Льюис Хэмилтон
Фото: Joe Portlock/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Просто кошмарная гонка британца. На старте Льюис допустил фальстарт — и одновременно проиграл сразу три позиции. Потом всю гонку ворчал, что машина не едет, и даже подозревал какую-нибудь поломку, но в итоге вновь ошибся сам, когда не снизил скорость при заезде на пит-лейн. Да, «Мерседес» вёл себя отвратительно, но всё-таки уж в очки Хэмилтон должен был его завезти — раз уж даже Чжоу восьмой.

Ландо Норрис
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Ландо Норрис

Всё у британца шло неплохо, пока на 31-м круге Норрис не проворонил жёлтые флаги на стартовой прямой. Да, индикацию включили в последний момент, но вот маршала, размахивавшего флагами, Ландо обязан был заметить. В итоге же пилот «Макларена» получил огромный штраф и променял второе место на 10-е, что ещё может аукнуться команде в Кубке конструкторов.

Нико Хюлькенберг
Фото: Joe Portlock/Getty Images
5 место

Нико Хюлькенберг

Если в спринте немец был чудо как хорош, то в основной гонке — совсем наоборот. На старте Халк стал участником тройного столкновения с Оконом и Колапинто — пилоту «Хааса» дважды повезло: что он единственный продолжил борьбу и что его не оштрафовали. Однако уже на второй половине дистанции Нико после рестарта допустил разворот и застрял в гравии. А ведь шины и темп вполне позволяли всё-таки попасть в топ-10.

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