Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе «Лусаил» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Лэнс Стролл
Гонка канадца была испорчена уже на первом круге. Не далее чем в пятом повороте Стролл решил до последнего не уступать в сражении с Албоном, но из-за предсказуемой недостаточной поворачиваемости задел «Уильямс», за что потом получил 10-секундный штраф. До конца непонятно, из-за этого инцидента «Астон» затем вёл себя плохо или нет. Так или иначе, Лэнс оформил ранний сход.
Серхио Перес
Мексиканец проводил среднюю, но, по своим нынешним меркам, неплохую гонку и благодаря проблемам соперников даже выбрался на высокое пятое место. Однако перед рестартом гонки Переса внезапно развернуло, да так, что Серхио ещё и заглох и сошёл. Судя по послегоночным комментариям, свалить сход на технику нельзя. Курьёзный конец печального уикенда.
Льюис Хэмилтон
Просто кошмарная гонка британца. На старте Льюис допустил фальстарт — и одновременно проиграл сразу три позиции. Потом всю гонку ворчал, что машина не едет, и даже подозревал какую-нибудь поломку, но в итоге вновь ошибся сам, когда не снизил скорость при заезде на пит-лейн. Да, «Мерседес» вёл себя отвратительно, но всё-таки уж в очки Хэмилтон должен был его завезти — раз уж даже Чжоу восьмой.
Ландо Норрис
Всё у британца шло неплохо, пока на 31-м круге Норрис не проворонил жёлтые флаги на стартовой прямой. Да, индикацию включили в последний момент, но вот маршала, размахивавшего флагами, Ландо обязан был заметить. В итоге же пилот «Макларена» получил огромный штраф и променял второе место на 10-е, что ещё может аукнуться команде в Кубке конструкторов.
Нико Хюлькенберг
Если в спринте немец был чудо как хорош, то в основной гонке — совсем наоборот. На старте Халк стал участником тройного столкновения с Оконом и Колапинто — пилоту «Хааса» дважды повезло: что он единственный продолжил борьбу и что его не оштрафовали. Однако уже на второй половине дистанции Нико после рестарта допустил разворот и застрял в гравии. А ведь шины и темп вполне позволяли всё-таки попасть в топ-10.