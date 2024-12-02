«Я потерял к нему всякое уважение». Чемпион Ф-1 в ярости от действий соперника

По окончании Гран-при Катара в паддоке обсуждали странные действия гоночного директора и строгий штраф Ландо Норрису, но внезапно появилась и ещё одна тема: Макс Ферстаппен послал куда подальше Джорджа Расселла и заявил, что потерял к британцу всякое уважение.

Оказывается, проблема возникла ещё накануне гонки…

«Пусть лучше отвалит»

«За свою карьеру я много раз бывал в комнате стюардов с теми, с кем гонялся, но ни разу не видел, чтобы кто-то так сильно пытался кого-то поиметь. Я потерял к нему всякое уважение», — сказал Ферстаппен после финиша Гран-при Катара. Вскоре после этого Макс давал интервью нидерландскому телевидению и продолжил мысль: «На камеру он всегда милый, но в личном общении совершенно другой. Пусть лучше отвалит, не хочу иметь с этим ничего общего».

Гнев Ферстаппена вызвали разбирательства с судьями после квалификации. Речь об инциденте на прогревочном круге, когда Расселл чуть не налетел на «Ред Булл» нидерландца и вынужден был свернуть на обочину. В том эпизоде Джордж испачкал шины, потерял концентрацию и не смог улучшить своё время. А вот Ферстаппен, ушедший на быстрый круг после «Мерседеса», прибавил и в итоге показал лучшее время, взяв поул-позицию.

Макс Ферстаппен в квалификации Гран-при Катара Фото: Clive Mason/Getty Images

Что именно произошло в комнате судей, неизвестно, однако нидерландца лишили поула и переставили на вторую позицию, а первое место вернулось к Расселлу. В тексте решения стюардов сказано, что Ферстаппен ехал медленнее предписанной дельты и видел в зеркалах «Мерседес», но траекторию ему не уступил. Формально судьи правы, однако прежде наказаний за подобное не было. Да, если пилот помешал другому на быстром круге, он получал штраф в три позиции, но в данном случае оба участника инцидента были на прогревочном.

На подготовительных кругах пилоты то и дело обгоняют друг друга, пытаясь найти более выгодное положение на трассе, а в Монце перед «Параболикой» и вовсе творится форменное безумие. И ни разу это не приводило к реальным штрафам на решётке. «Раз так, то в Абу-Даби я ускорюсь позади соперника на прогревочном круге и потребую его наказать», — прокомментировал штраф Ферстаппена Фернандо Алонсо.

«Думал, будет авария»

Судя по всему, конфликт между Максом и Расселлом произошёл ещё в комнате судей, потому что Джордж ожидал столкновения с нидерландцем. «Если честно, я думал, что будет авария, — сказал британец. — Но мы упростили ему задачу — у нас с Льюисом был ужасный старт. Ему легко было обогнать».

На старте Ферстаппен действительно сработал абсолютно безжалостно. Даже при старте с грязной части траектории нидерландец сумел поравняться с «Мерседесом» до первого поворота и уверенно оставил его позади. Не зря про Макса говорят, что чем он злее, тем лучше едет.

Джордж Расселл после квалификации в Катаре Фото: Peter Fox/Getty Images

Но оправдана ли его злоба? Конечно, решение судей ему не понравилось, однако винить Расселла, кажется, не в чем. Это Формула-1, борьба идёт во всех измерениях и, если появился шанс отыграть позицию до старта, Расселл обязан был им воспользоваться. Неужели, окажись нидерландец на его месте, Макс отказался бы от поул-позиции?

Да и в интервью нидерландской прессе Ферстаппен мог бы выбирать выражения — разве после такой победы никто не подсказал Максу остроумной шутки? Впрочем, его винить в грубости мы тоже не будем. Спорт — это в том числе эмоции, и теперь в Формуле-1 появилось ещё одно принципиальное соперничество. Просто представьте, какой яркой после этого была бы дуэль Ферстаппена и Расселла в борьбе за титул.