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Макс Ферстаппен выругался на Джорджа Расселла после отобранного поула на Гран-при Катара Формулы-1

«Я потерял к нему всякое уважение». Чемпион Ф-1 в ярости от действий соперника
Дмитрий Захарченко
Макс Ферстаппен выругался на Джорджа Расселла
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Похоже, в «Больших призах» появилось ещё одно принципиальное соперничество.

По окончании Гран-при Катара в паддоке обсуждали странные действия гоночного директора и строгий штраф Ландо Норрису, но внезапно появилась и ещё одна тема: Макс Ферстаппен послал куда подальше Джорджа Расселла и заявил, что потерял к британцу всякое уважение.

Оказывается, проблема возникла ещё накануне гонки…

Итоги Гран-при Катара:
Мощь Ферстаппена: не только отбил атаку Норриса, но и наябедничал на штраф соперника! Мощь Ферстаппена: не только отбил атаку Норриса, но и наябедничал на штраф соперника!
Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен

«Пусть лучше отвалит»

«За свою карьеру я много раз бывал в комнате стюардов с теми, с кем гонялся, но ни разу не видел, чтобы кто-то так сильно пытался кого-то поиметь. Я потерял к нему всякое уважение», — сказал Ферстаппен после финиша Гран-при Катара. Вскоре после этого Макс давал интервью нидерландскому телевидению и продолжил мысль: «На камеру он всегда милый, но в личном общении совершенно другой. Пусть лучше отвалит, не хочу иметь с этим ничего общего».

Гнев Ферстаппена вызвали разбирательства с судьями после квалификации. Речь об инциденте на прогревочном круге, когда Расселл чуть не налетел на «Ред Булл» нидерландца и вынужден был свернуть на обочину. В том эпизоде Джордж испачкал шины, потерял концентрацию и не смог улучшить своё время. А вот Ферстаппен, ушедший на быстрый круг после «Мерседеса», прибавил и в итоге показал лучшее время, взяв поул-позицию.

Макс Ферстаппен в квалификации Гран-при Катара

Макс Ферстаппен в квалификации Гран-при Катара

Фото: Clive Mason/Getty Images

Что именно произошло в комнате судей, неизвестно, однако нидерландца лишили поула и переставили на вторую позицию, а первое место вернулось к Расселлу. В тексте решения стюардов сказано, что Ферстаппен ехал медленнее предписанной дельты и видел в зеркалах «Мерседес», но траекторию ему не уступил. Формально судьи правы, однако прежде наказаний за подобное не было. Да, если пилот помешал другому на быстром круге, он получал штраф в три позиции, но в данном случае оба участника инцидента были на прогревочном.

На подготовительных кругах пилоты то и дело обгоняют друг друга, пытаясь найти более выгодное положение на трассе, а в Монце перед «Параболикой» и вовсе творится форменное безумие. И ни разу это не приводило к реальным штрафам на решётке. «Раз так, то в Абу-Даби я ускорюсь позади соперника на прогревочном круге и потребую его наказать», — прокомментировал штраф Ферстаппена Фернандо Алонсо.

Что не так с решением судей:
Спорный штраф оставил Ферстаппена без первого места на старте. Это новый опасный прецедент
Спорный штраф оставил Ферстаппена без первого места на старте. Это новый опасный прецедент

«Думал, будет авария»

Судя по всему, конфликт между Максом и Расселлом произошёл ещё в комнате судей, потому что Джордж ожидал столкновения с нидерландцем. «Если честно, я думал, что будет авария, — сказал британец. — Но мы упростили ему задачу — у нас с Льюисом был ужасный старт. Ему легко было обогнать».

На старте Ферстаппен действительно сработал абсолютно безжалостно. Даже при старте с грязной части траектории нидерландец сумел поравняться с «Мерседесом» до первого поворота и уверенно оставил его позади. Не зря про Макса говорят, что чем он злее, тем лучше едет.

Джордж Расселл после квалификации в Катаре

Джордж Расселл после квалификации в Катаре

Фото: Peter Fox/Getty Images

Но оправдана ли его злоба? Конечно, решение судей ему не понравилось, однако винить Расселла, кажется, не в чем. Это Формула-1, борьба идёт во всех измерениях и, если появился шанс отыграть позицию до старта, Расселл обязан был им воспользоваться. Неужели, окажись нидерландец на его месте, Макс отказался бы от поул-позиции?

Да и в интервью нидерландской прессе Ферстаппен мог бы выбирать выражения — разве после такой победы никто не подсказал Максу остроумной шутки? Впрочем, его винить в грубости мы тоже не будем. Спорт — это в том числе эмоции, и теперь в Формуле-1 появилось ещё одно принципиальное соперничество. Просто представьте, какой яркой после этого была бы дуэль Ферстаппена и Расселла в борьбе за титул.

Авторы «Чемпионата» спорят:
Чемпиона Формулы-1 наказали за мат. Правильно осадили Макса — или занимаются ерундой?
Чемпиона Формулы-1 наказали за мат. Правильно осадили Макса — или занимаются ерундой?
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