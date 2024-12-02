У Ферстаппена двойные стандарты, Норрис не заслуживал штрафа. Разбор Гран-при Катара

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Катара Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Как оцениваете штраф Ферстаппена за инцидент с Расселлом?

На мой взгляд, штраф притянут за уши. Окей — дельта, все дела. Но вы оба на круге охлаждения. И человек сзади может контролировать дистанцию, чтобы не было опасной ситуации. По опыту, судьи всегда делают скидку, если оба пилота не на быстром круге. В этот раз вмешалась дельта. Ну, раз есть такое правило с дельтой и Макс его нарушил, то ладно, пусть будет одна позиция.

Ферстаппен после гонки жёстко прошелся по Расселлу. Как себя обычно ведут пилоты у судей?

Там действительно всё зависит от человека. Это немного похоже на суд, где каждый пытается себя обелить. Иногда всё очевидно и даже попыток оправдаться нет. Судя по всему, Джордж перегнул палку. Инцидент дурацкий и не нарочный. Да и Джордж не потерял ничего. Ну, проехал ты сквозь гравий. Окей, опять дельта. Но если перед тобой физическая машина из метала, из-за дельты надо сквозь неё проезжать, на круге охлаждения шин?

К Максу, впрочем, тоже вопрос про двойные стандарты. Сначала ты недоволен, что соперник сделал всё, чтобы ты получил штраф, а потом по радио рапортуешь, что машина сзади не скинулась на жёлтый флаг. А все мы видели данные, как скинулся сам Ферстаппен — вот это он газ отпустил, аж с 320 км/ч до 315! Так гораздо безопаснее.

Можно ли как-то оправдать Норриса и насколько соразмерен штраф в виде стоп-энд-гоу?

Абсолютно абсурдный штраф. Во-первых, табло зажглось жёлтым в момент проезда Ландо. С онборд-камеры это можно увидеть. Но ты сидишь ниже и не смотришь на прямой на стену, где вывешивали флаги. При этом Норрис точно видел зелёный флаг впереди. При этом на прямой было только зеркало. То есть Ландо должен был скинуть, когда уже видел зелёный флаг и никакой опасности? И за это он получил такой штраф? Абсурд. Мне вот однажды вернули лучший круг в квалификации Формулы «Рено» 3.5, когда так же зажглось табло в момент моего проезда мимо.

Был ли у Норриса шанс на победу, если бы не штраф?

Не думаю. Макс отлично всё контролировал.

Что думаете о решении гоночной дирекции никак не реагировать на лежащее на трассе зеркало Албона?

Я уже читал много высказываний и соглашусь с ними. Все действия гоночной дирекции были плохо исполнены и многим навредили. Почему просто не ввести режим виртуального сейфти-кара всего на 20 секунд?

Согласны ли с тем, что никого не наказали за аварию в первом повороте? Или там Хюлькенберг виноват?

Вина на Хюлькенберге, конечно: он потерял машину. Но первый поворот и старт — как всегда, на эти моменты почти не смотрят.

Ваша реакция на результат Чжоу?

Класс! Чистая гонка, и повезло с многочисленными сходами и штрафами машин спереди. Гасли вот и вовсе пятым доехал.

Что скажете о сходе Переса?

Очередной «шедевральный» уикенд. Мне кажется, он уже над нами издевается, потому что я не могу найти хоть какое-то объяснение его ошибкам. Его надо признавать гонщиком дня каждый раз после таких гонок!

У Хэмилтона совершенно не ехала машина. Совпадение или команда вольно-невольно тормозит уходящего пилота?

Я не верю в заговоры. Свое мнение я уже выражал: сейчас, думаю, он уже сам совсем потерял желание и просто доезжает сезон. Он делал много ошибок, которые ему совсем не свойственны. Но не думаю, что в красных цветах у него всё будет радужно.

Как вам решение Норриса отдать в спринте победу Пиастри?

Классно, по-мужски! Мне понравилось.

Одобряете ли решение «Альпин» досрочно заменить Окона на Дуэна?

Если честно, да. Этот вариант всех устроит. Окон не борется за очки, а так поедет в «Хаасе» на тестах, а команде интересно посмотреть на Дуэна — все в плюсе.

Кого бы вы посадили в «Кадиллак» в 2026 году?

Вполне можно Колапинто. И кого-то из Формулы-2. Или Магнуссена, который вдруг поехал. Но я больше за вариант с кем-то из Ф-2. Многие скажут, что глупо сажать неопытных пилотов в новую команду, но уже давно каждый занимается своим делом. Пилот не рассчитывает на компьютере каждую деталь. Он говорит: «Мне не хватает морды на входе», — и уже инженер думает, как сделать, чтобы появилось сцепление у передней части машины. В «Кадиллаке» будут опытные инженеры, а не с улицы. Главное, чтобы пилот мог этой техникой хорошо управлять. И именно скорость важна. Желательно без аварий. Хотя мы видим, что тут не всегда играет роль только опыт. Что опытный Албон, что Колапинто часто разбирают машины из-за того, что их болид нервный. Был бы он стабильным, «Уильямс» сильно бы сэкономил.