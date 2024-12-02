Чудовищный провал Хэмилтона на фоне ночного кошмара Переса. Оценки за Гран-при Катара

23-й этап сезона Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Нидерландец вновь был лучшим на трассе. Он блестяще стартовал, уверенно отбил атаки Норриса и по возможности контролировал отрыв от «Макларена». В спринте, правда, так же здорово проехать не получилось.

Шарль Леклер — 8,5

Леклер в короткой гонке тоже не блистал и в начале уикенда уступал в скорости Сайнсу. Но в квалификации монегаск выжал из машины максимум, а в гонке воспользовался всеми представленными возможностями и финишировал выше, чем рассчитывал.

Пьер Гасли — 8

Пьеру повезло провести пит-стоп за автомобилем безопасности, но это не умаляет очень сильного темпа на финальном отрезке, когда гонщик «Альпин» сдержал позади «Феррари». Если бы не проколы Сайнса и Хэмилтона, Гасли был бы шестым или седьмым, что тоже очень достойно.

Гуаньюй Чжоу — 8

Впервые в сезоне «Кик-Заубер» выглядел конкурентоспособно, и у Чжоу словно открылось второе дыхание. Он опередил в квалификации Боттаса и почти всю гонку держался рядом с топ-10, завоевав в итоге для своей команды первые в этом году очки.

Фернандо Алонсо — 8

В Катаре «Астон Мартин» словно бы очнулся, и Алонсо впервые с Гран-при Сингапура затащил машину в топ-10, уступив среди пилотов команд-середняков только Гасли. С учётом нехватки мощности, это более чем достойный результат.

Алонсо впереди группы соперников на Гран-при Катара Фото: Clive Mason/Getty Images

Кевин Магнуссен — 8

К концу сезона раскатился и Магнуссен — в четырёх своих последних квалификациях Кевин трижды пробился в финальный сегмент. На быстром круге датчанин допустил помарку, потеряв одну позицию на решётке, но в гонке действовал чётко и уверенно.

Джордж Расселл — 7,5

Если бы не ранний пит-стоп и заминка механиков, Расселл наверняка поднялся бы в воскресенье на подиум. Однако в Катаре Джордж дважды проигрывал позиции на старте, а перед выездом автомобиля безопасности слишком долго не мог пройти Алонсо.

Карлос Сайнс — 7,5

В спринте Сайнс опередил Леклера, но в главных сессиях испанец оказался в тени напарника, а в концовке гонки не смог пройти Гасли. Впрочем, если бы не прокол на осколках от зеркала Албона, результат был бы заметно выше.

Оскар Пиастри — 7

В Катаре Пиастри весь уикенд уступал в темпе Ландо Норрису и едва ли отбился бы от Расселла в спринте, если бы не помощь напарника. В воскресной гонке австралиец тоже не впечатлил: пока Ландо прессинговал Ферстаппена, Пиастри приходилось бороться с Леклером.

Валттери Боттас — 6,5

В тот момент, когда «Кик-Заубер» позволил набрать очки, Боттас уступил в квалификации Чжоу. Но на старте Валттери отыгрался и оказался позади лишь из-за удара от Лоусона. В целом финну было по силам оказаться в топ-10.

Юки Цунода — 6,5

Для Юки Цуноды Гран-при Катара тоже сложился весьма средне. Машина не позволяла рассчитывать на сколь-нибудь высокий результат, а сам японец по ходу дистанции постепенно скатывался всё ниже и ниже.

Алекс Албон и Юки Цунода на Гран-при Катара Фото: Joe Portlock/Getty Images

Александер Албон — 6

«Уильямсу» в этот уикенд катастрофически не хватало скорости, и даже с неплохим кругом Албон не смог выйти из первого сегмента. В гонке отыграться не удалось, причём Алекс ещё и получил 10 секунд штрафа за столкновение с Магнуссеном.

Эстебан Окон — 6

Гран-при Катара продолжался для Окона лишь один поворот — пока его «Альпин» не снёс Нико Хюлькенберг. Впрочем, и до этого скорости у Эстебана не было: в квалификации он уступил напарнику почти 0,9 секунды.

Гран-при Катара стал последним для Окона в составе «Альпин» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Франко Колапинто — 6

Из-за аварий в предыдущих гонках свежих обновлений на Колапинто уже не хватило, и как-либо проявить себя аргентинец не смог. Впрочем, в сходе в первом повороте его вины не было.

Ландо Норрис — 5

Возможно, штраф за игнорирование жёлтых флагов был чересчур строгим, а панель загорелась в неудачный для Ландо момент. Но Ферстаппен, который шёл впереди, каким-то образом же эти флаги увидел и поднял — пусть и на мгновение — ногу с педали. Норрис не поднял — и сурово поплатился.

Лиам Лоусон — 4

Второй год подряд Лоусон не может сладить с трассой в Катаре. В квалификации Лиам уступил Цуноде менее 0,05 секунды, но затем испортил себе весь уикенд столкновением с Боттасом. Перейти в «Ред Булл» этот уикенд точно не поможет.

Лэнс Стролл — 4

На штраф за столкновение с соперником нарвался и Лэнс Стролл. Канадец переборщил в борьбе с Албоном и получил закономерные 10 секунд. Кроме того, в квалификации Лэнс был на 0,7 секунды медленнее Алонсо.

Нико Хюлькенберг — 3

Неудачную квалификацию немец объяснил проблемами с батареей, а вот ошибку в первом повороте при старте на более жёстких, чем у других шинах, объяснить, увы, нечем. Как и последующий вылет на рестарте на 40-м круге.

Халк испортил гонку и себе, и соперникам Фото: Peter Fox/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 2

Гран-при Катара — один из главных провалов Хэмилтона за последнее время. В квалификациях экс-чемпион проиграл Расселлу по 0,4 секунды, затем допустил фальстарт и умудрился в необязательной ситуации превысить скорость на пит-лейне, хотя пелотон ехал за сейфти-каром. Можно ли было выступить ещё хуже?

Серхио Перес — 1

Серхио Перес показал, что можно. После проваленной пятничной квалификации спринт для Чеко превратился в тренировку, и за счёт этого был шанс спасти уикенд — на 38-м круге Перес шёл пятым. А затем убрался с трассы за автомобилем безопасности. Как такое вообще могло произойти со столь опытным пилотом?