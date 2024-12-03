Каких гонщиков подпишут в новую американскую команду Ф-1? Вот 10 кандидатов

Спустя годы юридических и бюрократических тяжб 11-ю команду всё же пустили на стартовую решётку Формулы-1 (и нет, речь не про «Апекс» Брэда Питта). В процессе, правда, американскому проекту пришлось сменить вектор, трансформировавшись из «Андретти» в «Кадиллак», но сам факт, что в Ф-1 приходит поддерживаемая General Motors команда из США, никуда не делся.

Пожалуй, самый интригующий вопрос на сегодня: кто будет выступать за американскую команду в 2026 году? Вашему вниманию список из 10 кандидатов.

Кевин Магнуссен

Вероятность подписания контракта – 45%

Начнём с самого явного варианта. Магнуссен многоопытный, в меру быстрый пилот, который к тому же в хороших отношениях с General Motors – в 2021 году он откатал полный сезон за команду «Кадиллака» (непосредственным управлением занимался не концерн, а «Чип Ганасси») в IMSA. Кстати, данным фактом вовсю хвастается сам Кевин в разговорах с прессой.

«Раньше я ездил в IMSA, я был за рулём заводского «Кадиллака», я знаю руководство, я знаю там людей, они знают меня. Так что… никогда не знаешь наверняка», – поделился мыслями датчанин.

Колтон Херта

Вероятность подписания контракта – 45%

Марио Андретти недавно обозначил цель «Кадиллака» привести в Ф-1 молодого американского гонщика (его напарником должен быть опытный пилот). Самым очевидным вариантом видится лидер команды «Андретти» в IndyCar, вице-чемпион минувшего сезона «американской формулы», да и в целом главная звезда гоночной империи – Колтон Херта. Американцем уже интересовались в Формуле-1: в 2022 году Хельмут Марко хотел подписать Херту в младшую команду «быков», но молодому гонщику не хватило баллов для получения заветной суперлицензии.

Получит ли Херта всё-таки шанс в Формуле-1? Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Кстати, у Колтона до сих пор нет разрешения на выступления в Ф-1, но если он завершит сезон-2025 в топ-5 чемпионата IndyCar, то с получением суперлицензии проблем возникнуть не должно. Ещё один аргумент в пользу кандидатуры Херты – фигура главного спонсора формульного проекта «Кадиллака» и команды «Андретти» Дэна Таурисса, который вложил немало средств в карьеру Колтона. Наверняка инвестор не упустит возможности привести своего протеже в Ф-1.

Франко Колапинто

Вероятность подписания контракта – 30%

Здесь логика следующая: Колапинто восхитил своей скоростью и умением адаптироваться к новой технике весь формульный паддок, но места в пелотоне для него нет. «Уильямс» подписал Сайнса до того, как Франко заявил о себе во всеуслышание, а место второго пилота занимает Албон, которого так просто за бесплатно не расторгнуть. Были ещё слухи об интересе к аргентинцу в «Ред Булл», но вроде как недавние аварии молодого пилота немного отпугнули Доктора Марко.

Вот и получается, что быстрый гонщик с бешеным коммерческим потенциалом (в Аргентине все с ума сошли от Ф-1) остаётся без работы – непорядок. В теории Франко могут рассмотреть на позицию молодого пилота в случае, если Херта так и не сможет получить суперлицензию. Колапинто и результат на трассе сможет дать, и ворох спонсоров за собой приведёт – он ведь способен взять на себя весь латиноамериканский рынок. В общем, звучит заманчиво.

Серхио Перес

Вероятность подписания контракта – 20%

Этот вариант стоит рассмотреть, если Хельмуту Марко всё же удастся убедить акционеров «Ред Булл» расстаться с Пересом. Ну и если у самого Чеко останется желание продолжать гоняться в Ф-1. Опять же, в пользу мексиканца говорят коммерческая сторона вопроса и тот пул спонсоров, который он может привести вслед за собой.

Что касается сугубо спортивной составляющей, то Серхио откатал в Ф-1 14 сезонов и выиграл шесть гонок. Да, он провалил два сезона в «Ред Булл», но, может, ему действительно не подходит концепция творения Эдриана Ньюи, которая разрабатывалась с учётом пожеланий Ферстаппена. Быть может, с переходом в другую команду вернётся старый Чеко? В середняках он демонстрировал более чем приемлемые результаты.

Валттери Боттас

Вероятность подписания контракта – 15%

Здесь будет наша любимая пластинка про опыт. Человек, имеющий за спиной с десяток сезонов в Ф-1, команде-дебютанту необходим – для обратной связи с инженерами, да и в плане результатов надежд на новичка мало. Осталось этого опытного пилота найти, а их, кстати, не так и много — среди тех, кто относительно недавно гонялся в Ф-1.

Выше мы уже говорили про Магнуссена, настала очередь Боттаса. Сам Валттери уже говорил, что не пойдёт вот прям сразу в другие серии — чтобы остаться в списках потенциальных пилотов на место в той или иной команде Ф-1. С учётом того, что этих мест не так и много, логично предположить, что финский пилот рассматривает «Кадиллак».

Даниэль Риккардо

Вероятность подписания контракта – 15%

Вот, кстати, ещё один опытный гонщик. Да, Риккардо уже говорил, что не пойдёт на понижение и вся эта возня в середине пелотона ему неинтересна, но когда заявления в Ф-1 что-то значили? Может ли Дэн переобуться? Конечно, может. Тем более здесь идёт речь не о каком-то абстрактном середняке, а о проекте General Motors.

Болельщики Ф-1 уже скучают по Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что же до «Кадиллака», то для американцев Риккардо представляет ценность не только своим богатым опытом, но и медийной составляющей. Сложно найти более привлекательное рекламное лицо команды на старте проекта.

Алекс Албон

Вероятность подписания контракта – 15%

Этот вариант стоит рассмотреть на случай, если «Уильямс» всё же рассудит, что спонсоры Колапинто принесут больше денег, чем команда потеряет на расторжении контракта с Албоном. Алекс может стать неким усреднённым вариантом для «Кадиллака». В меру способный, в меру опытный (уже пять сезонов в Ф-1 откатал), в меру обладающий коммерческим потенциалом – всё-таки единственный видный гонщик страны с населением 70 миллионов.

В общем, Албон – некий «Тоттенхэм» в мире Ф-1. До вершин он не добрался, но и… Ну, вы поняли.

Юки Цунода

Вероятность подписания контракта – 5%

Вот мы и добрались до пилота от моториста – только в такой парадигме возможен этот союз. По слухам, «Кадиллак» уже почти точно договорился с «Феррари» о поставке двигателей, но «Хонда» тоже фигурировала в сообщениях инсайдеров. В случае если General Motors всё же договорится с японским концерном, кандидатура Цуноды будет выглядеть весьма логично. Тем более что в системе «Ред Булл» Юки очевидно достиг своего потолка. На место в главной команде его упорно не рассматривают, а вечно сидеть в младшей конюшне – занятие не самое перспективное.

Алекс Палоу

Вероятность подписания контракта – 5%

В теории Палоу может примкнуть к «Кадиллаку» в том случае, если Херта так и не получит суперлицензию, а в General Motors останется стойкое желание усадить в свою команду кого-то знакомого американской аудитории. За последние четыре года Алекс взял три титула в IndyCar, по праву считаясь главной звездой чемпионата.

Алекс Палоу уже выступал за «Кадиллак» в Ле-Мане Фото: Ker Robertson/Getty Images

В пользу испанца говорят не только результаты на трассе, но и принадлежность к «Чип Ганасси» – дружественной «Кадиллаку» команде, которая ранее помогала автогиганту с управлением гоночной команды в первенстве IMSA. Кстати, Палоу уже выступал за «Кадиллак» в гонках «24 часа Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана».

Джордж Расселл

Вероятность подписания контракта – 5%

Рубрика «А что, а вдруг». В конце 2025-го у Расселла истекает контракт с «Мерседесом». И что будет делать Джородж, если Тото Вольфу всё же удастся уговорить Ферстаппена примкнуть к его команде? А такой вариант в принципе возможен, если, допустим, «Ред Булл» не поедет без Ньюи.

Вариантов продолжения карьеры у Расселла будет совсем немного, так как подавляющее большинство пилотов подписали контракты до конца 2026 года. В таком случае «Кадиллак», пусть и как временное решение, но всё же сможет заинтересовать Джорджа. Что же до американского концерна, то здесь, думаю, не нужно рассказывать, зачем им Расселл. «Кадиллак» за просто так получит топ-пилота в свою новообразованную команду.