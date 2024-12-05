Эти легендарные бренды — «золотая» история Формулы-1. Но какой из них круче всех?

Спортивное спонсорство – это захватывающая и безграничная тема для изучения и ностальгии. Логотипы компаний порой настолько тесно срастаются с командами или спортсменами, что становятся неотъемлемой частью фанатской культуры и спортивной истории. Скажешь Nike – вспомнится Майкл Джордан. Akai – сразу «Спартак». Teka – конечно, «Реал». Принцип ясен, правда?
О чём это говорит? О мастерстве маркетологов, которые с удивительной точностью находят идеальных представителей и целевую аудиторию. А иногда дело в чутье и неизвестной доле везения, когда новый спонсор заключает сделку накануне глобальных изменений или великих побед. В каждом из двух вариантов логотип компании навсегда вписывается в историю, закрепляясь рядом с эмблемой команды. Для фанатов он становится символом приятных воспоминаний, а иногда и стимулом стать ближе к любимой команде – например, купив продукцию бренда.
В автоспорте эти ассоциации только усиливаются. Здесь спонсоры забирают лучшие рекламные площади – на болидах, форме команды, кепках или даже бутылках пилотов. Но главное – титульные спонсоры определяют облик команды. Многие знаменитые расцветки болидов – это корпоративные цвета брендов, легендарные ливреи – зачастую корпоративные цветовые схемы, в которых логотипы спонсоров стали ярлыками, по которым мы определяем машины, команды и целые эпохи.
Давайте вместе пройдёмся мимо витрин памяти и вспомним несколько легендарных брендов, ставших знаковыми для болельщиков Формулы-1. А вы голосуйте за те бренды, которые являются для вас самыми-самыми.
Marlboro (эпоха «Феррари»)
В середине 1990-х сотрудничество Marlboro с «Маклареном» закончилось, и табачники решили эксклюзивно поставить на возрождающуюся «Феррари» и их молодого и звёздного гонщика – двукратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Ставка более чем оправдалась. Вместе с Marlboro «Феррари» пережила эпоху невероятного доминирования в начале 2000-х, когда Михаэль выиграл пять титулов подряд, а Кими Райкконен взял последнее на данный момент чемпионство команды.
Кстати, несмотря на запрет рекламы табачных изделий, Marlboro продолжает оставаться партнером «Феррари» через скрытые ассоциации, сохраняя своё место и влияние на судьбу этой команды. В сердцах тифози Marlboro уже совершенно точно навсегда останется одним из важнейших символов самой успешной эпохи в богатой истории любимой команды
Памятная эпоха: 1996–2008.
Люди: Михаэль Шумахер, Эдди Ирвайн, Рубенс Баррикелло, Кими Райкконен.
Red Bull
Это уже гораздо больше, чем спонсор. Впервые «красные быки» добрались до мира королевских гонок достаточно рано в своей истории. Компания была основана в 1987 году, а уже в 1989-м её первым амбассадором в мире спорта стал Герхард Бергер (пилот «Феррари» на тот момент). На бортах автомобилей красные быки на фоне жёлтого солнца впервые появились в 1995 году, это были автомобили команды «Заубер». Затем логотип обосновался на болидах «Эрроуза» и «Ягуара». А с 2005 года началась новая эпоха, в которой австрийская компания стала владельцем сначала одной, а потом и двух команд. От шутливого имиджа — до тотального доминирования! Red Bull навсегда останется в истории «королевского» класса.
Памятная эпоха: 2009 – по настоящее время.
Люди: Себастьян Феттель, Марк Уэббер, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Кристиан Хорнер, Эдриан Ньюи.
Mobil 1
Бренд автомобильных масел американской компании ExxonMobil появился в середине 1970-х. В качестве главной маркетинговой площадки был сразу выбран автоспорт, что неудивительно, зная, насколько глубоки автомобильные и гоночные традиции в самих Штатах. Логотип появился в NASCAR, в австралийском чемпионате V8 Supercars, но раньше всего именно в Формуле-1. Компания сотрудничала с «Эрроузом», «Бенеттоном», обеими командами концерна Red Bull, «Тойотой», «Форс Индия», «Брауном», однако наиболее легендарное сотрудничество было, безусловно, с «Маклареном». Чёрно-белая эстетика британских болидов прекрасно подчёркивала строгий дизайн логотипа Mobil 1. И пусть этот бренд никогда не был в роли титульного, логотипы на кожухе двигателя были весьма заметны в триумфальные моменты великих гонщиков команды конца 1990-х и начала 2010-х.
Памятная эпоха: 1998 – 2010.
Люди: Дэвид Култхард, Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтойя, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон, Мика Хаккинен.
Marlboro (эпоха «Макларена»)
Эти цвета и этот символ были везде: на машинах ведущих команд и на шлемах начинающих молодых талантов, на баннерах на трассах и в названии этапов. Есть они, а есть все остальные. Табачный бренд стал маркетинговым феноменом, создав вокруг своего продукта настоящую культуру. Если вы всегда держались подальше от пагубной привычки, то про Marlboro не слышать всё равно просто не могли, название было везде, даже в фильме «Бриллиантовая Рука».
Комедия Гайдая вышла в 1969-м, а спустя три года бренд появился в Формуле-1 на бортах автомобилей «БРМ». В том же 1972 году пришла первая победа – Жан-Пьер Бельтуаз стал триумфатором Монако, а после спонсорства команды Фрэнка Уильямса наконец произошла судьбоносная встреча, послужившая созданию самой известной ливреи в истории мирового автоспорта – Marlboro McLaren. Красно-белые цвета стали символом успеха и скорости. И пусть табачная компания поддерживала ещё много команд и гонщиков, а расцветка «Альфа Ромео» в какой-то момент была едва ли не идентичной ливрее «Макларена», белые британские автомобили с двумя красными шевронами выделялись в пелотоне не только скоростью, но и легендарной ливреей, которая не менялась на протяжении 20 лет.
Памятная эпоха: 1974–1996.
Люди: Эмерсон Фиттипальди, Джеймс Хант, Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен.
Rothmans
Тоже очень короткая, но красивая и успешная эпоха. Табачный бренд Rothmans появился в Формуле-1 в 1994 году, став титульным спонсором «Уильямса». Цвета болидов того периода ассоциируются с последними годами доминирования команды. Именно под знаменами Rothmans «Уильямс» выиграл свои последние чемпионские титулы. Всего четыре года, но каждый из этих сезонов оказался насыщенным славными и трагическими моментами. Каждый из них запал в память болельщиков. В каждом за победу боролись чертовски стильные бело-сине-золотые машины. Последний старт Сенны, скандал в Аделаиде-1994, сражения Хилла и Шумахера, взлёт Вильнёва, позор Шумахера в Хересе – всё это исторические события, сохранившиеся в памяти и архивах вместе с надписью Rothmans.
Памятная эпоха: 1994–1997.
Люди: Деймон Хилл, Жак Вильнёв.
Mild Seven
Светло-голубая ливрея Mild Seven стала синонимом команды «Бенеттон», а затем, в сине-желтом исполнении, — уже «Рено». Бренд начал сотрудничество с «Бенеттоном» в 1994 году, заменив другую табачную марку — Camel. В тот же год команда вышла на свой пик. Именно в цветах Mild Seven Михаэль Шумахер выиграл свои первые чемпионские титулы. Компании, которая ориентировалась на молодежь, триумфальные два года с Золотым мальчиком позволили окрепнуть на рынке и усилить ассоциации целевой аудитории с успехом, инновациями и молодостью.
Эту связь укрепили победы самого молодого на тот момент чемпиона мира – Фернандо Алонсо десятилетием спустя. Стоит отметить преданность бренда. Между триумфами Шумахера и Алонсо прошло почти 10 лет, но всё это время, а времена для команды порой были очень непростые, Mild Seven оставался на бортах «Бенеттона», а потом и «Рено». За рулём почти всегда были молодые пилоты, поэтому с маркетинговой стороны компания свою цель выполняла. Сотрудничество закончилось в 2007 году с ужесточением антитабачного законодательства.
Памятная эпоха: 1994–2006.
Люди: Михаэль Шумахер, Флавио Бриаторе, Фернандо Алонсо.
Shell
Тут можно рассказывать и рассказывать, однако главным остаётся один простой, но бесспорный и немного шокирующий факт: Shell была всегда. Чемпионат мира Формулы-1 ведёт свою официальную статистику с 1950 года, а сотрудничество Shell c гоночными коллективами началось ещё раньше. Главной командой в истории этой марки, безусловно, является «Феррари». Согласно пресс-релизу о продлении контракта между «Феррари» и Shell, сотрудничество началось ещё в 1929 году, когда Энцо Феррари только создал гоночную команду. На протяжении десятилетий логотип Shell оставался на красных болидах, за исключением короткого периода с итальянской Agip. Но что такое 20 лет против почти 80?
При этом Shell не выпадала из мира «Королевских гонок». Потеряв «Феррари», компания переключилась на их конкурентов – «Макларен», попутно расклеивая свои логотипы на «Тиррелл», «Форти», «Лолу» и автомобили других команд. Те 10 лет с 1984 по 1994 год в партнёрстве с «Маклареном» прошли для «ракушек» очень плодотворно: семь чемпионств Лауды, Проста и Сенны, шесть Кубков конструкторов. Прибавить сюда успехи «Феррари» — и можно назвать Shell самым успешным спонсором в истории чемпионата мира.
Памятная эпоха: 1984 – до сих пор.
Люди: Рон Деннис, Ники Лауда, Айртон Сенна, Ален Прост, Михаэль Шумахер.
Petronas
Малайзийские нефтяники рекламируются в Формуле-1 уже с 1995 года, придя в «Заубер» вместе с Red Bull. Petronas оставалась на бортах «Заубера» до 2009 года, когда потерявшая заводскую поддержку «БМВ» швейцарская команда искала хоть какие-то возможности остаться в пелотоне. Многолетние партнёры не поддержали Петера Заубера и ушли в новый перспективный проект, команду «Мерседес», сразу став генеральным спонсором. Разменяв Мюнхен на Штутгарт, они включили свой бренд в название команды, сохранив своё наследие в семи чемпионских титулах Хэмилтона и Росберга. А до этого — став частью победы Роберта Кубицы в Канаде в 2008 году.
Памятная эпоха: 2007 – до сих пор.
Люди: Роберт Кубица, Нико Росберг, Тото Вольф, Льюис Хэмилтон.
Benetton
Benetton иногда принято сравнивать с Red Bull. Производитель одежды пришёл в Формулу-1 как спонсор, а потом уже переметнулся к роли владельца. Яркие и броские расцветки сменились спонсорскими табачными ливреями, а результаты росли с каждым сезоном. Приход Михаэля Шумахера стал завершающим фактором в достижении главных результатов. Проблема была в том, что, в отличие от Red Bull, который по максимуму использовал маркетинговый потенциал Формулы-1, Benetton так и не смог проложить внятный клиентский путь от трасс Формулы-1 к своим магазинам. Многие поклонники в России в своё время с удивлением обнаруживали, что Benetton – это ещё и марка одежды. Да, мы не были главным рынком, но случай в плане узнаваемости бренда всё равно показательный. Тем не менее Benetton останется в памяти болельщиков и в истории Формулы-1. А значит, всё это было не зря.
Памятная эпоха: 1994 – 1997.
Люди: Михаэль Шумахер, Флавио Бриаторе, Рос Браун.
Martini
Это была короткая, но очень красивая эпоха. Яркие полосы Martini Racing – символ роскоши и скорости – стали настоящей классикой в Формуле-1. Сотрудничество Martini с «Уильямсом» в 2014 году было не первым появлением бренда в автоспорте, но стало самым заметным за последние десятилетия. Расцветка белых болидов с узнаваемыми полосами вызвала ностальгию по эпохе 1970-х, когда Martini сотрудничала с такими командами, как «Брэбэм» и «Лотус».
Союз Martini и «Уильямса» был воплощением элегантности, стиля и зрелости. Именно на это и была направлена маркетинговая стратегия бренда, поэтому, когда за руль британских машин сели Стролл и Сироткин, сотрудничество бренду интересным быть перестало, ведь целевая аудитория — это зрители фильмов про Джеймса Бонда, а не посетители концертов Джастина Бибера. Боттас и Масса выглядели в бело-красно-синих цветах прекрасно, машины тоже были очень красивыми и достаточно быстрыми. Собственно, это время стало последним стабильно-успешным периодом в истории «Уильямса», и прошёл он на стиле. Martini, кстати, совсем недавно вернулась в гонки машин с открытыми колесами, появившись на бортах автомобиля Нолана Олаера в Indy NXT. Юные гонщики вроде как всё ещё не подходят на роль послов бренда, но тут всё объясняется проще: семья пилота уже многие годы является торговым партнёром Martini.
Памятная эпоха: 2014–2018.
Люди: Фелипе Масса, Валттери Боттас.
Johnnie Walker
Один из самых известных брендов шотландского виски, часть алкогольной империи Diageo, вошёл в Формулу-1 с маркетинговой кампанией Keep Walking, чтобы укрепить премиальный статус напитков и создать ассоциацию с инновациями и прогрессом. Этому очень помогала хай-тек-расцветка автомобилей. Логотип бренда впервые появился на болидах «Макларена» в 2005 году. Партнёрство продлилось более 10 лет, став синонимом современной эпохи «Макларена». Оно оставило заметный след в истории Формулы-1, послужив своеобразным аккомпанементом первому титулу Льюиса Хэмилтона в 2008-м, отчаянной борьбе Кими Райкконена против «Рено» и «Феррари» в 2006-м и скандальному, проигранному в последний момент сезону-2007.
Памятная эпоха: 2005–2017.
Люди: Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон, Рон Деннис.
John Player Special (JPS)
Черно-золотой «Лотус» с логотипом JPS – одна из самых узнаваемых машин в истории автоспорта. Это бессмертная классика. Табачный бренд стал титульным спонсором команды в 1972 году, и это партнёрство продолжалось более 10 лет. Сотрудничество не только принесло команде несколько чемпионских титулов, но и задало новый стандарт эстетики в Формуле-1. Гоночные машины, обклеенные рекламой, раньше многими считались вульгарными и аляпистыми — вспомните, возможно, реальный разговор Джеймса Ханта и лорда Хескета про рекламу презервативов. JPS и «Лотус» доказали, что даже спонсорская расцветка может быть стильной и изящной. Ливрея JPS до сих пор считается иконой, а чёрно-золотые болиды – олицетворением высказывания, что быстрые машины должны быть красивыми.
Памятная эпоха: 1972–1986.
Люди: Эмерсон Фиттипальди, Марио Андретти, Айртон Сенна, Колин Чепмен.
Истории этих компаний – это не только о финансах, но и о культурном наследии, которое они оставили. Их партнёрство в Ф-1 – напоминание, как спонсорство может быть чем-то бо́льшим, чем просто маркетинговой сделкой: это связь с эмоциями, победами и героями.
А реклама каких компаний в Формуле-1 запомнилась именно вам? Пишите в комментариях!