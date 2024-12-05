Эти легендарные бренды — «золотая» история Формулы-1. Но какой из них круче всех?

Shell

Тут можно рассказывать и рассказывать, однако главным остаётся один простой, но бесспорный и немного шокирующий факт: Shell была всегда. Чемпионат мира Формулы-1 ведёт свою официальную статистику с 1950 года, а сотрудничество Shell c гоночными коллективами началось ещё раньше. Главной командой в истории этой марки, безусловно, является «Феррари». Согласно пресс-релизу о продлении контракта между «Феррари» и Shell, сотрудничество началось ещё в 1929 году, когда Энцо Феррари только создал гоночную команду. На протяжении десятилетий логотип Shell оставался на красных болидах, за исключением короткого периода с итальянской Agip. Но что такое 20 лет против почти 80?

При этом Shell не выпадала из мира «Королевских гонок». Потеряв «Феррари», компания переключилась на их конкурентов – «Макларен», попутно расклеивая свои логотипы на «Тиррелл», «Форти», «Лолу» и автомобили других команд. Те 10 лет с 1984 по 1994 год в партнёрстве с «Маклареном» прошли для «ракушек» очень плодотворно: семь чемпионств Лауды, Проста и Сенны, шесть Кубков конструкторов. Прибавить сюда успехи «Феррари» — и можно назвать Shell самым успешным спонсором в истории чемпионата мира.

Памятная эпоха: 1984 – до сих пор.

Люди: Рон Деннис, Ники Лауда, Айртон Сенна, Ален Прост, Михаэль Шумахер.