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Ругань Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла: чемпион Формулы-1 назвал соперника подлецом и лицемером

«Я агрессор? А он — подлец!» Война Ферстаппена и Расселла вышла на новый уровень
Дмитрий Захарченко
Ругань Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла
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Перепалка, начатая Максом ещё в Катаре, продолжается. Подключились Вольф и Хорнер.

Уикенд Гран-при Абу-Даби начался жарко. Перепалка между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом, начавшаяся ещё на прошлой неделе в Катаре, достигла эпических размеров: в четверг в паддоке «Яс Марины» пилоты ещё пару раз обменялись любезностями, а в конфликт включился Тото Вольф.

Кто что кому наговорил — в материале «Чемпионата».

«Он врал»

Первая фаза конфликта грянула в воскресенье после Гран-при Катара. Как выяснилось, Ферстаппена задело то, как Расселл общался с судьями во время разбирательств по поводу блокировки в субботней квалификации. «Ни разу не видел, чтобы кто-то так сильно пытался кого-то поиметь», — заявил нидерландец, фактически назвал Расселла лицемером и посоветовал ему отвалить. Британец же ответил тем, что ожидал столкновения с Максом, и вроде бы спустил всё на тормозах…

Подробнее о перепалке в Катаре:
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Однако Ферстаппен на этом не успокоился. Прибыв на Гран-при Абу-Даби, четырёхкратный чемпион от своих слов не отказался, и больше того — заявил, что мог бы выразиться ещё жёстче. «До сих пор не могу поверить, что кто-то способен так вести себя в комнате стюардов, — сказал Макс. — Для меня такое неприемлемо. Он врал о том, почему я это сделал, что я сделал. И это повлияло на судей. Я просто в шоке».

Макс Ферстаппен на Гран-при Абу-Даби

Макс Ферстаппен на Гран-при Абу-Даби

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Иронично, ведь тогда в субботу он сказал, что выбьет меня, что, цитирую, отправит мою чёртову голову в стену, — заявил, в свою очередь, Расселл. — Он назвал меня двуличным ублюдком, и я не собираюсь просто сидеть и выслушивать всё это. Его навыки пилотирования не вызывают сомнений, но он не умеет справляться с трудностями. Что он устроил в Джидде и Бразилии в 2021 году или в Будапеште в этом сезоне — у него не было доминирующей машины, и он врезался в Льюиса, испортив гонку собственной команде».

«В комнате судей ты тоже борешься, борешься жёстко, но в этом нет ничего личного, — продолжил британец. — Но он зашёл слишком далеко. Не знаю, почему другие не отвечают на его выпады. Льюис тоже борется жёстко, агрессивно, но он всегда уважителен, он никогда не переходил грань. Да, бывает, что по ошибке переходишь черту, но обещать намеренно врезаться в кого-то и отправить в стену чью-то голову — это уже перебор. В 2021 году и в Мексике в нынешнем сезоне — это была не жёсткая борьба. Это было «сделай или умри». Не думаю, что мы должны так гоняться».

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В игру вступает Тото

Британца в этой перепалке поддержал глава «Мерседеса» Тото Вольф, огрызнувшийся в адрес Кристиана Хорнера, руководителя команды «Ред Булл». Хорнер в Катаре назвал поведение Расселла истеричным, и Вольфу пришлось заступаться за своего гонщика.

«Как руководитель команды ты должен быть спарринг-партнёром для своего пилота, объяснять ему детали, показывать, что правда на обеих сторонах. Если ты этого не делаешь, значит, ты не справляешься со своей работой. Значит, ты слаб, — сказал Вольф. — С чего он вообще считает себя вправе высказываться о моём гонщике? Откуда это? Знаете, я думал об этом — буквально 90 секунд. Он просто маленький тявкающий терьер. Ему всегда есть что сказать. Но как ты смеешь комментировать настроение моего пилота?»

Тото Вольф и Джордж Расселл в Абу-Даби

Тото Вольф и Джордж Расселл в Абу-Даби

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Льюис дал Максу отпор в 2021 году и несправедливо проиграл чемпионат, — добавил Расселл. — Представьте, что получилось наоборот — и чемпионат несправедливо проиграл бы Макс. Майклу Маси (гоночному директору Ф-1 в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») нужно было бы опасаться за свою жизнь. Мне интересно, как в «Ред Булл» относятся к Максу после того, как они сделали всё возможное, чтобы убрать Кристиана Хорнера».

«Он сказал, что я вошёл в комнату стюардов с руганью? Не удивлён, — продолжил перепалку Ферстаппен. — Я всегда говорю открыто, его это не устраивает. Это типично. Я агрессор? А он — подлец. Пусть говорит что угодно. В следующий раз возьму с собой салфетки».

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Мнения со стороны

Конфликт между Ферстаппенном и Расселлом стал главным событием дня — и вряд ли он подошёл к концу. Тем временем Фернандо Алонсо поддержал британца.

«Я не считаю Джорджа двуличным, он мой хороший друг, — сказал испанец. — Думаю, даже Макс с этим согласился бы. Проблема в том, что штрафы порой выносятся непоследовательно. Надеюсь, после недавних изменений последовательности будет больше».

Джордж Расселл и Ландо Норрис в Абу-Даби

Джордж Расселл и Ландо Норрис в Абу-Даби

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Каждый ведёт себя по-своему. Кто-то сражается жёстко, кто-то — нет. Я же просто наслаждаюсь тем, как они спорят», — признался Ландо Норрис.

Что ж, в конфликте Расселла и Ферстаппена понять можно обе стороны. Макс считает штраф после квалификации несправедливым — и он действительно был неожиданностью. А Джорджа вполне оправданно задели грубые ремарки соперника. Можно порадоваться лишь за Netflix — новый сезон Drive to Survive обещает быть бомбическим!

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