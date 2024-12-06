Квят опять без работы: «Ламборгини» не потянула Ле-Ман, японцы говорят странное

Когда казалось, что Даниил Квят на долгие годы определился со своими карьерными планами после ухода из Формулы-1, вдруг выяснилось, что нам только показалось. Заводская команда «Ламборгини», за которую выступал Квят, покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC спустя всего сезон после дебюта, а значит, будущее Даниила вновь покрыто туманом. Как так вышло и что будет дальше?

Что за проект «Ламборгини»

В этом десятилетии организаторам удалось успешно перезапустить топовый класс гонок на выносливость, где до этого в отсутствие конкурентов грустно доминировала «Тойота». Был представлен новый регламент для гиперкаров, при этом промоутер WEC компания ACO договорилась с американской серией спорткаров IMSA о единых правилах, благодаря которым гиперкары и американские прототипы категории LMDh были допущены в гонки друг друга.

Американские правила жёстче европейских: по ним ты должен строить шасси не сам, а использовать одно из доступных шасси. Также здесь стандартная коробка передач и гибридная часть двигателя. Да, меньше получается отстроиться от конкурентов, зато такой вариант дешевле, и так называемый баланс производительности позволяет бороться с «пафосными» «Феррари», «Тойотой» и другими компаниями, которые предпочли регламент гиперкаров. При условии, конечно, что ты построишь хороший автомобиль. Получалась выгодная для автопроизводителей история: построй машину и выступай, где душе угодно, не забывая, конечно, о бриллианте под названием «24 часа Ле-Мана».

Обновлёнными правилами заинтересовалось множество производителей, и в их число вошла «Ламборгини». В мае 2022 года компания официально объявила, что построит прототип SC63 по регламенту LMDh. С самого начала итальянцы планировали выставить одну машину в WEC и одну — в IMSA, при этом добавляя второй экипаж на «24 часа Ле-Мана». В роли партнёра для выступлений «Ламборгини» выбрала успешную команду Iron Lynx.

В апреле 2023 года контракт с «Ламборгини» подписал Даниил Квят — он вместе с Эдоардо Мортарой и Мирко Бортолотти сформировал экипаж для выступлений в WEC. Подготовка машины прошла более-менее по плану, и итальянцы провели полноценный сезон-2024. Мегауспешным его не назовёшь: за восемь этапов чемпионата мира «Ламборгини» лишь раз попала в десятку. Правда, этим лучшим этапом оказался как раз Ле-Ман. Кроме того, можно отметить этап в Фудзи, на котором экипаж впервые в истории пробился в гиперпоул, где показал девятый результат.

«Потрясающая гонка для нас, — говорил Квят после Ле-Мана. — Мы рады результату, это награда за упорный труд. Но предстоит большая работа, потому что однажды я хотел бы одержать победу, и наши следующие шаги будут иметь решающее значение. Тот факт, что нам удалось добиться такого результата с новой машиной, показывает, насколько мы сильны. Когда сделаем то, на что способны, мы будем бороться за победу».

А вот как высказывался Даниил в интервью Motorsport уже в конце сезона: «У нас была очень короткая тестовая программа перед началом чемпионата. Во многих областях пришлось омологировать сырые узлы, не вполне оптимизированные под скорость. И всё же мы провели чистый Ле-Ман и впервые попали в гиперпоул в Фудзи. Это значит, что мы способны на это, можем побороться за победу, если прибавим».

Казалось бы, есть прогресс, надо решить технические проблемы и прибавить в скорости — и более высокие результаты придут. Но в ноябре стало известно, что «Ламборгини» покинет WEC как минимум на 2025 год и сосредоточится на выступлениях в Америке в IMSA.

Что же пошло не так?

Главная причина ухода из WEC – поправки в правилах чемпионата мира. Ранее в категории гиперкаров допускалось выступление одной машиной, а теперь «Ламборгини» будет обязана выставить два экипажа. То есть надо было или закрывать программу в IMSA, или резко увеличивать бюджет (это пришлось бы сделать даже при отказе от выступлений в США).

По неофициальным подсчётам, при выступлении двумя машинами в WEC «Ламборгини» потребовался бы бюджет в районе € 50 млн — и это, как вы понимаете, без каких-либо гарантий успеха, в условиях жёсткой конкуренции с более богатыми автомобильными компаниями. Так что решение оказалось немного предсказуемо.

К тому же будем объективны: пусть SC63 и не провальный проект, но его перспективы стать победной машиной в любом случае оставались туманными. По ходу сезона-2024 итальянцам не удалось добиться того прогресса, на который они рассчитывали.

Lamborghini SC63 в Ле-Мане Фото: Ker Robertson/Getty Images

«Со старта проекта SC63 мы боролись против намного более структурированных и лучше подготовленных автопроизводителей, — честно говорит Мирко Бортолотти. — У них различные ноу-хау, выше бюджет. Я не ищу оправданий, но нужно оценивать все параметры. У нас были позитивные моменты, я ожидал некоторых шагов по ходу сезона, которые удались нашим конкурентам. Например, «Альпин» и «БМВ» добились прогресса по ходу чемпионата. В отличие от других серий, если у тебя нет базово конкурентоспособной техники, то никакой баланс производительности тебя не спасёт».

«Ламборгини» не утверждает, что проект в WEC закрыт раз и навсегда. Машину все равно будут развивать в рамках выступлений в IMSA, где SC63 совсем неплохо выглядела на недавних зимних тестах. Но будем честны: шансов на возвращение в чемпионат мира немного. И не похоже, что «Ламборгини» планирует выставить второй экипаж в американском чемпионате.

Что теперь с Квятом?

Если «Ламборгини» выставит в IMSA один экипаж и сохранит там прежнее трио пилотов, то, грубо говоря, Квят, Мортара и Бортолотти окажутся ей «не нужны». Ну, Бортолотти выступает в DTM, где в 2024 году стал чемпионом, а Мортара совмещал WEC с Формулой-Е — выходит, совсем без выступлений остаётся только Квят. Мы не знаем условий его контракта с «Ламборгини» — ни сроков, не обязательств сторон. Возможно, итальянцы и предложат россиянину выступления где-то ещё, но вопрос, насколько будет интересно Даниилу понижение в классе.

В такой ситуации вновь многое будет зависеть от менеджера Квята Николя Тодта. Вакансии в том же WEC есть, однако уже декабрь, так что с каждым днём их будет становиться всё меньше. Впрочем, все эти размышления ценны лишь в том случае, если сам Даниил намерен выступать дальше именно в гонках на выносливость, а не где-то ещё.

Прежде Квят уже пробовал свои силы в серии NASCAR, плюс россиянину было интересно выступить в японской Супер Формуле. Но вот с японцами возникла проблема. Некоторое время назад руководитель TGM Grand Prix Кацухиро Ихеда в интервью Motorsport заявил, что он хотел пригласить Квята, однако из-за неких санкционных обстоятельств не имел права платить ему зарплату, а выступать бесплатно или каким-то образом привлечь спонсорские ресурсы Даниил не захотел.

Квят отреагировал на это заявление опровержением, которое привёл тот же Motorsport: «Ничто не мешает мне работать в Японии при условии, что будет составлен надлежащий трудовой договор. Я не смог дебютировать в Супер Формуле из-за провалившихся переговоров между спонсором и командой, с которой вёл переговоры. Что касается лично меня, я по-прежнему хочу участвовать в гонках Супер Формулы и открыт для дальнейших переговоров и обсуждений».

Даниил Квят на последнем в карьере этапе Ф-1 в Абу-Даби Фото: Peter Fox/Getty Images

Во время недавнего визита в Японию Даниил вновь подтвердил, что ему было бы интересно выступить в Супер Формуле или в японской туринговой серии Super GT (там гонял, к примеру, Хейкки Ковалайнен). Но вот в свежих списках на зимние тесты Супер Формулы Квята нет.

Так что на данный момент картина так себе: Квят остаётся заводским пилотом «Ламборгини», однако без выступлений в какой-либо серии, никаких свежих вестей про NASCAR или японские чемпионаты нет. Ни к чему не привели и прежние тесты в Формуле-Е. Единственная более-менее постоянная занятость Даниила — участие в Гоночной лиге беспилотных автомобилей Абу-Даби: россиянин время от времени проводит показательные заезды против болида, управляемого искусственным интеллектом. Это, конечно, любопытно, но всё-таки больше тянет на хобби. Так что ждём новостей о карьере единственного из четырёх российских пилотов Ф-1, который сейчас продолжает карьеру за рубежом.