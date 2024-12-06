Чем живёт единственный в России автодром, принимавший Формулу-1?

Жив ли гоночный асфальт большого круга, на чём сейчас можно погонять и что вообще посмотреть.

В сентябре 2014 года состоялось торжественное открытие автодрома, который вскоре после этого принял первый в истории Гран-при России Формулы-1. Увы, российский этап Ф-1 ушёл в историю, а вот сама трасса — тогда «Сочи Автодром», теперь «Сириус Автодром» — продолжает жить.

Правда, насчёт будущего автодрома в Олимпийском парке время от времени возникают вопросы, особенно на фоне недавнего сокращения трассы и ухода с автодрома соревнований по дрифту. Чем сейчас живёт трасса, что она предлагает болельщикам и что с ней будет дальше? При поддержке пресс-службы «Сириус Автодрома» мы собрали ответы на все вопросы про нынешнюю жизнь автодрома.

«Сириус Автодром» Фото: «Сириус Автодром»

Как сокращение трассы повлияло на Олимпийский парк и что с гоночным полотном «большого круга»?

Долгое время трасса разделяла федеральную территорию на зоны, попасть в которые можно было только по надземным переходам. Больше таких препятствий нет, и это положительно оценили и гости, и местные жители. Изменения конфигурации трассы и демонтаж заборов вдоль так называемого «большого кольца» сделали более удобным доступ жителей и гостей Сириуса на Медальную площадь, где расположены Музыкальный фонтан и олимпийский факел, а также к ледовому дворцу «Большой» и «Сириус Арене». Также появился сквозной и беспрепятственный проход к набережной Чёрного моря.

Для тех, кто переживает за покрытие трассы на открывшихся участках: гоночный асфальт никуда не делся, его сохранили в неповреждённом виде, сделав из открытой части автодрома прогулочную зону. В случае возвращения Формулы-1 трассу можно будет максимально быстро восстановить в прежней конфигурации.

Стартовая прямая «Сириус Автодрома» Фото: «Сириус Автодром»

Как сейчас используется малый круг трассы?

В этом году автодром принял первые в истории фиджитал-гонки, в которых были совмещены киберспорт и автоспорт, а участие приняли именитые гонщики — Роберто Мери, Роман Русинов, Александр Смоляр и другие. В конце ноября на автодроме прошёл Кубок Формулы-4 в формате учебно-тренировочных сборов.

Кроме того, сейчас по треку продолжают гонять спорткары из большого и разнообразного автопарка автодрома. Для гостей разработана широкая линейка гоночных программ – от гоночного и экстрим-такси до различных видов мастер-классов. Ознакомиться со всеми услугами можно на официальном сайте автодрома, а также на инфостойке и в кассе.

Моторы на «Сириус Автодроме» всё ещё шумят Фото: «Сириус Автодром»

Часть этих услуг на трассе была доступна и раньше, но сейчас их переформатировали под новую длину трассы в 2312 метров – например, увеличили количество проезжаемых кругов в два раза. В результате пилоты проезжают почти ту же дистанцию, что и раньше, при этом стоимость услуг удалось несколько снизить, что позволило сделать заезды ещё более доступными для широкой аудитории. Уровень безопасности со времён Формулы-1 на трассе нисколько не изменился, её обеспечивают те же службы и даже практически тот же персонал, что трудился здесь ранее.

Как работают инструкторы «Сириус Автодрома»?

Если на гоночном такси гостей выкатывает профессиональный пилот, то на мастер-классах многое зависит от контакта пилота-инструктора с клиентом: гости сами садятся за руль, получают подробный инструктаж и полное сопровождение пилота. В этом отличие мастер-классов от тест-драйва.

Все инструкторы автодрома – опытные пилоты. Среди инструкторов есть и девушка. Алёна Уханова – призер Кубков Краснодарского края по автомобильным горным гонкам, призёр чемпионатов Max Power Cars, инструктор автодрома с 2021 года. «Бывает, люди знают, что у нас есть инструктор-девушка, и просятся попасть на сессию к ней. Мы лояльно относимся к гостям и по возможности всегда идём навстречу. Но при этом ценим команду наших инструкторов, каждый из них – профессионал своего дела», — отметили в пресс-службе.

Заезды проходят под контролем опытных инструкторов Фото: «Сириус Автодром»

Проходят ли на «Сириус Автодроме» тест-драйвы?

Тест-драйвов на автодроме пока нет, но зато периодически проводятся трек-дни, когда на своём автомобиле можно погонять практически без ограничений. Правила участия достаточно просты и доступны почти всем водителям обычных автомобилей. Существует лишь ограничение по шуму (не более 106 дБ) – вокруг автодрома расположена жилая застройка, а также спортивные объекты, которые посещают сотни детей, живущие в Сириусе.

Для безопасности заездов организаторы делят их на категории «Туризм» (для любителей) и «Спорт» (для профи). «Туристические» сессии проводились всё лето, на них приезжали автолюбители со всего южного региона.

Категорию «Спорт» обычно запускают в спортивное межсезонье. Выгодное расположение «Сириус Автодрома» позволяет круглогодично использовать трассу, что важно для профессиональных пилотов и гоночных команд. Причём некоторые из пилотов переезжают в Сириус на всю зиму. Успешная практика и интерес гостей способствовали тому, что в традиционный профессиональный спортивный зимний календарь трек-дней, начавшийся уже в ноябре, были интегрированы трек-сессии и для любителей.

«Сириус Автодром» Фото: «Сириус Автодром»

Какие ещё мероприятия принимает автодром?

Несмотря на довольно плотное использование трассы по прямому назначению, здесь также проводится достаточно большое количество спортивно-массовых и корпоративных мероприятий – от тренировок различных спортсменов (триатлонистов, велосипедистов, роллеров и так далее) и частных спортивных корпоративов до чемпионатов федерального масштаба и различных конференций.

Велосипедная гонка на «Сириус Автодроме» Фото: «Сириус Автодром»

Проводятся ли сейчас экскурсии по «Сириус Автодрому»?

Пешие экскурсии под руководством экскурсоводов — настоящих фанатов Формулы-1 и автоспорта в целом — никуда не делись. Во время прогулки по автодрому гостям рассказывают, как устроены «Королевские гонки». Посетители заходят в комнату управления гонками, поднимаются на подиум для награждения и, разумеется, оказываются в святая святых автодрома – паддоке.

Экскурсия по «Сириус Автодрому» Фото: «Сириус Автодром»

Что изменилось в автомобильном музее Ника Панули?

Экспозиция музея на первом этаже главной трибуны «Сириус Автодрома» заметно расширилась. Коллекция в музее — это не просто набор редких автомобилей, а огромное количество всевозможных экспонатов, связанных с гонками и автомобильной культурой. Здесь можно гулять часами, подробно изучая информацию об удивительном мире гонок.

Автомобильный музей Ника Панули Фото: «Сириус Автодром»

Как выглядит и работает обновлённый картинг-центр «Сириус Автодрома»?

Его очень серьёзно обновили: из картинг-центра сделали не просто развлекательный аттракцион, а полноценную классную трассу. К проектированию привлекли опытных гонщиков: в результате получилось создать интересную конфигурацию трассы в 707 метров, предусмотреть на ней как технически сложные секции, так и быстрые участки для обгонов. Полностью был обновлён и парк картов: их закупили прямиком с завода и дифференцировали по мощности, чтобы кататься на них могли и дети, и взрослые. В наличии теперь даже специальный карт с полностью ручным управлением — для маломобильных групп населения, у которых нет возможности использовать педали.

Обновлённый картинг-центр трассы Фото: «Сириус Автодром»

***

Таким образом, «Сириус Автодром» продолжает жить и даже развиваться. Его новое руководство, с одной стороны, постаралось сохранить всю гоночно-спортивную составляющую трассы (а с ней и саму инфраструктуру), а с другой – создать новые возможности для её использования теми, кто ранее никогда не имел никакого отношения к автоспорту и гонкам. И, похоже, у них это получилось.

Тем лучше — терять всесезонный автодром такого уровня очень не хотелось, даже если сейчас мы говорим об использовании лишь малого круга трассы.