Квалификация Ф-1 в Абу-Даби: Леклер подставил «Феррари», прощание Хэмилтона убил Магнуссен

В финале угнаться за «Макларенами» не смог даже Ферстаппен.

Сезон Формулы-1 подходит к концу, и в заключительной гонке чемпионата «Макларену» и «Феррари» предстоит финальная битва за Кубок конструкторов. Увы, ещё до начала уикенда Шарль Леклер получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке, но сдаваться заранее в Маранелло всё равно не собираются.

Хотя на фоне ошибки Леклера во втором сегменте квалификации помочь «Скудерии» сможет только чудо.

У Хэмилтона всё плохо…

Нынешний сезон — один из худших в карьере Хэмилтона, и завершить год на высокой ноте британцу так и не удалось. Правда, в этот раз вины гонщика не было: на последнем круге под машину попал сбитый Кевином Магнуссеном ограничительный столбик — датчанин перестарался, пропуская «Мерседес». Спустя какое-то время посторонний предмет вывалился, однако круг, разумеется, был испорчен. Льюис в итоге занял лишь 18-е место.

Проблемы Хэмилтона спасли Фернандо Алонсо, который расположился на 15-й строчке и прошёл в Q2. Испанец опередил Александера Албона, квалифицировавшегося 16-м, а также Гуаньюя Чжоу, который занял 17-ю строчку. Замкнули протоколы Франко Колапинто и Джек Дуэн — дебютант «Альпин» оказался самым медленным.

Впрочем, Албона и Колапинто ещё ждут штрафы в пять позиций, так что Дуэн, вероятно, будет стартовать с предпоследнего ряда и разделит его с Хэмилтоном. Если, конечно, в «Мерседесе» не решат поменять Льюису настройки — в таком случае экс-чемпион начнёт заезд с пит-лейна.

…а у Леклера — ещё хуже

Во втором сегменте проблемы возникли у Шарля Леклера. Монегаск в последней попытке показал лучшее время, однако его спустя мгновение сняли: в первом повороте гонщик всеми четырьмя колёсами выехал за белую линию.

Тем временем главным героем Q2 стал Валттери Боттас, который под клетчатым флагом прорвался в финал, опередив Переса и Цуноду. Чеко смог пройти дальше, а вот Юки остался только 11-м. Японец, впрочем, смог опередить Лоусона, хотя и всего на 0,05 секунды.

Лиам занял 12-е место, Стролл показал 13-е время, а Леклер оказался в итоге 14-м, опередив лишь Кевина Магнуссена. И на фоне штрафа за замену батареи Шарлю теперь предстоит стартовать последним.

«Макларены» против Ферстаппена

В первых попытках финального сегмента лучшее время осталось за Максом Ферстаппеном, хотя на выходе из последнего поворота нидерландца чуть не развернуло. Ландо Норрис уступил действующему чемпиону 0,004 секунды, а Оскар Пиастри показал третье время, отстав на 0,04 секунды.

Причём изначально судьи списали круг австралийца за нарушение границ трассы в первом повороте, но затем присмотрелись повнимательнее и вернули гонщику результат. Четвёртое время показал Карлос Сайнс, а вслед за ним расположились Нико Хюлькенберг и Пьер Гасли, оставившие позади Фернандо Алонсо, Серхио Переса и Джорджа Расселла.

Однако главные события происходили во вторых попытках — пилоты один за другим сменяли друг друга на первой строчке. Сначала на промежуточный поул прорвался Хюлькенберг, затем лучшее время показал Пиастри, но вскоре Оскара превзошёл Норрис. Единственный, кто мог помешать «Макларенам», это Ферстаппен, но Макс в своей последней попытке не улучшил и остался пятым…

В итоге первый ряд на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби займут «Макларены», вслед за ними стартуют Сайнс и оказавшийся четвёртым в итоговых протоколах Хюлькенберг. Ферстаппену предстоит разделить третий ряд со своим бывшем напарником Гасли, а вслед за ними расположились Расселл, Алонсо и Боттас. Замкнул топ-10 Перес, который первым завершил финальную попытку и в итоге оказался самым медленным.