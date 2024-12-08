Финал сезона-2024 стартует в 16:00 мск, а до него — решающая гонка в Формуле-2.

Выпускной Формулы-1! Трасса «Яс Марина» принимает финальный этап сезона-2024. Льюис Хэмилтон прощается с «Мерседесом» (увы, стартуя с конца решётки), Карлос Сайнс – с «Феррари», и при этом «Скудерия» всё ещё мечтает побороться с «Маклареном» за Кубок конструкторов, хотя команде из Маранелло понадобится настоящее чудо. У «Макларена» в запасе 21 очко, при этом Норрис и Пиастри стартуют с первого ряда, Сайнс – прямо за ними, а вот Леклер после установки сверхлимитной батареи и слабой квалификации – последним. Трудно, почти нереально. Или нас всё-таки ждёт невероятный камбэк «Феррари»?

Все подробности Гран-при Абу-Даби Формулы-1, а также титульной гонки Формулы-2 на трассе «Яс Марина» — в нашей онлайн-трансляции!

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