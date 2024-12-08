Выпускной Формулы-1! Трасса «Яс Марина» принимает финальный этап сезона-2024. Льюис Хэмилтон прощается с «Мерседесом» (увы, стартуя с конца решётки), Карлос Сайнс – с «Феррари», и при этом «Скудерия» всё ещё мечтает побороться с «Маклареном» за Кубок конструкторов, хотя команде из Маранелло понадобится настоящее чудо. У «Макларена» в запасе 21 очко, при этом Норрис и Пиастри стартуют с первого ряда, Сайнс – прямо за ними, а вот Леклер после установки сверхлимитной батареи и слабой квалификации – последним. Трудно, почти нереально. Или нас всё-таки ждёт невероятный камбэк «Феррари»?
Все подробности Гран-при Абу-Даби Формулы-1, а также титульной гонки Формулы-2 на трассе «Яс Марина» — в нашей онлайн-трансляции!
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Бортолето в итоге становится чемпионом с отрывом в 22,5 очка. Хаджар занимает вторую позицию, а бронзовые награды сезона-2024 забирает Пол Арон, который сегодня очков не набрал. Зейн Мэлоуни, перешедший в Формулу-Е, удержал четвёртым, топ-5 замкнул Джек Кроуфорд, а Андреа Кими Антонелли — шестой. Дюрксен за счёт этой победы прорывается в топ-10 по итогам сезона.
Итоговое положение в общем зачёте (топ-10):
1. Габриэл Бортолето (Invicta) — 214,5 очка.
2. Исак Хаджар (Campos) — 192.
3. Пол Арон (Hitech) — 163.
4. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 140.
5. Джек Кроуфорд (DAMS) — 125.
6. Андреа Кими Антонелли (Prema) — 113.
7. Виктор Мартинс (ART) — 107.
8. Рихард Версхор (Trident / MP) — 106.
9. Франко Колапинто (MP) — 96.
10. Джошуа Дюрксен (AIX) — 87.
Ф-2: победа Дюрксена и титул Бортолето
Джошуа Дюрксен первым пересекает линию финиша и записывает на своё счёт первую победу в длинной гонке Формулы-2.
Следом финиширует Габриэл Бортолето, который становится чемпионом Формулы-2 2024 года!
Рихард Версхор занимает третье место, за ним Виктор Мартинс и Оливер Берман, топ-6 замыкает Пепе Марти, Дино Беганович занимает седьмую позицию, опережая Амаури Кордела, Оливера Гёта и Ритомо Мияту.
Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Джошуа Дюрксен (AIX) — 33 круга.
2. Габриэл Бортолето (Invicta) +1.7 сек.
3. Рихард Версхор (MP) +5.3.
4. Виктор Мартинс (ART) +7.3.
5. Оливер Берман (Prema) +10.3.
6. Хосеп-Мария Марти (Campos) +18.1.
7. Дино Беганович (DAMS) +19.7.
8. Амаури Кордел (Hitech) +19.8.
9. Оливер Гёте (MP) +21.0.
10. Ритомо Мията (Rodin) +23.3.
Версхор атакует и проходит Мартинса на последнем круге гонки! Это борьба за третье место.
Чуть дальше Марти опережает Бегановича и поднимается на шестое место.
Марти проходит Гёте и поднимается на седьмое место.
31/33: 1 Дюрксен — 2 Бортолето — 3 Мартинс — 4 Версхор — 5 Берман — 6 Беганович — 7 Марти — 8 Гёте — 9 Кордел — 10 Мията.
Версхор на свежих мягких шинах проходит Бермана и поднимается на четвёртое место. Теперь Рихард гонится за Мартинсом — до него 4,7 секунды.
30/33: 1 Дюрксен — 2 Бортолето — 3 Мартинс — 4 Версхор — 5 Берман — 6 Беганович — 7 Гёте — 8 Марти — 9 Мията — 10 Кордел.
Пол Арон сворачивает на пит-лейн в конце 28-го круга и выпускает в лидеры Джоуша Дюрксена. В двух секундах позади лидера Бортолето проходит Мартинса и поднимается на вторую позицию. На четвёртую строчку выходит Берман, которого догоняет Версхор на свежей резине — Рихард ставит новый рекорд гонки (1:38.923).
29/33: 1 Дюрксен — 2 Бортолето — 3 Мартинс — 4 Берман — 5 Версхор — 6 Беганович — 7 Гёте — 8 Мията — 9 Марти — 10 Кордел.
Эстерсон сворачивает в боксы на 23-м круге — он возвращается в гонку 18-м, опережая лишь отстающего на круг Хаджара. Также ждём остановок пилотов из топ-5.
Марти, Кордел и Браунинг останавливаются на на 26-м круге. Шины ещё не меняли лишь Версхор и Арон.
Версхор сворачивает в боксы на 27-м круге. В лидеры выходит Арон, но и его ещё ждёт остановка.
28/33: 1 Арон — 2 Дюрксен — 3 Мартинс — 4 Бортолето — 5 Берман — 6 Версхор — 7 Беганович — 8 Гёте — 9 Мията — 10 Марти.
Арон опередил Браунинга и поднялся на четвёртую позицию. Но обоих ждёт остановка в боксах.
Тем временем Дюрксен на свежих шинах прошёл Эстерсона, который продолжает атаковать на изношенной резине. Вскоре Макса опережает и Мартинс.
23/33: 1 Версхор — 2 Марти — 3 Кордел — 4 Арон — 5 Браунинг — 6 Дюрксен — 7 Мартинс — 8 Эстерсон — 9 Бортолето — 10 Берман.
Рихард Версхор проходит в шикане Пепе Марти и выходит в лидеры гонки! Правда, их обоих ждёт обязательный пит-стоп.
Марти пропускает Версхора
Фото: x.com/formula2
Чуть дальше Эстерсон пропускает Браунинга и Арона — это трио тоже ждёт остановка в боксах.
19/33: 1 Версхор — 2 Марти — 3 Кордел — 4 Браунинг — 5 Арон — 6 Эстерсон — 7 Дюрксен — 8 Мартинс — 9 Бортолето — 10 Беганович (топ-6 ещё не были в боксах).
Уже побывавшие в боксах пилоты начинают обгонять тех, кто пит-стоп ещё не совершил: Дюрксен и Мартинс оставили позади Шилдса, вскоре его пройдёт и Бортолето.
17/33: 1 Марти — 2 Версхор — 3 Кордел — 4 Эстерсон — 5 Браунинг — 6 Арон — 7 Дюрксен — 8 Мартинс — 9 Шилдс — 10 Бортолето.
Берман в шикане опережает Гёте, но тот контратакует на прямой и сохраняет за собой 12-е место.
Версхор опередил Кордела и вышел на второе место. Впрочем, пилоты из топ-7 в боксах ещё не были.
13/33: 1 Марти — 2 Версхор — 3 Кордел — 4 Эстерсон — 5 Браунинг — 6 Арон — 7 Шилдс — 8 Дюрксен — 9 Мартинс — 10 Бортолето.
Тем временем Исак Хаджар, отстающий ото всех на круг, просит инженера сообщать ему о темпе Бортолето. Француз таким образом ведёт заочную борьбу с бразильцем, хотя, разумеется, в общем зачёте это ему уже никак не поможет. Впрочем, лучший круг за Исаком (1:40,218), и в данный момент он действительно быстрее всех.
Бортолето не удаётся быстро прогреть шины — он срезает шикану, а затем блокирует колёса на входе в затяжной поворот. Габриэл пропускает Дюрксена и Мартинса — и теперь эти двое лидируют среди пилотов, уже побывавших в боксах.
Бортолето срезает шикану
Фото: x.com/formula2
8/33: 1 Марти — 2 Кордел — 3 Версхор — 4 Эстерсон — 5 Браунинг — 6 Арон — 7 Шилдс — 8 Дюрксен — 9 Мартинс — 10 Бортолето.
На седьмом круге останавливаются Бортолето, Беганович и Мията.
В лидеры гонки выходит Марти, стартовавший на более жёстких шинах. Следом за ним Кордел, Версхор, Эстерсон и Браунинг.
На шестом круге Майни, Дюрксен, Мартинс, Гёте, Берман, Мэнселл и Форнароли останавливаются в боксах.
У Майни какие-то проблемы на пит-стопе — он выезжает позади Мартинса, Дюрксена, Гёте, Бермана и Мэнселла.
Тем временем гонку возглавляют Бортолето, Марти и Беганович.
Дюрксен проходит Марти и прорывается в топ-3. Кругом спустя Джошуа уже атакует Майни, однако в итоге пускает обратно Марти, а затем пропускает и Бегановича…
05/33: 1 Бортолето — 2 Майни — 3 Марти — 4 Беганович — 5 Дюрксен — 6 Мартинс — 7 Гёте — 8 Мията — 9 Кордел — 10 Берман.
Дюрксен опережает Бегановича и поднимается на четвёртую строчку.
Тем временем машину Хаджара всё-таки завели — он выезжает на трассу, но с отставанием в круг.
02/33: 1 Бортолето — 2 Майни — 3 Марти — 4 Дюрксен — 5 Беганович — 6 Мартинс — 7 Гёте — 8 Мията — 9 Берман — 10 Кордел.
Стартовала последняя в этом году гонка Формулы-2! Мартинс едва не заглох и откатился в середину пелотона, тем временем в лидеры вырвался Бортолето, а Майни проходит Марти и выходит на вторую позицию!
Исак Хаджар заглох на старте гонки
Фото: x.com/formula2
А для Исака Хаджара всё конечно — он заглох на стартовой решётке, машины откатили на пит-лейн. Механики пытаются перезапустить болид, но пока тщетно…
01/33: 1 Бортолето — 2 Майни — 3 Марти — 4 Беганович — 5 Дюрксен — 6 Мартинс — 7 Гёте — 8 Мията — 9 Берман — 10 Кордел.
Пилоты отправились на прогревочный круг. Почти всё готово к старту финальной гонки сезона Формулы-2.
Теперь переключаемся на финальную гонку Формулы-2. После дисквалификации Пола Арона, благодаря которой Исак Хаджар в классификации спринта поднялся на пятую позицию, отставание француза от лидера чемпионата Гаибрэла Бортолето составляет 4,5 очка.
С поула сегодня стартует Виктор Мартинс, а Бортолето и Хаджар стоят на решётке прямо позади него — 2-м и 3-м. Арон на фоне дисквалификации обязан стартовать с пит-лейна, а Андреа Кими Антонелли пропускает этап из-за неважного самочувствия. Итальянца мы теперь увидим лишь на старте следующего сезона — зато уже в составе команды «Мерседес» в Формуле-1.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Заезд стартует в 12:25 по Москве.
Финальный день сезона-2024 начался с гонки женской F1 Academy — и сегодня впервые в карьере победу в этой серии одержала Майя Вёг, опередившая чемпионку этого года Эбби Пуллинг. Третье место заняла Нереа Марти.
Пуллинг пропускает Вёг
Фото: Кадр телетрансляции