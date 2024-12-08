Даже авария с Ферстаппеном не помешала титулу «Макларена»! У Леклера суперпрорыв

Гран-при Абу-Даби уже по традиции завершал сезон Формулы-1. Он должен был ответить, сохранит ли «Макларен» Кубок конструкторов от притязаний «Феррари», останется ли «Альпин» шестой в командном зачёте и как попрощаются гонщики, которые либо меняют команды, либо вовсе покидают чемпионат.

Леклер — с 19-го на восьмое!

Конечно, обладателям первого ряда решётки из «Макларена» хотелось, чтобы старт гонки на «Яс Марине» прошёл поспокойнее, но как бы не так: он, наоборот, вернул «Феррари» хоть какие-то шансы на Кубок конструкторов. Дело в том, что в борьбе за второе место Макс Ферстаппен смело рванул на внутренний радиус и в итоге пнул «Макларен» Пиастри — позднее это будет стоить нидерландцу 10 секунд штрафа, на что он сам саркастически попросит 20.

Сайнс благодаря инциденту перед ним вышел на вторую позицию, дальше оказались Гасли, Расселл и Хюлькенберг, а Леклер каким-то невероятным образом выбрался разом на восьмую позицию! Всего за одно торможение монегаск разом прошёл четверых — мощь!

Инцидент между Максом и Оскаром был на старте не единственным: в толчее на торможении Боттас задел Переса. Чеко не просто развернуло — мексиканец в итоге замер на обочине. Вот так бесславно завершился его сезон, а может, и вся карьера в Ф-1. Кроме того, провалился Цунода: что-то случилось со сцеплением, и Юки должен был радоваться, что хотя бы не заглох.

Норрис не подпускает «Феррари»

Когда выключили виртуальный сейфти-кар для эвакуации машины Переса, выяснилось, что Норрис по темпу чуть шустрее Сайнса, так что «Макларен» начал отрываться от «Феррари». Расселл между тем никак не мог пройти Гасли — вторую гонку подряд «Альпин» здорово отбивается от фаворитов. В итоге француз так и не пропустил британца до своей остановки.

Если говорить о стратегии, то 19 пилотов из 20 выбрали «медиум» — на «харде» гонку начал только Хэмилтон. Соответственно, Льюис явно пошёл на одну остановку, а остальные сомневались между одной и двумя остановками, хотя те, кто ехал в топ-10, склонялись к единственному визиту в боксы.

Впереди Норрис и Сайнс провели пит-стопы с разницей в один круг, Сайнс за счёт андерката сократил разрыв с четырёх секунд до двух, но интрига в борьбе за победу не возродилась: Ландо достаточно быстро восстановил прежний гандикап.

Хэмилтон тоже прорывается

Леклер продолжил свой прорыв и за счёт более раннего по сравнению с Расселлом пит-стопа выбрался на третью позицию. Джордж получил преимущество по шинам на шесть кругов, но оставалось понять, даст ли это, а также скорость машины шансы на битву за подиум.

За Джорджем прорыв наверх совершал Хэмилтон, стартовавший 16-м. Пусть в какой-то момент Льюис начал жаловаться по радио на отсутствие скорости, на самом деле всё шло неплохо: после перехода на «медиум» семикратный чемпион вернулся на трассу седьмым и быстро опередил Хюлькенберга и Гасли. То же самое сделал и Ферстаппен, отбывший в боксах 10-секундный штраф.

Хюлькенберг и Гасли, таким образом, откатились на менее престижные, но куда более объективные седьмое и восьмое места. Главной проблемой для немца и француза были их изношенные шины: надо было посмотреть, хватит ли «харда» до финиша. Халк, к примеру, называл такую тактику «оптимистичной».

Двойное невезение Колапинто

В конце очковой зоны на тоже старом «харде» держался Албон, которого догонял Алонсо, решивший, в отличие от Гасли и Хюлькенберга, пойти на смену шин. Вполне возможно, что в этой борьбе активно участвовал бы Магнуссен, но ему за гонку дважды не повезло. Сначала первый пит-стоп датчанину запорола команда, продержав семь секунд, а затем, сразу после второй остановки, в «Хаас» Кевина врезался Боттас. Как ни странно, машина выдержала, вот только Магнуссену пришлось ещё раз ехать в боксы и ставить «софт» за неимением другой резины. Да, датчанин поставил быстрейший круг, но лишился всех шансов на очки.

Боттас после аварии сошёл в боксах со сломанной подвеской, и заранее гонку также завершил Франко Колапинто: возникли проблемы с мотором. На самом деле гонка аргентинца была испорчена уже на первых кругах, когда в него сзади уткнулся Пиастри — пилот «Уильямса» заработал прокол, а Оскар — 10-секундный штраф и пит-стоп для замены переднего антикрыла. Австралиец, таким образом, окончательно выпал из борьбы за очки, но всё же подарил нам ближе к финишу гонки красивую борьбу с Юки Цунодой, которую сумел завершить эффектным обгоном по внешнему радиусу.

Символическая победа Хэмилтона и реальная — Норриса

Ландо Норрис уверенно довёл гонку до финиша и таким образом обеспечил себе звание вице-чемпиона мира. Карлос Сайнс остался вторым и не смог помешать «Макларену» завоевать Кубок конструкторов впервые с 1998 года! Более того, испанцу в какой-то момент показалось, что у него прокол, но всё обошлось. Ну и третьим на подиум после старта с 19-го места поднялся Шарль Леклер.

Самым интересным стало сражение за четвёртое место: на финальном круге Хэмилтон на «медиуме» догнал Расселла, и Тото Вольф даже попросил по радио Джорджа бороться корректно. В итоге Льюис всё-таки взял своё красивой атакой по внешнему радиусу! И таким образом опередил Джорджа по числу очков, которые они набрали за три года совместных выступлений в «Мерседесе».

Макс Ферстаппен спокойно финишировал шестым, Гасли с Хюлькенбергом остались на седьмом и восьмом местах — шестое место в Кубке конструкторов у «Альпин». Алонсо — девятый, Пиастри замкнул очковую зону. А Кевин Магнуссен попрощался с Формулой-1 быстрейшим кругом после получения ещё одного комплекта «софта».

На этом всё! Сезон-2024 Формулы-1 официально завершён. Впереди ещё постсезонные тесты во вторник, после чего мы с вами будем ждать, когда наконец будут представлены машины 2025 года, пойдут тесты, ну и дальше всё завертится вновь.