«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби

В Абу-Даби завершился очередной сезон Формулы-1 — Ландо Норрис одержал четвёртую победу в карьере и принёс «Макларену» первый с 1998 года Кубок конструкторов — в Уокинге этой победы ждали более четверти века! Итоги финальной гонки, а с ней и всего прошедшего чемпионата — в нашем материале.

Чемпионство «Макларена» — по делу

Победа «Макларена» в Кубке конструкторов — более чем заслуженная. Ещё в прошлом году Уокинг на отдельных этапах смотрелся сильнее «Ред Булл», а в этом сезоне именно оранжевые машины зачастую были самыми быстрыми. Разумеется, это было не такое подавляющее преимущество, как у болидов Ньюи в 2023 году, и тем не менее командное чемпионство отправляется в Уокинг по праву.

Не стоит недооценивать эту победу. В условиях стабильного технического регламента с коварным граунд-эффектом именно в «Макларене» лучше всех разобрались с тем, как строить автомобиль. У инженеров был чёткий план по обновлениям, и они его придерживались. Причём удивительно, что их план — сработал. Все лидеры сталкивались с проблемами при обновлении машины, но не «Макларен».

Норрис выигрывает Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Mason/Getty Images

По ходу сезона были ошибки — их совершали и пилоты, и стратеги, тем не менее нужно отдать должное Заку Брауну, который за несколько лет полностью пересобрал «Макларен» и вернул команду на вершину. Браун возглавил проект перед сезоном-2017 — команда тогда набрала лишь 30 очков и заняла девятое место командного зачёта.

Сегодня это совсем другой коллектив — с другим стилем, с огромным количеством спонсоров и самое главное — с победами и титулами. «Макларен» снова в числе топ-команд, а её пилоты — среди претендентов на чемпионство в 2025 году. Мог ли кто-то тогда представить, что этот американец, которого знали лишь немногие болельщики Ф-1, сможет починить то, что наломал в 2010-х легендарный Рон Деннис?

Проигрыш «Феррари» — не трагедия

Сайнс и Леклер провели в Абу-Даби великолепную гонку. Да, с переходом на жёсткие шины Карлос стал отставать от Норриса, а Шарль сам виноват в том, что стартовал с последнего ряда стартовой решётки, но никто не опускал руки и боролся до конца. Окончательный проигрыш Кубка конструкторов — это, конечно, неприятно, но надо смотреть правде в глаза: это чемпионство было упущено ещё до Гран-при Абу-Даби.

Карлос Сайнс и Зак Браун на подиуме Гран-при Абу-Даби Фото: Joe Portlock/Getty Images

Кроме того, это поражение — совсем не трагедия для «Феррари». На Гран-при Бахрейна в победу в чемпионате не верили даже самые отъявленные тифози, а теперь команда в той точке, где до Кубка конструкторов ей не хватило всего 14 очков. Сейчас у поклонников «Скудерии» куда больше поводов рассчитывать на борьбу за титул, чем после Гран-при Абу-Даби 2023-го. Команда на верном пути и во многом обязана этим Фредерику Вассёру.

Ферстаппен всё ещё не вырос

Титул Ферстаппена в этом году тоже был по делу. В данный момент в Формуле-1, пожалуй, и правда нет пилота, чей талант сиял бы так же ярко. Это не значит, что Макс не допускает ошибок — допускает, и это мы видели в первом повороте гонки на «Яс Марине». Впрочем, это лишь часть беды. Куда больше удивляет, что нидерландец по-прежнему незрел.

Когда он одной левой выигрывал гонки в 2023 году, Ферстаппен держался спокойно и уверенно, но стоило начаться проблемам, и он начал срываться (Шпильберг, Будапешт). Это, впрочем, можно понять. Даже его грубость по отношению к Расселлу можно понять (хотя оправдывать, конечно, не стоит). А вот ругань в адрес судей после явной ошибки на старте понять уже невозможно.

Столкновение Пиастри и Ферстаппена на старте Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Гран-при Абу-Даби в принципе ничего для Ферстаппена не решал — личный титул в кармане, а Кубок конструкторов уже вне досягаемости. Полученный им штраф был абсолютно очевиден — даже сам Макс должен понимать, что в том эпизоде переборщил. К чему было называть судей идиотами в такой ситуации? Что это изменило бы?

Ферстаппен и в следующем году станет сражаться за чемпионство. Однако того преимущества, которым он пользовался в начале этого сезона, скорее всего, уже не будет. И если Макс не сможет держать эмоции под контролем, пятого титула ему не видать. Он, возможно, и четырёхкратный чемпион, но зрелым пилотом нидерландца назвать всё ещё нельзя.

Хэмилтон может, когда захочет

Прошедший сезон стал, пожалуй, худшим в карьере Льюиса Хэмилтона. Постоянные поражения в квалификации, периодические ошибки в гонках вкупе с непрекращающимися жалобами на машину производили гнетущее впечатление. Возвращаясь в боксы после Гран-при Сан-Паулу, британец говорил о последней гонке, и в паддоке изо всех сил пытались понять, что он имеет в виду.

Говорили, что один из механиков уходит из команды — ведь поверить в то, что Хэмилтон может взять и просто бросить всё ещё до конца сезона, было невозможно. Но он сам признал, что да, хотел просто всё бросить и отправиться домой. Чемпионы так себя не ведут — на тебя рассчитывает команда, и ради них ты должен выкладываться до самого последнего дня своего контракта.

Прощальные «пончики» Хэмилтона после финальной гонки за «Мерседес» Фото: Clive Mason/Getty Images

Если не всё, то очень многое указывало на то, что Хэмилтон просто сдулся. Но это не так — и на Гран-при Абу-Даби Льюис смог это доказать. Злополучный столбик, сбитый Магнуссеном, испортил британцу квалификацию — и тот Хэмилтон, который заканчивал Гран-при Сан-Паулу, опустил бы руки. Но воскресную гонку на «Яс Марине» проводил другой Хэмилтон. Последний Гран-при в составе «Мерседеса» британец провёл так, как должен был, сражаясь до последнего круга.

А это значит, что и в следующем году в «Феррари» почти наверняка будет Хэмилтон-чемпион. Мотивированный и заряженный по максимуму. Льюис — самый титулованный пилот на стартовой решётке, но и ему после сезона-2024 есть что доказывать.

Сезон-2025 будет ещё круче!

Вся вторая половина сезона-2024 прошла под знаком постоянно меняющейся расстановки сил — до пятничных заездов уверенно предсказать победителя было невозможно. Семь пилотов из четырёх разных команд одержали в этом году по две или больше побед — и каждая из этих четырёх команд могла в любой момент выстрелить или провалиться.

Гран-при Абу-Даби Фото: Joe Portlock/Getty Images

И в следующем году так будет с самого начала. И почти наверняка нас ждёт борьба за титул до самого последнего круга самой последней гонки. Ферстаппен, Норрис, Леклер, Хэмилтон, Пиастри — все они рассчитывают включиться в эту борьбу. И есть основания полагать, что чемпионат 2025 года станет самым крутым в новейшей истории Формулы-1.

P. S. Межсезонье уже надоело…