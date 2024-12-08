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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Абу-Даби — 2024: Ферстаппен, Боттас, Дуэн или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
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Ого, среди претендентов даже Макс Ферстаппен.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе «Яс Марина» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Валттери Боттас
Фото: Getty Images
1 место

Валттери Боттас

Прощальный уикенд в составе «Кик-Заубера», а может, во всей карьере в Формуле-1 получился с грустной концовкой. На первом же круге в жёстком трафике Боттас сломал крыло о «Ред Булл» Переса и заработал штраф. А в середине гонки на уже изношенных шинах Валттери допустил ошибку в борьбе с Кевином Магнуссеном и после блокировки колёс просто врезался в «Хаас». Итог — поломанная подвеска и штраф, который, возможно, Боттас ещё исполнит на старте сезона-2026.

Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
2 место

Макс Ферстаппен

И на четырёхкратном солнце бывают пятна. Нидерландец пошёл в невероятно оптимистичную атаку на старте и спровоцировал столкновение с Оскаром Пиастри. Да, логику стюардов понять можно не всегда, но и нельзя сказать, что Макс получил 10 штрафных секунд на пустом месте. В итоге из-за стартового разворота и штрафа Ферстаппен финишировал только шестым, хотя имел потенциал для третьей позиции.

Юки Цунода
Фото: Getty Images
3 место

Юки Цунода

Японец жутко провалился на старте, когда пропустил уйму соперников. Правда, Юки утверждает, что дело в глюке сцепления, а не в его собственной ошибке, но обычно потом выясняется, что что-то не так сделал именно пилот. Без этой ошибки у Юки были бы все шансы оказаться на финише внутри очковой зоны — скажем, девятым выше Алонсо.

Оскар Пиастри
Фото: Getty Images
4 место

Оскар Пиастри

В стартовой аварии с Ферстаппеном мы австралийца не виним — в отличие от столкновения с Франко Колапинто. Похоже, пилот «Макларена» не смог вовремя определиться, с какой стороны опережать представителя «Уильямса», и потому он просто влетел в его болид сзади. Без вынужденного раннего пит-стопа и штрафа Оскар, вероятно, финишировал бы седьмым.

Джек Дуэн
Фото: Getty Images
5 место

Джек Дуэн

Блеснуть в дебютном Гран-при австралиец не сумел. Мы помним яркий дебют Франко Колапинто и отличное выступление Оливера Бермана за «Хаас» («Феррари» немного не в счёт), но вот Дуэн в гонке никак себя не проявил. Не допустил грубых ошибок, спокойно ехал где-то в глубине пелотона. В общем, никак не помогал Гасли в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов.

Как прошла гонка в Абу-Даби:
Даже авария с Ферстаппеном не помешала титулу «Макларена»! У Леклера суперпрорыв
Даже авария с Ферстаппеном не помешала титулу «Макларена»! У Леклера суперпрорыв
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