10 душевных моментов сезона Ф-1: прорыв Норриса, шедевр Ферстаппена и новый друг Роско

В Абу-Даби накануне завершился очередной сезон Формулы-1. Несмотря на то что угадать чемпиона можно было заранее, он всё равно получился ярким, запоминающимся и интригующим — борьба за Кубок конструкторов, например, завершилась на последнем этапе, а «Ред Булл» в ней даже не участвовал. В этом году в «Больших призах» было немало драм, ругани и скандалов, но сегодня, подводя итоги сезона-2024, предлагаем вспомнить самые душевные моменты прошедшего чемпионата.

Победа Сайнса после аппендицита

В начале сезона Карлос Сайнс пропустил Гран-при Саудовской Аравии из-за аппендицита. Гонщик перенёс операцию и уже через две недели появился в Мельбурне, на третьем этапе чемпионата. Испанец не успел до конца восстановиться и с трудом ходил по паддоку. Но жертвы оказались не напрасны — на Гран-при Австралии Сайнс одержал третью в карьере победу. Технические проблемы Ферстаппена в начале гонки сыграли Карлосу на руку, и тем не менее в тот день испанец был на трассе сильнее всех.

Карлос Сайнс на подиуме Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Домашняя гонка Чжоу

Домашний Гран-при для каждого пилота — событие особое. Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году, однако из-за ковидных ограничений Гран-при Китая дважды откладывался, и лишь в 2024-м Гуаньюй получил шанс выступить перед родными трибунами. В его случае эта гонка была вдвойне особенной, ведь когда-то он сам, будучи шестилетним болельщиком, сидел на этих самых трибунах шанхайского автодрома и болел за команду «Феррари». Очков Чжоу в тот уикенд не набрал, но довёл «Кик-Заубер» с мотором «Феррари» до финиша и смог со стартовой прямой поприветствовать болельщиков. Кто знает, может, среди них и в этот раз был будущий пилот Формулы-1.

Гуаньюй Чжоу после финиша Гран-при Китая Фото: Lars Baron/Getty Images

Панда-шлем Албона в Китае

В последнее время пилоты Формулы-1 едва ли не к каждой гонке готовят особые шлемы, и удивить удаётся далеко не всем. Но Алексу Албону на Гран-при Китая получилось по-настоящему выделиться — он подготовил шлем в виде головы панды. Удачи он, увы, не принёс: Гран-при Китая стал пятым в этом году этапом, в котором «Уильямс» не набрал очков.

Шлем Албона для Гран-при Китая Фото: Williams F1

Первая победа Норриса

Пусть Ландо Норриса к первой победе был неблизким. У него был шанс в Сочи в 2021 году, но под дождём он отказался ехать за дождевыми шинами и проиграл. Однако в Майами Ландо всё-таки дотянулся до высшей ступени подиума — и его успех праздновал весь паддок. Даже Макс Ферстаппен поздравил британца с победой, не подозревая, что вскоре именно Ландо поставит чемпионство нидерландца под угрозу…

Ландо Норрис после победы на Гран-при Майами Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Феттель в машине Сенны

В 2024 году исполнилось 30 лет со дня Гран-при Сан-Марино сезона-1994 — одного из самых трагичных уикендов в истории спорта. Тогда в течение двух дней Формула-1 потеряла сразу двух гонщиков: в субботу разбился Роланд Ратценбергер, а в воскресенье не стало Айртона Сенны. Чтобы почтить память пилотов, на «Макларене» бразильского Волшебника по трассе в Имоле проехал Себастьян Феттель. Немец пилотировал машину в шлеме, наполовину раскрашенном в цвета Сенны, наполовину — в цвета Ратценбергера.

Феттель за рулём машины Сенны в Имоле Фото: Lars Baron/Getty Images

Леклер снял проклятие Монако

На домашней трассе Леклеру не везло всю карьеру — начиная с гонок GP2 (сейчас — Формула-2). С Шарлем, казалось, случилось всё, что может произойти с пилотом. Например, в 2021 году Леклер должен был стартовать с поула, но из-за последствий аварии в квалификации сошёл ещё на прогревочном круге. Лишь в этом сезоне монегаску удалось побороть проклятье домашнего Гран-при и одержать победу на улицах родного Монте-Карло.

Шарль Леклер после победы в Гран-при Монако Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Триумф Хэмилтона в Сильверстоуне

Переход на машины с граунд-эффектом дался Льюису Хэмилтону чрезвычайно трудно. Чемпион, чьё доминирование прервалось в Абу-Даби в 2021-м, так и не смог найти общий язык с новым болидом «Мерседесом» — независимо от размера его понтонов. Однако время от времени чудеса происходили — и, пожалуй, главное из них случилось на Гран-при Великобритании этого года. В условиях переменчивой погоды Льюис в концовке домашней гонки оказался сильнее Норриса и Ферстаппена и одержал первую за два с половиной года победу. Британец продемонстрировал, что списывать со счетов его всё-таки пока рановато.

Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

У Роско появился друг

Долгое время самым известным псом паддока Формулы-1 был Роско — у питомца Льюиса Хэмилтона есть даже именной пропуск! А в этом году пушистым другом обзавёлся Шарль Леклер — его назвали Лео. «Он очень быстрый, очень классный, очень пугающий и очень смелый. Он — всё», — написал о питомце Шарль. И, разумеется, Роско и Лео суждено было стать друзьями. Они познакомились в преддверии Гран-при Венгрии, и Роско как более опытный обитатель паддока держался слегка высокомерно, но затем стал играть и носиться вместе с Лео. Будут ли у их хозяев столь же тёплые отношения в следующем году?

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон с питомцами Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Подарок Пиастри

Ни один пилот не любит уступать победу — даже если речь идёт о командной тактике. Тем более удивительны моменты, в которых один гонщик дарит кому-то первое место по собственной инициативе. Оскар Пиастри не раз помогал Ландо Норрису, когда у того был шанс побороться с Ферстаппеном за чемпионство. Лишившись этого шанса, Ландо не забыл о помощи напарника — и в Катаре, вопреки решению команды, отпустил газ и отдал Оскару победу в спринте. Формула-1 жестокий спорт, здесь нет места сантиментам, и потому такие благородные жесты ценятся особенно сильно.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис после спринта в Катаре Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шедевр Макса в Сан-Паулу

Когда ты становишься чемпионом четыре года подряд, твои победы всем приедаются и порой не кажутся впечатляющим достижением. Но Гран-при Сан-Паулу в этом году — совсем другое дело. В исключительно сложных погодных условиях Ферстаппен выдал невероятную гонку, пилотируя на несколько порядков увереннее других. Возможно, без красных флагов и возможности провести бесплатный пит-стоп Макс не стал бы первым, однако это нисколько не умаляет великолепного пилотажа. Эта гонка войдёт в число величайших побед в истории автоспорта.