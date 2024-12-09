Поддался ли Расселл Хэмилтону и заслужил ли Ферстаппен штраф? Разбор Абу-Даби

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Заслуженная ли победа «Макларена» в Кубке конструкторов?

Конечно, заслуженная, что тут ещё сказать. Отличный прогресс по ходу года. И, пожалуй, в целом лучшая машина по сезону

Разберите стартовую аварию Макса и Оскара. Заслуживал ли Ферстаппен штрафа?

Конечно, заслуживал: Макс поздно залез. Оскар оставил минимальное количество места, но сам контакт был уже после апекса. Чуть-чуть не поместились. Так что вина, конечно же, Макса, и 10 секунд заслуженные. Вообще, отмечу стюардов: молодцы, были последовательны — все получали 10 секунд. Жёстко, но по делу, мне такое понравилось.

Просьба разобрать два инцидента Боттаса — с Пересом на старте и с Магнуссеном

С Пересом Валттери не повезло: явно не нарочно поддел, чуть не рассчитал габариты. Да и сам контакт был минимальный. С Магнуссеном, конечно, уже просто ошибка на торможении. Я так понял, что в последней части зоны торможения очень скользко, раз заблокировались оба колеса.

Что произошло между Пиастри и Колапинто? Просто ошибка Оскара или не всё так просто?

Очевидно, ошибка Оскара. Не рассчитал и, видимо, не был готов, что «Уильямс» будет тормозить раньше. Но когда едешь вплотную, всегда есть шанс приехать в человека спереди, что и случилось.

Чей прорыв впечатлил больше — Леклера или Хэмилтона?

Если честно, Леклера. Он оказался в первой десятке за первый круг, очень круто. По пит-стопам «Феррари» сделала максимум для него. Льюис тоже хорош, провёл суперскую гонку.

Сделал ли Расселл максимум возможного при обороне от Льюиса на последнем круге?

Конечно, нет. Думаю, если бы он хотел, то мог бы остаться впереди. Он слишком легко взял и ускорился с 28,6 до 28,3, в потом и до 28,1 за два круга до того, как Льюис его догнал. Зная, как экономят резину, полсекунды в запасе не оставляют: это слишком много. Ведь, по сути, будь он на две десятых быстрее даже на два-три круга раньше, Льюис бы не успел присосаться в DRS на предпоследнем круге. Ну а сам обгон — просто проехал по внешнему радиусу. Зная Джорджа, был бы кто-то другой — обгона бы не случилось. А так — очень красивая история.

Насколько прав Вольф, когда раскритиковал команду за поздний выпуск Льюиса на последний круг в квалификации?

Мне кажется, тут тоже вмешалась история про красивое расставание, от неё эмоции. Больше помешал конус, который попал под днище. А так все ехали в конце и все ускорились — я тут не вижу ошибку команды.

Как вам дебют Джека Дуэна?

Печально, что сказать. Особенно на фоне Пьера. Да и трассу он знает, он там выступал в Формуле-2. Если машины были одинаковыми — правда, этого мы не узнаем — тогда совсем грустно.

Ф-1 покидают Боттас, Магнуссен, Колапинто и Чжоу. Кого хотели бы ещё увидеть в чемпионате?

Я всегда топлю за молодых, так что хотелось бы видеть Франко. Чжоу в этот лист не входит: очень уж слабовато он выглядел. И опять отмечу по итогам Абу-Даби Чеко. Одно слово — «браво»!

Кто станет чемпионом в личном и командном зачётах в 2025 году?

Это как дать прогноз, когда Илон Маск полетит на Марс! Абсолютно неизвестно. Единственное, что я бы предположил, это то, что у «Ред Булл» дела будут не очень. Было бы просто логично не тратить время на сезон 2025 года, а готовиться к 2026-му с новым регламентом. На двух стульях будет сложно усидеть.

Можете рассказать о собственных планах на 2025-й?

Знаете, тут тоже прогноза нет! Конечно, я пытаюсь найти где-то место, но, когда у тебя бюджет равен нулю, просто езда где-либо уже праздник. Так что, надеюсь, что-то будет!