Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Егор Оруджев — о Гран-при Абу-Даби Формулы-1: авария Ферстаппена и Пиастри, обгон Хэмилтона, титул Макларена — анализ

Поддался ли Расселл Хэмилтону и заслужил ли Ферстаппен штраф? Разбор Абу-Даби
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии
Егор Оруджев хвалит судей за последовательность, разбирает аварии Боттаса и печалится дебюту Дуэна.

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Заслуженная ли победа «Макларена» в Кубке конструкторов?

Конечно, заслуженная, что тут ещё сказать. Отличный прогресс по ходу года. И, пожалуй, в целом лучшая машина по сезону

Разберите стартовую аварию Макса и Оскара. Заслуживал ли Ферстаппен штрафа?

Конечно, заслуживал: Макс поздно залез. Оскар оставил минимальное количество места, но сам контакт был уже после апекса. Чуть-чуть не поместились. Так что вина, конечно же, Макса, и 10 секунд заслуженные. Вообще, отмечу стюардов: молодцы, были последовательны — все получали 10 секунд. Жёстко, но по делу, мне такое понравилось.

Материалы по теме
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби
«Маклареном» надо восторгаться, Ферстаппен всё ещё не зрелый гонщик. Итоги ГП Абу-Даби

Просьба разобрать два инцидента Боттаса — с Пересом на старте и с Магнуссеном

С Пересом Валттери не повезло: явно не нарочно поддел, чуть не рассчитал габариты. Да и сам контакт был минимальный. С Магнуссеном, конечно, уже просто ошибка на торможении. Я так понял, что в последней части зоны торможения очень скользко, раз заблокировались оба колеса.

Что произошло между Пиастри и Колапинто? Просто ошибка Оскара или не всё так просто?

Очевидно, ошибка Оскара. Не рассчитал и, видимо, не был готов, что «Уильямс» будет тормозить раньше. Но когда едешь вплотную, всегда есть шанс приехать в человека спереди, что и случилось.

Материалы по теме
Чем живёт единственный в России автодром, принимавший Формулу-1?
Фото
Чем живёт единственный в России автодром, принимавший Формулу-1?

Чей прорыв впечатлил больше — Леклера или Хэмилтона?

Если честно, Леклера. Он оказался в первой десятке за первый круг, очень круто. По пит-стопам «Феррари» сделала максимум для него. Льюис тоже хорош, провёл суперскую гонку.

Сделал ли Расселл максимум возможного при обороне от Льюиса на последнем круге?

Конечно, нет. Думаю, если бы он хотел, то мог бы остаться впереди. Он слишком легко взял и ускорился с 28,6 до 28,3, в потом и до 28,1 за два круга до того, как Льюис его догнал. Зная, как экономят резину, полсекунды в запасе не оставляют: это слишком много. Ведь, по сути, будь он на две десятых быстрее даже на два-три круга раньше, Льюис бы не успел присосаться в DRS на предпоследнем круге. Ну а сам обгон — просто проехал по внешнему радиусу. Зная Джорджа, был бы кто-то другой — обгона бы не случилось. А так — очень красивая история.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928

Насколько прав Вольф, когда раскритиковал команду за поздний выпуск Льюиса на последний круг в квалификации?

Мне кажется, тут тоже вмешалась история про красивое расставание, от неё эмоции. Больше помешал конус, который попал под днище. А так все ехали в конце и все ускорились — я тут не вижу ошибку команды.

Как вам дебют Джека Дуэна?

Печально, что сказать. Особенно на фоне Пьера. Да и трассу он знает, он там выступал в Формуле-2. Если машины были одинаковыми — правда, этого мы не узнаем — тогда совсем грустно.

Ф-1 покидают Боттас, Магнуссен, Колапинто и Чжоу. Кого хотели бы ещё увидеть в чемпионате?

Я всегда топлю за молодых, так что хотелось бы видеть Франко. Чжоу в этот лист не входит: очень уж слабовато он выглядел. И опять отмечу по итогам Абу-Даби Чеко. Одно слово — «браво»!

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Абу-Даби Формулы-1?

Кто станет чемпионом в личном и командном зачётах в 2025 году?

Это как дать прогноз, когда Илон Маск полетит на Марс! Абсолютно неизвестно. Единственное, что я бы предположил, это то, что у «Ред Булл» дела будут не очень. Было бы просто логично не тратить время на сезон 2025 года, а готовиться к 2026-му с новым регламентом. На двух стульях будет сложно усидеть.

Можете рассказать о собственных планах на 2025-й?

Знаете, тут тоже прогноза нет! Конечно, я пытаюсь найти где-то место, но, когда у тебя бюджет равен нулю, просто езда где-либо уже праздник. Так что, надеюсь, что-то будет!

Материалы по теме
10 душевных моментов сезона Ф-1: прорыв Норриса, шедевр Ферстаппена и новый друг Роско
10 душевных моментов сезона Ф-1: прорыв Норриса, шедевр Ферстаппена и новый друг Роско
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android