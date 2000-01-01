Muse и Брэд Питт. Звёзды на Гран-при в Абу-Даби
На Гран-при в Абу-Даби собрались десятки знаменитостей. Соревнования были прямо переполнены известными актёрами и музыкантами.
Джейсон Стэйтэм
Известного актёра боевиков к себе пригласил «Ред Булл».
Брэд Питт
Популярный актёр насладился гонкой и снялся в очередных сценах для фильма под логичным назвнием «Формула-1».
Muse
«Ред Булл» пригласил к себе в бокс участников группы Muse Мэтта Беллами и Доминика Ховарда.
Ума Турман
Актриса не упустила возможности посетить Формулу-1.
Терри Крюс
Комик стал гостем «Макларена» и даже сделал фото с Ландо Норрисом.
Джаред Лето
Солист Thirty Seconds to Mars также посетил этап Гран-при в Абу-Даби.
Ева Лонгория
Звезда «Отчаянных домохозяек» тоже стала зрителем Гран-при в Абу-Даби.
Адриана Лима
Бывшая модель Victoria’s Secret не упустила шанса посетить Гран-при в Абу-Даби.
Арина Соболенко
Первая ракетка мира успела и гонку посмотреть, и потанцевать в боксе «Альпин».
Янник Синнер
Первая ракетка мира не только размахивал флагом на финише во время гонки, но и сделал фото с Максом Ферстаппеном.
Muse, Брэд Питт и Ума Турман. Десятки звёзд посетили Гран-при в Абу-Даби
Читайте также
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Фанаты смотрели Ф-1 в Вегасе с эскалатора
Ферстаппен — шестой самый титулованный пилот Ф-1
Капитан Америка — в Ф-1! Необычный шлем пилота
Трампа вынудили не управлять пейс-каром «Инди-500»
Проклятие чемпиона Ф-1 в юбилейных Гран-при
Дебют Киану Ривза в профессиональных автогонках!
Шумахер мог появиться на свадьбе дочери Джины
«Гарольд, скрывающий боль» побывал на Ф-1. Фото
Гонщик Формулы-1 протестировал спорткар из Lego
Впечатляющие достижения Эдриана Ньюи в Формуле-1
Гонщик «Феррари» Леклер угодил в нелепое ДТП
За что дисквалифицировали гонщика Ф-1?
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера
Милейшие кадры с питомцем гонщика Формулы-1
Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица