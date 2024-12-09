Хэмилтон наконец блеснул, а Ферстаппен неожиданно расстроил. Оценки за Гран-при Абу-Даби

Финальный этап сезона Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Прорыв Хэмилтона с 16-го места на старте на четвёртое стал одним из главных украшений гонки. Льюис пилотировал вдохновенно и безошибочно — так, как и должен это делать семикратный чемпион мира. Жаль, что на таком уровне британец в этом сезоне выступал крайне редко.

Ландо Норрис — 9

В Абу-Даби Норрис сделал ровно то, что должен был: уверенно выиграл поул, выдержал прессинг Сайнса на первом отрезке, а на втором был недосягаем для преследователей и принёс «Макларену» заслуженный Кубок конструкторов.

Карлос Сайнс — 9

Как и Норрис, Сайнс провёл безупречный уикенд без малейших ошибок. Хотя, как и в случае с британцем, шанса по-настоящему погеройствовать испанцу не выпало. Как бы там ни было, это было красивое завершение выступлений за «Феррари».

Пьер Гасли — 8,5

В последних гонках сезона Гасли стабильно выглядел лучшим пилотом команд-середняков и благодаря седьмому месту в Абу-Даби сумел прорваться в топ-10 по итогам сезона — и это лучший результат Пьера в современную эпоху граунд-эффекта.

Уникальные виды «Яс Марины» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8,5

Несмотря на травму плеча, полученную из-за дельфинирования машины в Сан-Паулу, Фернандо во второй раз подряд финишировал в топ-10 и показал, что на самом деле «Астон Мартин» не так уж и безнадёжен.

Джордж Расселл — 8,5

Перед гонкой Расселл признался, что чувствовал себя не так уверенно, как Хэмилтон. Впрочем, финальный уикенд Джордж провёл очень достойно и добился максимума — Расселл был бы четвёртым, если бы в концовке боролся с Льюисом по-настоящему.

Шарль Леклер — 8

В воскресенье Леклер выглядел блестяще и уже на первом круге прорвался в топ-10, а к финишу поднялся на третье место. Ошибка во втором сегменте в итоге не повлияла на командный результат, но игнорировать её мы тоже не можем.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Ошибся в Абу-Даби и Хюлькенберг — гонщик должен был знать, что обгонять на выезде с пит-лейна нельзя, это было чётко написано в заметках гоночного директора. Возможно, это стоило Халку одной позиции на финише. Тем не менее финал сезона всё равно вышел для немца неплохим.

Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберг на Гран-при Абу-Даби Фото: Joe Portlock/Getty Images

Лиам Лоусон — 7,5

Лоусон в шестой раз подряд проиграл Цуноде квалификацию, но речь вновь идёт о считаных сотых, что на фоне разницы в опыте говорит скорее в пользу Лиама. Кроме того, в гонке у новозеландца было больше шансов на очки, но их перечеркнул провал механиков.

Александер Албон — 7

Албон ещё до начала уикенда знал, что получит пять позиций штрафа, а потому не особенно упирался в квалификации. В гонке у Алекса был шанс устоять в топ-10, однако он всё же уступил Фернандо Алонсо и Оскару Пиастри и остался вне очковой зоны.

Кевин Магнуссен — 6,5

Свою последнюю квалификацию в Формуле-1 Кевин завалил — в Q2 он был на 0,8 секунды медленнее Хюлькенберга. Тем не менее за счёт отличного старта Магнуссен прорвался в топ-10 и мог побороться за очки, но всё испортил слишком длинный пит-стоп.

Франко Колапинто — 6,5

В квалификации Колапинто уступил Албону, хотя гонялся на «Яс Марине» в Формуле-2 и знал трассу. Проявить себя в гонке, увы, тоже не удалось из-за удара от Оскара Пиастри, хотя потенциал всё же был.

Столкновение Колапинто и Пиастри Фото: x.com/f1

Оскар Пиастри — 6

В столкновении с Ферстаппеном на первом круге вины Пиастри нет, однако на рестарте Оскар по невнимательности влетел в Колапинто и получил 10-секундный штраф. На фоне того, что «Макларен» в Абу-Даби был быстрее всех, 10-е место — так себе достижение.

Юки Цунода — 6

Юки Цунода испортил себе гонку уже на первом круге, напортачив со сцеплением. Затем японец криво остановился в боксах во время пит-стопа, что стоило ещё немного времени. В общем, шанс на очки Цунода упустил сам.

Серхио Перес — 6

Для Серхио Переса сезон закончился после удара от Валттери Боттаса, и Чеко в этом инциденте не виноват. Но если бы мексиканец квалифицировался получше, то не оказался бы на трассе рядом с «Кик-Заубером».

Макс Ферстаппен — 5,5

Нидерландец в последний уикенд разочаровал. Из-за неудачной финальной попытки Q3 Макс стартовал лишь четвёртым, а на старте выбил Пиастри, получив закономерные 10 секунд штрафа. Впрочем, эта гонка уже не имела никакого значения ни для Ферстаппена, ни для его команды.

Лэнс Стролл — 5,5

Стролл тоже получил штраф — пять секунд за слишком частое нарушение границ трассы. Лэнс может похвастаться отличным стартом, однако затем темпа канадцу не хватало. Кроме того, в квалификации он проиграл Алонсо больше полусекунды.

Гуаньюй Чжоу — 5

Чжоу слабо проехал квалификацию, уступив Боттасу 0,4 секунды, а затем ещё и схлопотал пять секунд пенализации за фальстарт. Завершить свой, вероятно, последний сезон на высокой ноте китайцу не удалось.

Чжоу прощается с Формулой-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джек Дуэн — 4,5

Дебют австралийца получился откровенно невыразительным. Джек знал эту трассу по выступлениям в Формуле-2, но в квалификации был самым медленным и проиграл Гасли почти 0,6 секунды, а в гонке держался крайне неуверенно и на финише опередил лишь Магнуссена, четырежды останавливавшегося в боксах.

Валттери Боттас — 4

Не удалось завершить сезон на высокой ноте и Валттери Боттасу. Финн по ходу гонки устроил две аварии и в итоге сошёл с дистанции с развороченной подвеской. А ведь после выхода в Q3 был шанс набрать под занавес чемпионата первые очки.