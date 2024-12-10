9 главных итогов шикарного сезона Формулы-1. Там снова весело и всё резко меняется

«Ред Булл» больше не лидер

Кто бы мог представить после доминирующего выступления Макса Ферстаппена и «быков» в сезоне-2023, что в 2024-м даже сама команда начнёт сомневаться в четвёртом чемпионстве нидерландца, а австрийцы опустятся на третье место в Кубке конструкторов? Однако и прогресс конкурентов, и различные проблемы внутри «Ред Булл» привели к тому, что «быки» уже далеко не доминаторы, а иногда сами оказываются в положении догоняющих.

Даже трудно сказать, что первично — то ли «Ред Булл» достиг потолка в развитии нынешней концепции машины при нынешних правилах (дальше прогрессировать всё ещё можно, но уже с куда бо́льшим риском не прибавить, а испортить болид обновлениями), то ли сказались внутренние проблемы. Общее пресыщение успехами и желание новых вызовов пересеклись с кризисом, вызванным скандалом с участием Кристиана Хорнера. Сейчас всё немного улеглось, но «Ред Булл» идёт дальше без Эдриана Ньюи, Джонатана Уитли и ряда других ведущих сотрудников. Кадровый резерв всё ещё велик, но сумеет ли машина «быков» вновь оказаться быстрейшей без своей главной инженерной звезды – вопрос.

Вопросы есть даже к Ферстаппену

До какого-то момента «Ред Булл» за собой тянул первый номер команды. Макс безупречно провёл старт чемпионата, обеспечив себе отрыв, а потом до поры до времени грамотно «кошмарил» Ландо Норриса и не позволял тому сократить отставание. Однако в какой-то момент не выдержал и Ферстаппен: пилотаж нидерландца стал уже не пограничным, а откровенно грязным. После Гран-при США все потребовали изменить подход к судейству (грубо говоря, достало, что Макс при обороне выдавливает оппонентов и ему за это ничего нет), а в Мексике Ферстаппен и вовсе заработал два 10-секундных штрафа за явные нарушения в борьбе с Норрисом.

Честно говоря, удивительно, что прежде (читай — в 2021 году) такие же спорные манёвры Ферстаппена всех устраивали. Но публику и судей можно понять: тогда Макс ещё являлся только перспективным претендентом, который должен был положить конец многолетнему доминированию «Мерседеса». Сейчас спрос другой, «надоел» уже сам Ферстаппен. Ну и грязи правда стало многовато.

Типичная борьба Макса Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Макларен» и Норрис не готовы к чемпионству

Пусть команда из Уокинга и завоевала свой первый Кубок конструкторов аж с 1998 года, претензий к «Макларену» много. Создав машину, которая бо́льшую часть сезона была быстрейшей в пелотоне, «Макларен» далеко не всегда реализовывал её потенциал. Что командный мостик, что сами пилоты не всегда оказывались на высоте: ошибки по тактике, по пилотажу, слабые квалификации Пиастри… Это не помешало выигрышу командного зачёта — хотя удивительно, что «Феррари» при всех своих проблемах между Канадой и Бельгией уступила лишь 14 очков — но не оставило Норрису шансов в личном. Сейчас главный вопрос — получили ли команда и её первый номер достаточный опыт, чтобы не упустить своё в 2025-м.

Титулы «Феррари» снова где-то рядом

Хороший сезон для «Феррари». Он запросто мог стать чемпионским, если бы не одно неудачное обновление в середине сезона, которое внезапно вернуло машине дельфинирование. Пока дождались «своих» трасс и очередной порции новинок, «Макларен» оторвался слишком далеко. И всё-таки сильная концовка показывает: с Фредериком Вассёром команда на правильном пути и теперь как никогда близка к титулу в последний сезон при нынешнем техническом регламенте.

Правда, вопрос: как на «Скудерии» скажется неожиданный уход технического директора Энрике Кардиле (вообще редкость, что человек решил уйти сам из Маранелло, а не дождался увольнения) и как сработаются Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. На данный момент не вполне очевидно, что новый дуэт гонщиков «Феррари» окажется гармоничнее и банально сильнее.

«Феррари» чуть-чуть не хватило времени и скорости, чтобы догнать «Макларен» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Развод Хэмилтона и «Мерседеса» — без скандалов, но странный

Эпоха завершена: сезон-2024 стал для Льюиса Хэмилтона последним в составе «Мерседеса». Собственно, своим зимним решением перейти в «Феррари», не дожидаясь намёков, что надо освободить место для Антонелли, британец запустил потрясающую волну перестановок в практически всех командах Ф-1 — и за такую перестройку Хэмилтону в любом случае спасибо.

Что же до последнего сезона за «Мерседес», то он получился странным — так часто бывает, когда команда словно невольно ставит крест на уходящем герое и больше прислушивается к гонщику, который останется в команде. «Почему-то» остающийся пилот начинает сильнее выступать в квалификациях, ему лучше подходят настройки и обновления… Это не заговор, это жизнь. В общем, во второй половине чемпионата, когда важное обновление «Мерседеса» не сработало и команда потеряла шансы а-ля «Феррари» включиться в борьбу за трофеи, Льюис уже скорее домучивал сезон.

Но в данный момент Хэмилтон вряд ли жалеет о своём решении: в 2024 году машина «Феррари» была стабильнее и предсказуемее, а вот по «Мерседесу» всё ещё проблемы. Немцы сделали первую «обычную» машину без нулевых/обратных боковых понтонов, однако на данный момент всё ещё неясно, раскусили они нынешний технический регламент или нет. Не исключено, что болид немцев останется «дивой» и в 2025-м, в то время как Льюис вернётся в борьбу за чемпионство. Если, конечно, сможет в квалификациях что-то противопоставить Леклеру, во что верят не все.

В чемпионате дичь со спортивным руководством

Под финиш года одной из главных тем стали массовые увольнения в спортивном департаменте ФИА. Гоночный директор Формулы-1, один из заслуженных, руководители разных направлений и комиссий — кто только вдруг не покидал федерацию, к недоумению окружающих. И это на фоне претензий гонщиков Формулы-1 лично к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, который вдруг резко озаботился проблемой мата в Ф-1 и вообще продолжил лезть во всё, что только можно.

Пока замена прежним сотрудникам нашлась. Но такими темпами большой вопрос: будут ли управлять Формулой-1 по ходу сезона-2025 действительно компетентные специалисты.

Топ-проекту «Астона» уже потребовалась перезагрузка

Внезапно и резко споткнулась семейная команда Строллов. Выходец из «Ред Булл» Дэн Фэллоуз, которым так восхищались на старте сезона-2023, вдруг обнаружил, что техническому отделу под его руководством второй год кряду вообще не удаётся развивать машину. В итоге если на старте сезона «Астон» даже продолжал претендовать на подиумы, то под финиш не всегда выходил из первого сегмента квалификации и твёрдо вернулся в группу середняков.

Фэллоуз уже переведён из команды Ф-1 на другие проекты в рамках орбиты «Астона», ну а команда теперь ждёт новых инженеров звёзд — Эдриана Ньюи и Энрике Кардиле. Однако, видимо, нового прорыва теперь придётся ждать до сезона-2026.

Дэн Фэллоуз стремительно выписан из инженерных звёзд Формулы-1 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Команды снова поверили в молодёжь. Иногда это даже странно

Глобальные перестановки в составах команд Ф-1, помимо прочего, привели к серьёзному омоложению состава гонщиков. В последние годы все команды предпочитали проверенных ветеранов вместо молодёжи, которой требовалось набивать шишки и болиды — без гарантии итогового выхода на достойный уровень. Казалось бы, бесславная полуторасезонная карьера Логана Сарджента должна была ещё сильнее ударить по шансам молодёжи, но так уж вышло, что у «Мерседеса» и «Феррари» подросли талантливые Антонелли и Берман, которых они решили посадить даже вопреки неоднозначным результатам в Формуле-2. Собственно, это важная новая тенденция: теперь команды вообще не доверяют достижениям в Ф-2 и ориентируются в основном на личный опыт работы с пилотами.

Берман достойно проехал без тренировок за «Феррари» и отлично выступил за «Хаас» — вот контракт с американцами. Антонелли едет в Ф-2 чуть ли не лучше Олли и хорошо выглядит на тестах старых болидов «Мерседеса» — рискуем и берём его на место Хэмилтона. Колапинто ярко проехал единственную практику за «Уильямс» — вот вам сенсационная замена Сардженту. Дуэн сидел-сидел в запасе «Альпин» и дождался размолвки с Оконом — ну попробуй, Джек. В эту картину немного не вписывается разве что Бортолето, который «просто» выиграл подряд Формулу-3 и Формулу-2, чем и заслужил место в «Кик-Заубере».

2025-й должен оказаться ещё круче. 2026-й — не факт

До первого Гран-при следующего сезона ещё три месяца, но пусть нас всех согревает тот факт, что следующий чемпионат должен получиться огненным. «Макларен» завершил нынешний сезон отнюдь не доминатором: «Феррари» совсем рядом, в «Ред Булл» уверены, что способны отыграться, да и «Мерседес» рассчитывает, что в 2025-м его машина будет быстра всегда, а не только когда на небе сойдутся все звёзды. Лимит на бюджеты и ограничения на аэродинамические тесты для того же «Макларена» тоже должны поспособствовать плотной борьбе.

Вот в сезоне-2026 всё может оказаться по-другому: если кто-то из мотористов резко вырвется вперёд, то чисто за счёт шасси компенсировать отрыв будет нелегко. Но на этот счёт мы будем опасаться только через год, а пока давайте предвкушать блестящий 2025-й!