Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Представлен HOF Sir Class — внедорожник на базе Mercedes-AMG G63 в честь Льюиса Хэмилтона, фото и характеристики

Хэмилтону посвятили сверхмощный «Гелик» — разгоняется с места, как суперкар!
Михаил Дубовский
Хэмилтону посвятили сверхмощный «Гелик»
Аудио-версия:
Комментарии
Таких будет всего 11. Достанется ли один из них семикратному чемпиону?

Гран-при Абу-Даби в 2024 году не только поставил точку в одном из самых интересных сезонов Формулы-1 последних лет, но и стал последней гонкой Льюиса Хэмилтона в составе заводской команды Mercedes-AMG. Многолетнее сотрудничество немецкий автопроизводитель отметил массой уже прошедших или только предстоящих мероприятий, но посвящать британскому пилоту особый автомобиль марка пока не стала. Однако громким поводом воспользовалось независимое тюнинг-ателье HOF Manufaktur, которое посвятило семикратному чемпиону мира HOF Sir Class — один из самых мощных и самых динамичных Mercedes-Benz G-Class в истории!

HOF Sir Class

HOF Sir Class

Фото: HOF Manufaktur

Инфернальный внедорожник стал первым столь масштабным проектом компании, которая выросла из прославленного немецкого тюнинг-ателье Hofele, сделавшего себе имя на доработках различных моделей Mercedes-Benz. Руководителем HOF Manufaktur стал Фердинанд Петер, а одним из соучредителей — бывший генеральный директор Mercedes-AMG Филипп Шимер, вместе с которым в фирму пришла и часть сотрудников автопроизводителя. Так что не стоит удивляться, что за основу был взят именно «Гелик» и что проект новой компании с ходу оказался в числе самых впечатляющих автомобилей на рынке.

Стандартный внедорожник Mercedes-AMG G63 оснащается 585-сильным 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Естественно, опытные специалисты серьёзно переработали агрегат — среди изменений заявлены кованые алюминиевые поршни и более прочные шатуны, улучшенные турбины с изменённой геометрией компрессора, алюминиевый воздухозаборник, более производительный топливный насос, усиленная коробка передач и некое «специальное» обновление программного обеспечения.

HOF Sir Class — вид сбоку

HOF Sir Class — вид сбоку

Фото: HOF Manufaktur

На выходе — умопомрачительная мощность 1063 «лошадей» и аж 1300 Нм крутящего момента! Всё это привело к тому, что разгон «Гелика» с места до 100 км/ч сократился до суперкаровских 3,5 секунды, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч. Естественно, что с такими характеристиками штатная подвеска и тормоза не справились бы, поэтому тюнеры внедрили койловеры и параллельно с этим на 3 см уменьшили дорожный просвет, а родные тормозные механизмы заменили более производительными карбон-керамическими. О других технических изменениях в ателье не сообщают, акцентируя внимание на изменениях во внешности и интерьере модели.

HOF Sir Class — вид сзади

HOF Sir Class — вид сзади

Фото: HOF Manufaktur

Машина получила новый углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя бамперы, решётку радиатора, капот со множеством воздухозаборников, широкие накладки на колёсные арки, а также новую крышу. Верхнюю часть внедорожника сделали из карбона, что позволило одновременно и уменьшить массу автомобиля, и понизить центр тяжести, что для подобного проекта весьма важно. Дополняют облик Sir Class новые 23-дюймовые колёса H1063 с аэродинамическими углепластиковыми щитками, а также новые накладки на патрубки спортивной выхлопной системы, выполненные из белой керамики.

Материалы по теме
«Астон Мартин» создал уникальный суперкар для Алонсо. Учли необычные пожелания чемпиона
Фото
«Астон Мартин» создал уникальный суперкар для Алонсо. Учли необычные пожелания чемпиона

Не обошлось и без особой окраски, которая отсылает к фирменным цветам болидов Mercedes-AMG Petronas F1 Team — серо-серебристый основной цвет кузова переходит в чёрный, которые дополняют акценты культового оттенка Tiffany Green — а все эмблемы AMG на кузове уступили место логотипам «1063».

Руль и другие элементы салона

Руль и другие элементы салона

Фото: HOF Manufaktur

В салоне первым бросается в глаза новый руль — заводской элемент заменили на фактически гоночный «штурвал», который сделал бы честь и болидам Формулы-1! Выполненный из углепластика руль имеет отделку алькантарой и делает новый HOF Sir Class всего вторым дорожным автомобилем немецкой марки, после Mercedes-AMG One, оснащённым подобной деталью. На этом фоне спортивные кресла с карбоновым основанием (помимо них, доступны и более привычные, и более комфортные сиденья) уже не выглядят чем-то из ряда вон.

Более комфортный вариант сидений

Более комфортный вариант сидений

Фото: HOF Manufaktur

Естественно, атмосферная подсветка интерьера сделана бирюзовой, штатная отделка заменена более дорогой кожей, алькантарой и матовым углепластиком с открытыми порами, причём просто перешивом салона в HOF Manufaktur не ограничились — поменялась даже архитектура дверных карт, куда также интегрировали подсветку. Ну и по всему салону разбросаны элементы цвета Tiffany Green, эмблемы «1063», а в рисунке прострочки можно увидеть контур трассы Yas Marina Circuit в Абу-Даби. В качестве опции доступно Starry Sky Ceiling — «звёздное небо» на потолке в салоне, которое популяризовал Rolls-Royce.

Стандартный салон HOF Sir Class

Стандартный салон HOF Sir Class

Фото: HOF Manufaktur

Всего будет сделано 11 экземпляров супервнедорожника HOF Sir Class, стоимостью от $ 690 000 каждый. Приобрёл ли сам Льюис Хэмилтон посвящённый себе автомобиль — информации нет.

Материалы по теме
Бибер испортил Ferrari, Том Круз «опозорил» Bugatti. Как звёзды попадают в чёрные списки
Бибер испортил Ferrari, Том Круз «опозорил» Bugatti. Как звёзды попадают в чёрные списки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android