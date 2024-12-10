Хэмилтону посвятили сверхмощный «Гелик» — разгоняется с места, как суперкар!

Таких будет всего 11. Достанется ли один из них семикратному чемпиону?

Гран-при Абу-Даби в 2024 году не только поставил точку в одном из самых интересных сезонов Формулы-1 последних лет, но и стал последней гонкой Льюиса Хэмилтона в составе заводской команды Mercedes-AMG. Многолетнее сотрудничество немецкий автопроизводитель отметил массой уже прошедших или только предстоящих мероприятий, но посвящать британскому пилоту особый автомобиль марка пока не стала. Однако громким поводом воспользовалось независимое тюнинг-ателье HOF Manufaktur, которое посвятило семикратному чемпиону мира HOF Sir Class — один из самых мощных и самых динамичных Mercedes-Benz G-Class в истории!

HOF Sir Class Фото: HOF Manufaktur

Инфернальный внедорожник стал первым столь масштабным проектом компании, которая выросла из прославленного немецкого тюнинг-ателье Hofele, сделавшего себе имя на доработках различных моделей Mercedes-Benz. Руководителем HOF Manufaktur стал Фердинанд Петер, а одним из соучредителей — бывший генеральный директор Mercedes-AMG Филипп Шимер, вместе с которым в фирму пришла и часть сотрудников автопроизводителя. Так что не стоит удивляться, что за основу был взят именно «Гелик» и что проект новой компании с ходу оказался в числе самых впечатляющих автомобилей на рынке.

Стандартный внедорожник Mercedes-AMG G63 оснащается 585-сильным 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Естественно, опытные специалисты серьёзно переработали агрегат — среди изменений заявлены кованые алюминиевые поршни и более прочные шатуны, улучшенные турбины с изменённой геометрией компрессора, алюминиевый воздухозаборник, более производительный топливный насос, усиленная коробка передач и некое «специальное» обновление программного обеспечения.

HOF Sir Class — вид сбоку Фото: HOF Manufaktur

На выходе — умопомрачительная мощность 1063 «лошадей» и аж 1300 Нм крутящего момента! Всё это привело к тому, что разгон «Гелика» с места до 100 км/ч сократился до суперкаровских 3,5 секунды, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч. Естественно, что с такими характеристиками штатная подвеска и тормоза не справились бы, поэтому тюнеры внедрили койловеры и параллельно с этим на 3 см уменьшили дорожный просвет, а родные тормозные механизмы заменили более производительными карбон-керамическими. О других технических изменениях в ателье не сообщают, акцентируя внимание на изменениях во внешности и интерьере модели.

HOF Sir Class — вид сзади Фото: HOF Manufaktur

Машина получила новый углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя бамперы, решётку радиатора, капот со множеством воздухозаборников, широкие накладки на колёсные арки, а также новую крышу. Верхнюю часть внедорожника сделали из карбона, что позволило одновременно и уменьшить массу автомобиля, и понизить центр тяжести, что для подобного проекта весьма важно. Дополняют облик Sir Class новые 23-дюймовые колёса H1063 с аэродинамическими углепластиковыми щитками, а также новые накладки на патрубки спортивной выхлопной системы, выполненные из белой керамики.

Не обошлось и без особой окраски, которая отсылает к фирменным цветам болидов Mercedes-AMG Petronas F1 Team — серо-серебристый основной цвет кузова переходит в чёрный, которые дополняют акценты культового оттенка Tiffany Green — а все эмблемы AMG на кузове уступили место логотипам «1063».

Руль и другие элементы салона Фото: HOF Manufaktur

В салоне первым бросается в глаза новый руль — заводской элемент заменили на фактически гоночный «штурвал», который сделал бы честь и болидам Формулы-1! Выполненный из углепластика руль имеет отделку алькантарой и делает новый HOF Sir Class всего вторым дорожным автомобилем немецкой марки, после Mercedes-AMG One, оснащённым подобной деталью. На этом фоне спортивные кресла с карбоновым основанием (помимо них, доступны и более привычные, и более комфортные сиденья) уже не выглядят чем-то из ряда вон.

Более комфортный вариант сидений Фото: HOF Manufaktur

Естественно, атмосферная подсветка интерьера сделана бирюзовой, штатная отделка заменена более дорогой кожей, алькантарой и матовым углепластиком с открытыми порами, причём просто перешивом салона в HOF Manufaktur не ограничились — поменялась даже архитектура дверных карт, куда также интегрировали подсветку. Ну и по всему салону разбросаны элементы цвета Tiffany Green, эмблемы «1063», а в рисунке прострочки можно увидеть контур трассы Yas Marina Circuit в Абу-Даби. В качестве опции доступно Starry Sky Ceiling — «звёздное небо» на потолке в салоне, которое популяризовал Rolls-Royce.

Стандартный салон HOF Sir Class Фото: HOF Manufaktur

Всего будет сделано 11 экземпляров супервнедорожника HOF Sir Class, стоимостью от $ 690 000 каждый. Приобрёл ли сам Льюис Хэмилтон посвящённый себе автомобиль — информации нет.