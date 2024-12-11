Квиз: насколько хорошо вы помните этот сезон Формулы-1? Ответьте на 15 вопросов

Формула-1 официально уходит на каникулы. Финальный этап сезона-2024 в Абу-Даби состоялся в прошлое воскресенье, Макс Ферстаппен уже несколько гонок празднует чемпионство, «Макларен» тоже отмечает долгожданную победу в командном зачёте, а ветераны и молодёжь познакомились на тестах с новыми командами и тоже отправились на каникулы. Значит, самое время подводить разнообразные итоги. На сей раз мы подготовили небольшое испытание для вас – проверим, насколько внимательно читатели «Чемпионата» смотрели минувший сезон Формулы-1 и в том числе следили за его статистикой.

Запускайте наш очередной квиз, чтобы ответить на 15 вопросов о главных событиях и явлениях чемпионата. Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по ссылке:

Насколько хорошо вы помните минувший сезон Формулы-1?