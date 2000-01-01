5 самых высокооплачиваемых пилотов Ф-1
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1. Кто вошёл в список?
5-е место — Шарль Леклер
Пилот «Феррари» получает $ 27 млн ($ 15 млн зарплата + $ 12 млн бонусы).
4-е место — Фернандо Алонсо
Гонщик «Астон Мартин» зарабатывает $ 27,5 млн ($ 24 млн зарплата + $ 3,5 млн бонусы).
3-е место — Ландо Норрис
Доход пилота «Макларена» – $ 35 млн ($ 12 млн зарплата + $ 23 млн бонусы).
2-е место — Льюис Хэмилтон
Пилот «Мерседеса» получает $ 57 млн ($ 55 млн зарплата + $ 2 млн бонусы).
1-е место — Макс Ферстаппен
Гонщик «Ред Булл» зарабатывает $ 75 млн ($ 60 млн зарплата + $ 15 млн бонусы).
5 самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 по версии Forbes
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