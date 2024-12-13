12 худших пилотов Формулы-1 сезона-2024. Перес, разумеется, здесь

На протяжении всего сезона Формулы-1 редакция «Чемпионата» в лице самого субъективного автора раздела выставляла оценки пилотам за выступления в Гран-при. И по традиции в конце сезона мы подводим итоги чемпионата и составляем общий рейтинг по сумме всех гонок. Начинаем, как всегда, с нижней половины таблицы.

24. Логан Сарджент (средний балл — 4,43 / всего — 62)

В сезоне-2023 — 22-й (средний балл — 4,3).

Второй год подряд Сарджент занимает в рейтинге «Чемпионата» последнее место. Американский пилот был главным аутсайдером в 2023 году, и в 2024-м ничего не изменилось. Порой судьба была не слишком справедлива к Логану — как, например, на Гран-при Австралии, который он пропустил по вине Албона. Тем не менее его увольнение посреди сезона выглядит вполне закономерным — Сарджент надежд так и не оправдал.

23. Джек Дуэн (4,50 / 4,5)

Джек Дуэн провёл в этом году лишь одну гонку — Гран-при Абу-Даби, и по-настоящему оценить австралийца у нас возможности ещё не было. Во время уикенда на «Яс Марине» Дуэн не слишком впечатлил и на фоне ярких дебютов Бермана и Колапинто смотрелся довольно блёкло. Будем надеяться, что в 2025-м у Джека будет шанс по-настоящему раскрыться.

22. Серхио Перес (5,10 / 122,5)

В сезоне-2023 — 19-й (5,7).

Серхио Перес не слишком блистал и в прошлом году, но сезон-2024 — полнейшая катастрофа. Начиналось всё действительно неплохо — с четырёх подиумов в пяти первых гонках, однако затем всё пошло наперекосяк. Проблемы с шасси могли бы отчасти реабилитировать Чеко, если бы он хотя бы время от времени возвращался на прежний уровень, однако вспомнить что-либо хорошее о второй половине сезона мексиканца просто невозможно — кроме разве что Гран-при Азербайджана, но и его Серхио в итоге закончил в стене.

После такого сезона Чеко рискует потерять место в команде Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

21. Гуаньюй Чжоу (5,17 / 124)

В сезоне-2023 — 20-й (5,6).

Чжоу в этом году тоже не блистал и практически весь сезон проигрывал Боттасу — причём довольно много. Правда, когда под конец года «Кик-Заубер» неожиданно поехал, Гуаньюй неплохо выступил в Лас-Вегасе и блеснул в Катаре, набрав единственные в этом году очки своей команды. Собственно, за счёт сильной концовки китаец и смог опередить в рейтинге Переса, тем не менее в целом чемпионат прошёл для Чжоу неудачно.

20. Лэнс Стролл (5,69 / 136,5)

В сезоне-2023 — 17-й (6,0).

Время от времени Лэнсу удаётся блистать и даже опережать Фернандо Алонсо — одного из лучших пилотов в истории. Однако канадцу не хватает стабильности и мотивации — если машина не позволяет демонстрировать высокие результаты, то и сам Лэнс едет так, словно отбывает номер. Если добавить к этому откровенные провалы, апофеозом которых стал Гран-при Бразилии, закончившийся уже на прогревочном круге, картина получится совсем печальной.

19. Даниэль Риккардо (5,78 / 104)

В сезоне-2023 — 13-й (6,6).

В 2024 году Риккардо получил второй шанс, но так и не смог им воспользоваться, и оправданий у австралийца нет. Со своими опытом и репутацией (Даниэль когда-то считался топ-пилотом) должен был уверенно опережать Юки Цуноду, а на деле проиграл японцу по всем фронтам. В квалификациях Риккардо уступил напарнику со счётом 6:12 и к Гран-при Сингапура набрал почти вдвое меньше очков — 12 против 22. Так что увольнение уже немолодого по меркам Формулы-1 гонщика напрашивалось — как бы прискорбно это ни звучало.

18. Франко Колапинто (6,22 / 56)

Колапинто заменил Сарджента после Гран-при Нидерландов и произвёл отличное впечатление — аргентинец мгновенно превзошёл все ожидания и уже во второй своей гонке набрал больше очков, чем его предшественник за всю карьеру. Однако затем всё стало куда прозаичнее. В Мексике Франко смотрелся уже не столь уверенно и нарвался на штраф за столкновение с Лоусоном, дважды разбил машину в Сан-Паулу — в том числе за автомобилем безопасности (хотя и в условиях сильного дождя), а потом влетел в стену в Лас-Вегасе. Колапинто доказал, что обладает большим потенциалом, но выпадет ли шанс его раскрыть — всё ещё вопрос.

Несмотря на проблемы, Колапинто стал открытием сезона Фото: Chris Graythen/Getty Images

17. Кевин Магнуссен (6,36 / 140)

В сезоне-2023 — 18-й (5,9).

Как и в прошлом году, Магнуссен в большинстве случаев оказывался медленнее Хюлькенберга и порой вынужден был жертвовать собственной гонкой, чтобы помочь напарнику. Но нужно отдать датчанину должное — к концу сезона он собрался с силами и очень здорово выступил в Монце, Остине, Мехико и Катаре. Увы, прорыв случился слишком поздно, чтобы спасти карьеру в Формуле-1. Хотя Кевина и до этого выгоняли из «Больших призов» — и не раз, так что, возможно, и сейчас мы прощаемся с ним не навсегда.

16. Валттери Боттас (6,42 / 154)

В сезоне-2023 — 15-й (6,5).

Почти весь сезон «Кик-Заубер» был самой медленной машиной в пелотоне, и даже в те редкие уикенды, когда Валттери удавалось неплохо квалифицироваться, темп не позволял бороться очки. Фактически весь год Валттери провёл среди аутсайдеров и лишь в последних гонках получил шанс побороться за очки. Увы, в отличие от Чжоу, воспользоваться им Боттас не смог, а в своей, возможно, последней гонке в Формуле-1 устроил две аварии.

15. Эстебан Окон (6,46 / 148,5)

В сезоне-2023 — 11-й (6,7).

В начале сезона Окон в целом смотрелся быстрее Гасли, хотя конвертировать это в высокие результаты никак не удавалось — в том числе из-за не слишком ярких стартов. Не обходилось и без ошибок, как, например, в Монако, когда после чересчур оптимистичной атаки Эстебан сошёл сам и чуть не выбил Гасли. Во второй половине дела у «Альпин» стали налаживаться, однако теперь именно Пьер стал выжимать из машины больше, тогда как Окон всё чаще оставался позади и порой не мог выйти даже из первого сегмента.

14. Юки Цунода (6,54 / 157)

В сезоне-2023 — 16-й (6,3).

На фоне проблем Риккардо у Цуноды появился шанс по-настоящему заявить о себе — и оказаться первым в списке потенциальных кандидатов на место в «Ред Булл». Однако стабильность Юки так и не обрёл: японец мог в одну неделю провалиться в квалификации, затем вылететь с трассы в гонке, а после этого не справиться с износом резины. Если всё идёт хорошо и Цунода уверен в себе и машине, он очень быстр, но, если что-то начинает идти не так, результаты резко падают. Именно поэтому Цуноду и не спешат звать в топ-команду.

У Юки Цуноды был шанс добиться большего Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

13. Оливер Берман (6,67 / 20)

Берман дебютировал в Формуле-1 случайно, но сполна воспользовался выпавшим шансом. В Саудовской Аравии, пилотируя незнакомую «Феррари», Оливер, несмотря на явно неподготовленную к таким перегрузкам шею, занял седьмое место, а затем добавил 10-ю позицию на «Хаасе» в Баку. Гран-при Сан-Паулу прошёл для британца не так здорово — он чаще катался по обочине, чем по асфальту, но и первых двух гонок оказалось достаточно, чтобы произвести хорошее впечатление.

Продолжение следует…