«Он говорил, что доберётся до семьи Шумахеров». Шантажисту семьи Михаэля светит до 15 лет

В Германии начался суд по делу о шантаже семьи Шумахеров — группа злоумышленников угрожала обнародовать фото и видео проходящего лечение Михаэля, если близкие немецкого гонщика не заплатят € 15 млн.

На скамье обвиняемых трое, среди них — бывший охранник Михаэля. Также стало известно, что в сборе информации им помогла медсестра, которая должна была ухаживать за Шумахером. Её, однако, к ответственности привлекать не стали.

Всё, что известно о процессе на данный момент — в материале «Чемпионата».

Охранник, вышибала и айтишник

Слушания по делу начались в окружном суде Вупперталя. На скамье подсудимых — 53-летний Маркус Фритше, бывший телохранитель Михаэля Шумахера, 53-летний вышибала ночного клуба Йилмаз Тозтуркан и его сын — 30-летний IT-специалист Даниэль Линс.

3 июня 2024 года Тозтуркан позвонил со скрытого номера семье Шумахера и сообщил, что обладает материалами о здоровье Михаэля и хочет получить € 15 млн, а в противном случае передаст их прессе. Восемью днями позднее Линс отправил в резиденцию Шумахеров четыре фотографии Михаэля, которые доказывали аутентичность материалов, и назвал срок — семье дали месяц на сбор денег. Сумма должна была быть отправлена двумя частями из офиса адвоката семьи Шумахеров.

Однако через неделю после этого — 19 июня — Йилмаз Тозтуркан и Даниэль Линс были арестованы на парковке в Вуппертале. Первого обвинили в вымогательстве, второго — в пособничестве вымогательству. Ещё через две недели в собственной квартире был арестован Маркус Фритше.

Фритше наняли телохранителем Михаэля Шумахера в 2012-м — за полтора года до трагедии во французских Альпах. Именно Фритше, согласно обвинению, передал шантажистам материалы: два жёстких диска и четыре USB-флешки, на которых находились 1500 фотографий, 200 видеороликов и копии медицинских документов. Однако украл их не Фритше.

Медсестра из Швейцарии

«Фритше сказал, что есть медсестра, которой нужны деньги, — сказал на суде Тозтуркан. — План был в том, чтобы продать материалы и поделить деньги на троих — между мной, им и этой медсестрой. Но я с ней не знаком, я лишь один раз видел её фотографию, и всё». Имя медсестры не называется, однако семья Шумахера и его близкие знают, о ком идёт речь.

«Я часто видела её с Фритше, они много общались и быстро сошлись, — рассказала на суде менеджер Михаэля Сабине Кем. — Но у нас были с ней проблемы, мы были недовольны её работой, и в итоге она ушла. Позже уволился и Фритше». «У сотрудников и медицинского персонала был доступ к компьютеру со всеми данными, у всех были пароли, и, если бы кто-то получил доступ к этому компьютеру, мы бы узнали, — продолжает Кем. — Мы с Коринной (женой Михаэля. — Прим. «Чемпионата») сразу заподозрили, что это могла быть она. Это могла быть только она».

Коринна Шумахер, Джина Шумахер и Жан Тодт Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Известно, что медсестра, о которой идёт речь, проживает в Швейцарии. Официально обвинения ей не предъявлены, однако в Швейцарии начата проверка по поводу возможных нарушений права на тайну личной жизни. Кроме того, суд Вупперталя рассматривает возможность привлечения её к суду в качестве свидетеля.

Фритше был уволен в 2020 году, и, как вспоминает Хайке Пушманн — ещё одна сотрудница, работавшая на семью Шумахера — Маркус был крайне этим недоволен. «Он требовал больше денег: что-то около зарплаты за три месяца, — рассказала Пушманн. — Он говорил, что доберётся до семьи Шумахер, если не получит денег».

Фритше на суде хранит молчание, но от его имени выступил адвокат Харальд Беннингховен. «Мой клиент работал на семью Шумахеров с 2012 года и закончил работу в 2020-м. В январе 2021-го его попросили освободить предоставленную квартиру. Ранее — во время работы на семью Шумахеров — его попросили оцифровать фотографии для Коринны, что он и сделал, сохранив их на синий жёсткий диск, — рассказал адвокат. — В один из дней, вернувшись в квартиру, он обнаружил свои вещи упакованными и решил, что это сделал кто-то из семьи Шумахеров. И что в этот момент они забрали фотографии. Ни в какой момент времени никто не спрашивал у него об этих фотографиях».

Подозреваемые со своими адвокатами в суде Фото: Oliver Berg/Getty Images

Йилмаз Тозтуркан оказался куда более разговорчивым. «Мы давно знакомы с Фритше. Мы общались и как-то встретились, чтобы выпить кофе. Он сказал, что у него есть материалы, и спросил, что мы можем с ними сделать. Я сказал, что спрошу, но что-то явно сделать можем. Он дал мне два жёстких диска — чёрный и синий, — говорит Йилмаз. — Я хотел продать эти материалы, но понял, что никто не проявляет интереса. И тогда решил связаться с семьёй Шумахеров. Сын помог мне только с электронной почтой, о шантаже он ничего не знал. Я не знал, что всё так выйдет, я просто хотел заработать. Я совершил ошибку, но идея продать материалы за € 10-15 млн принадлежит Фритше».

«Отец попросил меня сделать электронную почту, которую нельзя было бы отследить, и снять его на видео во время телефонного звонка, — рассказывает сын Тозтуркана Даниэль Линс. — Я не знал, что там за материалы. Отец сказал, что это что-то юридическое и связано с адвокатом, и я не задавал вопросов. Затем он отправил это какому-то юристу во Франкфурте. Он затем позвонил, и по голосу в динамике я понял, что это женщина. Мне сказали лишь, что эти материалы связаны с каким-то известным человеком, что это какие-то фото на продажу. Он рассказал это где-то за месяц до ареста».

Йилмаз Тозтуркан и Даниэль Линс признали вину, Маркус Фритше общается с судом только через адвоката. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы. По данным издания Metro, слушания будут продолжаться до февраля.