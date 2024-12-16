Когда вернётся Формула-1? Все главные даты зимы в чемпионате мира

До Рождества — объявление составов от «Ред Булл» и «РБ»

С наступлением католического Рождества мир Формулы-1 традиционно отправляется на каникулы, во время которых почти ничего не происходит. Поэтому боссы всех команд стремятся решить все дела до 25 декабря, чтобы затем спокойно провести праздники. Безусловно, это относится и к такому серьёзному вопросу, как составы команд на сезон-2025, и у нас ещё сохраняется парочка интриг.

Интрига первая, она же основная — подтвердятся ли многочисленные инсайды, что «Ред Булл» всё-таки уберёт из команды Серхио Переса? Считается, что глобально австрийцы уже всё решили, теперь вопрос, как именно оформить развод с Чеко. В «Ред Булл», конечно, надеялись, что Перес сам решит уйти на пенсию, но не похоже, чтобы Серхио хотел отказываться от компенсации за разрыв контракта. Так что сторонам предстоит согласовать все детали — причём, повторимся, желательно, чтобы всё утряслось ещё до Рождества.

Рождественская неделя начинается 23 декабря — это уже время корпоративов и ответов «давайте после праздников», так что мы ждём развязки истории с «Ред Булл» в период с 16 по 20 декабря. Именно тогда узнаем, остаётся ли в Ф-1 Перес, получает ли повышение Лоусон (шансы, что в «Ред Булл» возьмут Цуноду, минимальны) и обретёт ли шанс в чемпионате Хаджар.

До Рождества — интрига по Колапинто

Вторая контрактная интрига — продолжающиеся попытки Джеймса Ваулза пристроить Франко Колапинто, который так сильно удивил «Уильямс» своей скоростью, что теперь даже как-то странно, что он остался без места на 2025-й. Но у Сайнса с Албоном долгосрочные контракты, так что Ваулз был бы рад найти для Франко временное пристанище на стороне. Причём и желающие-то вроде были в лице «Ред Булл» и «Альпин», однако пока Ваулз, по слухам, требовал десятки миллионов долларов за продажу прав, да и то не окончательную, Колапинто начал бить машины и перестал попадать в очки.

В «Ред Булл» справедливо решили, что по факту Франко ничем не лучше Лоусона с Хаджаром, а в «Альпин», опять же, по слухам, пришли к аналогичному выводу при сравнении Колапинто с Дуэном. Впрочем, Джеймс Ваулз в свежих интервью всё ещё утверждал, что ждёт решения коллег, плюс пошли слухи, что сам «Уильямс» направил «Альпин» свежий вариант предложения по аренде. Ваулз говорил, что будет ждать ответа примерно до середины декабря — соответственно, уже совсем скоро «Уильямс» определится с планами на Франко. Но готовьтесь к тому, что он просто станет резервным пилотом команды.

Январь-февраль — первые тесты Хэмилтона в составе «Феррари»

«Мерседес» предсказуемо не позволил Льюису Хэмилтону досрочно покинуть команду и принять участие в постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби в составе «красных». Что ж, не беда, да и не ждали в Маранелло подобной милости от Тото Вольфа. Всё будет нормально: перед стартом официальных предсезонных тестов Ф-1 «Феррари» организует для Льюиса заезды на болиде двухлетней давности.

Такие разрешённые регламентом заезды позволят Хэмилтону познакомиться с новым для себя двигателем и какими-то системами, чтобы не тратить на это время на тестах в Бахрейне. Заодно поработает с новой бригадой инженеров. Когда именно пройдут такие испытания, сказать трудно, но в прошлых сезонах «Феррари» обычно организовывала подобные тесты для своих пилотов и резервистов в конце февраля. Вероятно, тогда же стоит ждать и дебюта Хэмилтона — для начала за рулём SF-23.

18 февраля — общая презентация команд Формулы-1

Вероятно, вы уже в курсе новации от владельцев Ф-1 из Liberty Media: впервые в истории чемпионата мира все команды проведут общую презентацию в Лондоне. Мероприятие пройдёт на арене «The O2 Arena», все билеты давно проданы, по московскому времени всё начнётся в 23:00.

Но важный нюанс: никто не обещает, что команды покажут там новые автомобили. Гарантируют лишь присутствие боевых пилотов, а также актуальные ливреи, которые команды будут использовать в 2025 году. Если же кто-то привезёт настоящую машину, а не старую или вообще шоукар, то это станет бонусом.

Февраль — отдельная презентация «Феррари»

Уже известно, что как минимум «Скудерия» отдельно представит свою новую, настоящую машину — ну, не может «Феррари» обойтись без собственной отдельной церемонии, и молодцы! Точная дата презентации не определена, однако уже известно, как на неё попасть: «всего лишь» надо с 15 ноября по 12 января посетить музей «Феррари», и тогда вы станете участником розыгрыша приглашения на презентацию.

26-28 февраля — предсезонные тесты Формулы-1

Уже по традиции испытания Ф-1 перед стартом нового чемпионата продлятся всего три дня. Вполне достаточно с учётом того, что двигатели заморожены, а многие автомобили не претерпят совсем уж глобальных изменений в последний год нынешнего технического регламента. Единственное — обидно за многочисленных новичков, у которых на адаптацию будет всего полтора дня за рулём на трассе в Бахрейне.

Конец февраля — начало марта — новый сезон Drive to Survive

Впереди седьмой сезон документального сериала от Netflix, резко повысившего популярность Формулы-1. На очереди 10 серий про сезон-2024 — с учётом того, как много всего произошло в чемпионате, безумно интересно, какие именно события выберут авторы, как их подадут и какие скрытые подробности мы узнаем. Ну и насколько правдоподобно всё передадут. Дата релиза не объявлена, но обычно сериал выходит либо по ходу зимних тестов, либо за неделю до старта сезона. Так что ждём седьмой сезон либо 27-28 февраля, либо примерно 7 марта.

14-16 марта — старт нового чемпионата Формулы-1

А вот и финальная точка нашего зимнего ожидания. На сей раз новый чемпионат стартует в Австралии. У мусульман с 1 по 30 марта будет идти священный месяц Рамадан, который не слишком сочетается с таким весельем, как Гран-при. Поэтому этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии добровольно отдали премьеру старому доброму Мельбурну. Ждём его!