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Сезон-2024 в автоспорте: рейтинг, как выступали Артём Шабанов, Алексей Несов, Роберт Шварцман, Михаил Симонов

Победа Шварцмана на «Феррари» и супердебют в RDS GP. Главные прорывы российских гонщиков
Михаил Дубовский
Главные прорывы российских гонщиков
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Дебютировать в RDS GP с титула? Легко! А может, на «Феррари» выиграть этап чемпионата мира? Кто круче, выбираете вы!

Уже вторая половина декабря, так что все разделы «Чемпионата» начали подводить итоги спортивного года: мы выпускаем рейтинги с яркими прорывами во всех популярных видах спорта. А вот какой прорыв окажется самым-самым в 2024 году, решать вам, читатели! Сначала вы выберете главный прорыв в каждом из «мини-рейтингов», ну а дальше все победители поборются в основном рейтинге.

В гоночный список попали девять пилотов. В большинстве своём речь идёт о новых звёздах российских гонок, но есть и два пилота, которые вопреки всему продолжают выступать за рубежом. А кто из гонщиков действительно совершил наилучший прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Гонщики распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: прорыв сезона-2024 в автоспорте
Фото: Из личного архива семьи Куцковых
1 место

Кирилл Куцков, младшие «формулы»

Чемпион мира по картингу столкнулся в 2024 году с серьёзными проблемами: у него банально не было достаточного финансирования, чтобы сделать следующий шаг и начать выступления в «формулах». Пришлось просто ждать подходящих возможностей и цепляться за любой шанс. Именно так Куцков получил место в центральноевропейской Ф-4 – да, серии не самой конкурентоспособной, но всё равно надо отметить, что россиянин быстро адаптировался, выдал мощный финиш сезона со сплошными победами и стал вице-чемпионом. Кроме того, Куцков дебютировал в итальянской Формуле-4 и в первый же уикенд, несмотря на полное отсутствие вката и плохие погодные условия, набрал очки — для его команды они стали единственными в сезоне.

Фото: Ferrari S.p.A.
2 место

Роберт Шварцман, гонки на выносливость

В 2024 году пилот, выступающий под израильским флагом, стал участником чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, причём в топовом классе гиперкаров. Роберт Шварцман, пользуясь давними связями с Ferrari, оказался за рулём победоносного Ferrari 499P частного коллектива AF Corse. Статус независимой команды не помешал Шварцману вместе с поляком Робертом Кубицей и китайцем Йефеем Йе выиграть шестичасовую гонку на трассе Формулы-1 в Остине. Это всего вторая за два сезона победа незаводской машины в FIA WEC и первая победа в общем зачёте частной Ferrari — два других триумфа (оба, к слову, в «24 часах Ле-Мана») итальянской марке обеспечили заводские гиперкары. Впрочем, на этом история взаимоотношений Роберта и Ferrari подошла к концу — в 2025-м россиянина ждёт новый вызов в составе хорошо известной ему команды PREMA Racing, но в абсолютно незнакомой серии IndyCar в США.

Фото: ladasportrosneft.ru
3 место

Дмитрий Воронов, ралли-рейды

Титулованный раллист из Санкт-Петербурга оказался у истоков возрождённой рейдовой команды Lada Sport Rosneft Raid и вместе с заводским тольяттинским коллективом предпринял несколько попыток покорить ралли-марафон «Шёлковый путь». В 2022-м и 2023-м в классе T2 добиться особых успехов на Lada Niva Sport T2 не получилось, а вот в сезоне-2024 с третьей попытки Воронов покорил-таки заветную высоту — Дмитрий, преодолев немало сложностей, выиграл гонку в зачётной группе Open. Это первый подобный успех и для пилота, и для команды, и для культового отечественного внедорожника на «Шёлковом пути»!

Фото: raf-rcrs.ru
4 место

Василий Кораблёв, кольцевые гонки

В классе S1600 серии G-Drive СМП РСКГ сражение за титул шло между дебютантом Николаем Калининым на Lada Granta FL NFR и ветераном категории Василием Кораблёвым на Kia Rio X-Line, который проводит свой 11-й подряд сезон (ни разу не попав в топ-3 по итогам года!) в одном и том же классе! Битва была яркой и напряжённой, не лишённой красивых манёвров и зрелищных ошибок, но в этот раз опыт взял верх над молодостью. Василий Кораблёв заслуживает не только Кубка России, но и награды за волю к победе. И, конечно, места в нашем рейтинге лучших прорывов сезона-2024.

Фото: Пресс-служба команды «TimeUp»
5 место

Артём Шабанов, дрифт

В 2024 году в российском дрифте зажглась новая звезда. Пилот из Москвы ворвался в RDS GP в статусе вице-чемпиона RDS Europe – 2023 и действующего обладателя титула Sochi Drift Challenge – 2023/2024, причём сделал это столь ярко, что заставил говорить о себе всех фанатов Российской Дрифт Серии. Дебютант RDS GP как оказался в тройке призёров на финале «младшего» чемпионата в Рязани в прошлом году, так ни разу и не покидал её по ходу турнира в межсезонье, а с дебютом в Гран-при продолжил эту серию — в итоге за плечами у спортсмена оказалось 10 подиумов подряд. И первый за долгие годы в RDS GP досрочный титул. Пилот команды TimeUp, подготовившей для него Toyota Supra (A80), в доминирующей манере разобрался с титулованными соперниками на их территории и в Красноярске с первой же попытки стал чемпионом в главном турнире России по дрифту!

Фото: Пресс-служба команды SMP Motor Sharks
6 место

Алексей Несов, кольцевые гонки, сим-рейсинг

Пилот, который почти три года вовсе не участвовал в гонках, в 2024 году триумфально вернулся за руль и заслужил статус главного «многостаночника» в российском автоспорте. Весной Алексей Несов вместе с Александром Смоляром выиграл Игры будущего, по ходу сезона на Mercedes-Benz AMG GT4 одержал 13 побед в 15 стартах в категории SMP GT4 Russia в рамках СМП РСКГ Туринг, победил в зачёте SMP GT4 Russia в гонке СМП РСКГ Эндуранс на «Игора Драйв» за рулём GR Supra GT4 и стал лучшим в марафоне «24 часа Спа» в классе Bronze Cup. Более разнопланового и сверхрезультативного пилота, чем Алексей Несов, в российском «кольце» по итогам прошедшего сезона не отыскать.

Фото: raf-rcrs.ru
7 место

Клим Гаврилов, кольцевые гонки

Имя Гаврилова поклонникам российского автоспорта известно по кольцевым гонкам, где пилот успешно выступал как на национальном, так и на международном уровне, но в последние сезоны спортсмен переключился на классическое ралли. В 2023 году дебютант раллийных допов только осваивался в новых для себя условиях, демонстрируя хороший темп, но совмещённый с многочисленными ошибками, которые не позволяли полностью реализовать потенциал. В межсезонье Клим поработал над собой, и результаты не заставили себя ждать — Гаврилов за рулём Skoda Fabia Rally2 evo в доминирующем стиле провёл сезон (да, в отсутствие ряда сильных соперников, но всё же) и стал чемпионом России по ралли в абсолютном зачёте!

Фото: taifmotorsport.ru
8 место

Михаил Симонов, кольцевые гонки

Действующий чемпион дивизиона «Туринг-Лайт» в 2024 году пошёл в рамках серии СМП РСКГ Туринг на повышение и оказался в топовом классе SMP TCR Russia в составе команды «ТАИФ Моторспорт». Спортсмен на Cupra Leon IV TCR сразу заявил о себе как о претенденте на чемпионство, выиграв первую же гонку. Молодой талант до последнего этапа сражался за титул и смог его вырвать в плотной борьбе, став автором редкого достижения: двух подряд чемпионских званий в разных классах чемпионата СМП РСКГ Туринг. И даже сомнительный поступок Дмитрия Брагина, который пытался «помочь» юному напарнику, ничуть не омрачает победы Симонова — автором своего успеха Михаил стал самостоятельно!

Фото: ladasportrosneft.ru
9 место

Кирилл Еникеев, ралли-рейды и ралли

Что в классическом ралли, что в ралли-рейдах выступают два человека, но все лавры обычно достаются пилоту. Однако по итогам автоспортивного сезона-2024 обойти вниманием штурмана невозможно. Хотя бы потому, что Кирилл Еникеев ухитрился за один год выиграть и чемпионат России по ралли, и «Шёлковый путь»! Спортсмен, который и сам периодически садится за руль, ассистировал на допах Климу Гаврилову и Дмитрию Воронову — оба тандема оказались настолько эффективными, что принесли Кириллу сразу две престижные награды. Интересно, что на «Шёлковом пути» Еникеев в составе экипажа Lada Sport Rosneft Raid заменил Евгения Загороднюка, который предыдущие две гонки ассистировал Дмитрию Воронову. Сам же Загороднюк и ралли-марафон нынче пропустил, и в чемпионате России по ралли стал вице-чемпионом, уступив титул всё тому же Еникееву.

А вот главные герои Формулы-1:
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