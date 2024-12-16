Победа Шварцмана на «Феррари» и супердебют в RDS GP. Главные прорывы российских гонщиков

Уже вторая половина декабря, так что все разделы «Чемпионата» начали подводить итоги спортивного года: мы выпускаем рейтинги с яркими прорывами во всех популярных видах спорта. А вот какой прорыв окажется самым-самым в 2024 году, решать вам, читатели! Сначала вы выберете главный прорыв в каждом из «мини-рейтингов», ну а дальше все победители поборются в основном рейтинге.

В гоночный список попали девять пилотов. В большинстве своём речь идёт о новых звёздах российских гонок, но есть и два пилота, которые вопреки всему продолжают выступать за рубежом. А кто из гонщиков действительно совершил наилучший прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Гонщики распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.