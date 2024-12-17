12 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2024. Был ли кто-то лучше Ферстаппена?

Весь год редакция «Чемпионата» в лице самого субъективного автора раздела выставляла оценки пилотам за их выступления в Гран-при. По традиции по окончании сезона подводим итоги — ранее была представлена нижняя половина таблицы, а сегодня настала очередь верхней.

12. Льюис Хэмилтон (средний балл — 6,67 / всего — 160)

В сезоне-2023 — 5-й (средний балл — 7,4).

Прошедший год стал худшим в карьере Хэмилтона — при этом мало кто может похвастаться, что в свой худший сезон выиграл две гонки. Тем не менее британец удручающе смотрелся в квалификациях и уступил Расселлу со счётом 5:19. В гонках Льюис держался увереннее и всё равно в среднем два раза из трёх оказывался позади. Ещё никогда Хэмилтон не был настолько позади партнёра по команде. Отчасти экс-чемпиона можно оправдать капризной машиной, не подходящей стилю пилотирования. Но после перехода в «Феррари» в такое уже никто не поверит.

Прощание Хэмилтона с «Мерседесом» было эмоциональным, но смазанным Фото: Joe Portlock/Getty Images

11. Нико Хюлькенберг (6,79 / 163)

В сезоне-2023 — 12-й (6,6).

Хюлькенберг снова был достаточно быстр, чтобы считаться неформальным лидером «Хааса», однако стабильности опытнейшему немцу не хватало, и дело тут не только в машине. Показательна концовка сезона: неплохие гонки в Баку, Остине и Лас-Вегасе перемежались с разворотом в Сан-Паулу, ошибкой на старте гонки в Катаре и смазанной концовкой в том же Азербайджане. Символично, что по итогам сезона Нико одного очка не хватило до места в топ-10, которое он потерял буквально в последней гонке. Надеемся, что в «Кик-Заубере» (в будущем — «Ауди») Халку будет везти чаще.

10. Александер Албон (6,96 / 167)

В сезоне-2023 — 7-й (7,3).

В минувшем сезоне Албон продолжил дело первого пилота «Уильямса» и справился с ним достойно, но нельзя сказать, что прыгнул выше головы. По-настоящему оценить Албона на фоне не оправдавшего надежд Сарджента и посреди сезона заменившего его новичка из Формулы-2 невозможно. В следующем году напарником Алекса станет Карлос Сайнс, и для тайца это будет самый сложный партнёр по команде после 2020 года. Если Албон окажется быстрее экс-пилота «Феррари», то вновь сможет заставить грандов рассматривать себя всерьёз.

9. Лиам Лоусон (7,00 / 42)

В сезоне-2023 — 10-й (6,8).

Второй год подряд Лиам Лоусон заменяет в младшей команде «Ред Булл» Даниэля Риккардо — и вновь показывает, что заслуживает места в основном составе. Гонка в Катаре новозеландцу на этот раз тоже не удалась, однако в других гонках Лиам смотрелся весьма уверенно, на равных сражался с Юки Цунодой и Серхио Пересом — и зачастую их побеждал, несмотря на куда меньший опыт. На конец сезона-2024 именно Лиам выглядит наилучшей заменой Чеко в «Ред Булл» — Лоусон на деле показал, что может ехать лучше Серхио.

8. Оскар Пиастри (7,10 / 170,5)

В сезоне-2023 — 8-й (7,2).

Для Оскара Пиастри второй сезон в Формуле-1 стал прорывным: австралиец одержал первую победу в Гран-при и поучаствовал в борьбе за Кубок конструкторов и чемпионский титул. Правда, в последнем случае австралиец выступал в качестве второго пилота, работающего на лидера. Оскар, несомненно, талантлив, но к концу своего второго сезона так и не смог убедительно доказать, что способен регулярно опережать Ландо Норриса. С другой стороны, третий сезон тоже может оказаться прорывным — возможно, в 2025-м расклад сил в «Макларене» будет выглядеть иначе.

Дотянуться до Норриса Пиастри удавалось не так часто Фото: Mark Thompson/Getty Images

7. Пьер Гасли (7,13 / 164)

В сезоне-2023 — 14-й (6,6).

Пьер Гасли не слишком уверенно начал сезон, но ближе к последним гонкам, когда инженеры поправили машину, был на высоте. В последних 10 гонках «Альпин» набрала 54 очка — и 36 из них принёс Гасли. 18 оставшихся — это второе место Окона, который, кроме того бразильского случая, очков в концовке сезона не набирал. Гасли заслуженно стал лидером команды, и, если Флавио Бриаторе и Оливер Оукс смогут сохранить положительную тенденцию, Пьер ещё себя покажет.

6. Фернандо Алонсо (7,21 / 173)

В сезоне-2023 — 2-й (8,0).

Алонсо, будучи самым опытным и возрастным пилотом на стартовой решётке, продолжает доказывать, что находится в превосходной форме. Увы, достойной техники у испанца по-прежнему нет — в 2024-м блеснуть за рулём «Астон Мартин» было слишком трудно. Правда, и совсем безошибочным для Фернандо год не был — можно вспомнить не особенно уверенный Гран-при Бразилии и совсем уж провальный Гран-при Эмилии-Романьи. Впрочем, главный год для испанца — 2026-й.

5. Карлос Сайнс (7,30 / 168)

В сезоне-2023 — 9-й (6,8).

Последний сезон в составе «Феррари» получился у испанца очень ярким. Победа в Мельбурне после операции, уверенный триумф в Мехико — Сайнс доказал, что способен сражаться с топ-пилотами и опережать их. Кроме того, Карлос, возможно, впервые показал на трассе характер, чем сильно бесил Леклера, однако испанец никогда не переходил границ разумного и не наносил ущерба «Феррари». Правда, и по-настоящему затмить Шарля Сайнс не смог, проиграв ему в этом году по победам, очкам и квалификациям, а потому уходит в «Уильямс» побеждённым.

4. Джордж Расселл (7,58 / 182)

В сезоне-2023 — 6-й (7,3).

На фоне ухода Хэмилтона в «Феррари» Расселла в этом году рассматривали с прицелом на лидерство в «Мерседесе» в следующем сезоне, и Джордж показал, что справится. Если не считать странного вылета в Мельбурне, британец не допускал по ходу сезона грубых ошибок и почти всегда добивался максимально возможных результатов — мало о ком в этом году можно сказать подобное. Если в «Мерседесе» смогут разобраться с машиной и она поедет так же, как ехала в Спа или Сильверстоуне, Расселлу будет по силам сразиться за титул.

Победа на Гран-при Лас-Вегаса стала пока главным достижением Расселла в Ф-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

3. Ландо Норрис (7,63 / 183)

В сезоне-2023 — 4-й (7,4).

С одной стороны, этот чемпионат войдёт в историю как поражение Норриса. С другой — это был лучший сезон Ландо в Формуле-1. Он одержал первую в карьере победу, впервые в жизни боролся за чемпионство, принёс «Макларену» Кубок конструкторов: формально команда стала чемпионом в тот момент, когда Норрис пересёк линию финиша в Абу-Даби. Но хватит ли Норрису уверенности в себе и хладнокровия, если у «Макларена» уже не будет такого технического преимущества? Смог бы он цепляться за победы так же, как в нынешнем сезоне это делал Ферстаппен?

2. Шарль Леклер (7,81 / 187,5)

В сезоне-2023 — 3-й (7,5).

Две главные гонки в карьере Леклера — это домашний Гран-при Монако и Гран-при Италии на глазах сотен тысяч тифози, и в этом году Шарль выиграл обе. Это был лучший сезон в карьере монегаска — он ещё никогда не пилотировал так зрело и безошибочно, как в 2024-м. И пусть скорость «Феррари» (опять) не позволила сразиться за чемпионство, Леклер завоевал максимум возможного и показал, что ради большой цели готов терпеливо работать. Теперь все вопросы – к инженерам из Маранелло.

1. Макс Ферстаппен (8,00 / 192)

В сезоне-2023 — 1-й (9,0).

Этот титул был для Ферстаппена повеселее двух предыдущих. Макс вспомнил, каково это – действительно бороться за титул, быть под давлением и вынужденным рисковать — и в таких условиях не всегда действовал безупречно. Впрочем, куда чаще у нидерландца всё было под контролем, а его «Ред Булл» — недосягаем для преследователей. Гран-при Бразилии и вовсе войдёт в историю как одна из величайших побед в карьере Макса. Но в сезоне-2025 давления будет ещё больше, он наверняка окажется ещё веселее…