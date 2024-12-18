Новый почти 1100-сильный спорткар «Астона» — он выжил даже вопреки разрыву с «Ред Булл»

Пять лет — срок по меркам мирового автопрома серьёзный. За это время могут появиться и исчезнуть громкие стартапы, могут сформироваться и распасться совместные проекты, а крупные автомобильные компании способны успеть за несколько лет и дать зелёный свет модели, и отменить её производство. Aston Martin Valhalla относится к числу машин со сложной судьбой, но, впрочем, вопреки всем препонам добралась до серийной версии и стала одной из самых передовых моделей в истории именитого британского бренда.

Проект AM-RB 003, вышедший из Project 003, был анонсирован в 2019 году как часть масштабной совместной работы Aston Martin и Red Bull Racing, которые в том время были партнёрами в Формуле-1. Главным продуктом этого тандема должен был стать гиперкар Valkyrie, а более компактная модель носила статус «сына Valkyrie» — британская марка позднее объявила, что машина получит имя Valhalla.

Aston Martin Valhalla Prototype 2019 Фото: Aston Martin

Это соответствовало многолетней традиции Aston Martin называть свои автомобили словами с буквы V, а заодно подчёркивало особое место купе в модельном ряду — и Valkyrie, и Valhalla были заимствованы из скандинавской мифологии: валькириями назывались девы-воительницы, которые на крылатом коне реяли над полем битвы и решали, кому из павших в бою воинов попасть в небесный чертог, а этим самым чертогом, собственно, и была Вальгалла, где эти самые воины продолжали свою прежнюю героическую жизнь.

Машине предстояло стать третьим в современной истории Aston Martin среднемоторным спорткаром после Valkyrie и Valkyrie AMR Pro, так что по дизайну и используемым технологиям обе модели должны были быть близки. Предполагалось, что Valhalla станет первой машиной с новым 3-литровым бензиновым турбомотором V6 — агрегатом семейства TM01 (в честь созданного в 1968 году мотора V8 авторства инженера Тадека Марека), оснащённым гибридным довеском. Агрегат был готов, для него заявлялась инновационная масляная система Nexcel от Castrol, позволяющая менять масла быстрее 90 секунд, были обещаны обширное использование напечатанных на 3D-принтере компонентов, обилие углепластика в конструкции, а также масса передовых технических решений.

Например, Valhalla должна была получить крыло системы FlexFoil — фирма FlexSys Inc. разрабатывала это решение для перспективных летательных аппаратов NASA, но готова была адаптировать технологию под автомобили. Инновационное антикрыло могло изменять прижимную силу автомобиля, не меняя угол атаки элемента и не используя дополнительные закрылки, — оно было интегрировано в кузов и, как утверждалось, не создавало лишнего сопротивления или аэродинамической турбулентности. Передовых технологий было анонсировано немало, но…

В Aston Martin начались проблемы. Сотрудничество с Red Bull Racing разладилось, и его хватило лишь на то, чтобы довести ума «Валькирию», а на её «дитя» сил уже не было. Энди Палмер оставил свой пост у руля компании бывшему главе Mercedes-AMG Тобиасу Моерсу, крупнейшим акционером бренда стал концерн Daimler, так что и о собственных моторах британцам пришлось забыть и начать переводить модельный ряд на силовые агрегаты немецкого производства. Первой изменилась именно Valhalla — в 2021 году был рассекречен полностью переработанный прототип среднемоторного суперкара, адаптированного уже под немецкие агрегаты.

Новый вариант модели от предшественника, кроме имени, сохранил разве что общие пропорции да карбоновый монокок в качестве структурного элемента. Aston Martin перевели на 4,0-литровый турбомотор V8 от экстремального суперкара Mercedes-AMG GT Black Series – 750-сильный агрегат дополняли два электромотора, по одному на каждой оси, суммарной мощностью 204 л. с. Задний двигатель был интегрирован в 8-ступенчатую роботизированной коробку передач, лишённую передачи заднего хода — за него отвечал передний электромотор.

Valhalla должна была получить переднюю подвеску типа push rod в стиле формульных болидов и классическую многорычажку сзади, с адаптивными пружинами и амортизаторами от Multimatic. Гиперкару полагались карбон-керамические тормоза с управлением «по проводам», а также специально подготовленные для купе покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2. К производству планировались 500 экземпляров машины, передача первых из них клиентам ожидалась в 2023 году. Но не случилось.

Aston Martin Valhalla Prototype 2021 Фото: Aston Martin

В 2023 году британская марка показала ездовые прототипы, которые активно обкатывались на «Сильверстоуне» в рамках подготовки к серийному производству. Даже плёнка на закамуфлированных машинах не в силах была скрыть вновь изменившийся кузов: были переработаны передняя и задняя части, боковины, оптика. Помимо этого, поменялась и силовая установка — количество электромоторов увеличили до трёх, причём наличие двух двигателей на передней оси позволило реализовать полный привод с системой векторизации тяги.

В итоге мощность силовой установки выросла с 950 л. с. до 1012 л. с. А в качестве тест-пилотов к доводке ездовых характеристик машин в помощь к заводским инженерами привлекли Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо. То ли влияние гонщиков Ф-1 помогло, то ли проект действительно был на финальной стадии, но в середине декабря фирма представила серийную «Вальгаллу», поставки которой клиентам начнутся во втором квартале 2025 года.

Aston Martin Valhalla Prototype 2024 Фото: Aston Martin

Valhalla — это многократный «первый»: первый серийный среднемоторный суперкар Aston Martin; первый подключаемый гибрид марки; первый серийный автомобиль марки, способный двигаться на электротяге; первая модель с 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленчатым валом; первый Aston Martin с самым мощным в истории марки V8; а ещё — первая модель, в которой используется совершенно новая 8-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением, включающая в себя электродвигатель и задний дифференциал с электронным управлением. Ну и кроме всего прочего на «Вальгалле» дебютировал новый фирменный дизайн для суперкаров, над которым трудилось Aston Martin Performance Technologies — консалтинговое подразделение команды Ф-1 — по динамике, аэродинамике и материалам.

Гибридная силовая установка Valhalla мощностью 1079 л. с. и крутящим моментом 1100 Нм состоит из 828-сильного 4,0-литрового двигателя V8 с двумя турбинами и трёх электродвигателей (два из которых приводят в движение переднюю ось), что обеспечивает ещё 251 л. с.

Двигатель внутреннего сгорания выдаёт с литра рабочего объёма 207 «лошадей», что является самой высокой удельной мощностью среди всех автомобилей Aston Martin в истории. В отличие от V8, установленного в моделях Vantage, DB12 и DBX707, новый двигатель Valhalla использует систему смазки с сухим картером, чтобы обеспечить адекватную подачу масла даже при высоких боковых нагрузках на гоночной трассе. Использованы новые распредвалы и выпускные коллекторы, специальные поршни, а также более крупные турбокомпрессоры.

Абсолютно новая 8-ступенчатая трансмиссия DCT передаёт тягу на заднюю ось и обеспечивает переключение передач за доли секунды. Заявлено, что с места до 100 км/ч «Вальгалла» способна разогнаться за 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 350 км/ч.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Трио электродвигателей питается от усовершенствованной системы высокопроизводительной батареи (HPB), разработанной специально для использования в силовой установке суперкаров, где необходима частая полная разрядка и быстрая полная зарядка аккумуляторов. Неэлектропроводящая охлаждающая жидкость циркулирует по всему аккумуляторному блоку, гарантируя, что в каждой из его 560 отдельных ячеек будет поддерживаться оптимальная температура для обеспечения постоянной максимальной производительности в любом ритме движения.

На передней оси расположены два аксиальных электромотора, разработанных специально для Valhalla. В конструкции асимметричного ротора использованы высокопрочные магниты из неодима, железа и бора, а каждый электродвигатель оснащён системой активного охлаждения статора и роторного масла для снижения температуры. Эти же два электродвигателя отвечают за езду в режиме Pure EV и за движение задним ходом — в этих условиях «Вальгалла» становится переднеприводной.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Valhalla также использует комбинацию интеллектуальных функций Torque-Fill, E-Boost и Loadshift для извлечения максимальной производительности из своей гибридной силовой установки. Torque-Fill и E-boost служат для повышения отклика за счёт использования тяги от электродвигателей для поддержания двигателя V8 — как только водитель нажимает на педаль газа, Torque Fill смягчает даже самый мимолётный турболаг с помощью мгновенного крутящего момента, подаваемого от электродвигателей, пока турбонагнетатели не обеспечат необходимый уровень наддува. E-boost расширяет работу Torque-Fill, позволяя общей тяговой мощности превышать максимальную, выдаваемую только двигателем внутреннего сгорания. Использование E-boost позволяет обеспечить линейную реакцию силового агрегата, а функция Loadshift и система рекуперации энергии торможения используются для быстрого восполнения израсходованной электрической энергии.

Для оптимизации температурного режима по всему автомобилю разбросаны элементы системы охлаждения. Три высокотемпературных радиатора расположены в передней части автомобиля для охлаждения турбомотора, поперёк носа машины, с меньшим радиатором, установлены элементы охлаждения системы рекуперации энергии и аккумуляторов, которые дополнительно охлаждаются циркулирующим по машине хладагентом, температуру которого снижает система кондиционирования. «Ковш» воздухозаборника на крыше, вдохновлённый болидами Ф-1, питает два интеркулера, установленных непосредственно над двигателем. Завершают обширную систему охлаждения два боковых радиатора: слева — для моторного масла, справа — для трансмиссионного масла.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Активная аэродинамика генерирует более 600 кг прижимной силы, начиная уже с 240 км/ч вплоть до максимальной скорости, причём обвес постепенно уменьшает угол атаки передних и задних крыльев, чтобы «сливать» избыточную прижимную силу по мере увеличения скорости, тем самым поддерживая постоянный аэродинамический баланс в широком диапазоне скоростей, чтобы обеспечивать водителю надёжное и безопасное управление. На человека за рулём работает и сложная электронная система Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC), которая контролирует подвеску, тормоза, рулевое управление, активную аэродинамику и силовой агрегат, обеспечивая оптимальные показатели в зависимости от условий движения.

При запуске двигателя Valhalla автоматически выбирает режим Sport, а водитель может самостоятельно переключаться между установками Pure EV, Sport+ и Race в качестве альтернативы. Каждый режим имеет собственную комбинацию настроек для силовой установки (включая Torque Vectoring и работу гибридной системы), а также жёсткости подвески, активной аэродинамики и остроты рулевого управления. В Pure EV на электротяге можно проехать до 14 км с максимальной скоростью до 140 км/ч, а по мере того, как уровень заряда батареи истощается, Valhalla автоматически переключается в Sport. Он активирует ДВС и превращает машину в гибридный суперкар, а при включении режима Sport + Valhalla переходит в максимально агрессивные настройки для дорог общего пользования.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Режим Race — это максимальная производительность, ориентированная на гоночную трассу и задействующая активную аэродинамику. И если в режимах EV, Sport и Sport+ активное заднее крыло остаётся убранным, чтобы сохранить элегантный силуэт Valhalla, то в режиме Race аэродинамический элемент на мощных гидравлических цилиндрах поднимается на 255 мм для максимальной прижимной силы. Дополняет его скрытое активное переднее крыло, прямо перед передней осью — в режиме Race оно переключается на максимальную прижимную силы с полным диапазоном движения, включая автоматическую функцию DRS, когда автомобиль самостоятельно определяет, что ему необходимо сбросить прижимную силу. При торможении в режиме Race заднее крыло будет работать как воздушный тормоз в тандеме с активным передним крылом, чтобы сместить баланс давления и обеспечить оптимальную устойчивость в сочетании с эффективным торможением.

В основе Valhalla лежит карбоновый монокок собственной разработки, который помог добиться сухой массы в 1655 кг, обеспечивая соотношение мощности к весу 652 л. с. на 1000 кг. В передней и задней частях монокока находятся алюминиевые подрамники. К ним крепится передняя подвеска типа push rod с толкателями и внутренними пружинами и амортизаторами, а задняя подвеска выполнена по пятирычажной схеме, по кругу использованы адаптивные амортизаторы Bilstein с режимами Sport, Sport+ и Race. Заявлено, что такая архитектура подвески не только позволила улучшить сцепление с дорогой и сделать поведение машины отточенным, но и заодно дала возможность оптимизировать аэродинамику «Вальгаллы» и её компоновку.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Тормозная система Valhalla с 410-миллиметровыми карбон-керамическими дисками на передней оси и 390-миллиметровыми на задней управляется сложной технологией brake-by-wire, обеспечивающей надёжное и предсказуемое торможение в любых условиях. Заявлено, что тормоза новинки — самые крупные из тех, что когда-либо устанавливались на автомобили Aston Martin. На замедление работают и элементы активной аэродинамики, а также сразу два алгоритма рекуперации энергии для заряда батарей: CAT B, через передний электродвигатель, когда водитель нажимает на тормоза, и CAT A, через задний электродвигатель, когда водитель отпускает педаль газа.

Центральным элементом отточенной управляемости Valhalla является сложная система векторизации крутящего момента. Используя два электродвигателя, расположенных на передней оси, для независимой подачи разного количества крутящего момента на каждое колесо, векторизация крутящего момента используется для повышения манёвренности и стабильности автомобиля. Векторизация крутящего момента (E-TV) является расширением системы управления динамикой автомобиля (IVC), впервые представленной на Aston Martin DB12. Для «Вальгаллы» система IVC была улучшена, получив возможность плавного добавления векторизации крутящего момента, распределения электрического полного привода (E-AWDD) и рекуперативного торможения, работающего в связке с электронноуправляемым дифференциалом на задней оси, силовой установкой и тормозной системой IPB.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Valhalla использует E-TV для регулировки управляемости и ощущений автомобиля, виртуально изменяя основные параметры автомобиля. Система управления постоянно рассчитывает желаемое поведение с помощью подхода на основе виртуальной модели суперкара. Изменяя эти параметры в цифровой модели автомобиля, IVC автоматически рассчитывает необходимую величину векторизации крутящего момента. Доступны три режима: ESP-On, Race и ESP-Off, которые отличаются степенью вмешательства электронных ассистентов.

В дополнение к E-TV, которая распределяет крутящий момент между парой двигателей спереди, усовершенствованная система IVDC также распределяет крутящий момент между передней и задней осями с помощью электрического распределения полного привода (E-AWDD). Получая информацию от набора шестиосевых датчиков измерения инерции, это программное обеспечение создаёт картину дорожных условий в реальном времени, учитывая, насколько близко каждая шина находится к своему пределу поперечного и продольного сцепления.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Кузов из углеродного волокна доступен как в окрашенном, так и в неокрашенном виде, причём клиенты могут выбирать различные сочетания. Кроме того, все внешние карбоновые панели могут быть покрыты глянцевым или матовым лаком, причём лак может быть красного, синего или зелёного оттенка. Valhalla также доступна в шести особых темах раскраски, вдохновлённых наследием Aston Martin в различных дисциплинах автоспорта. 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади кованые алюминиевые диски доступны в трёх вариантах декора, но с шинами Michelin Pilot Sport S 5. В качестве опции предложены сверхлёгкие магниевые диски (которые экономят в общей сложности 12 кг неподрессоренной массы) с резиной Michelin Pilot Sport Cup 2, ориентированной на гоночный трек.

Влияние Ф-1, которое можно обнаружить в экстремальном гиперкаре Valkyrie, также отражается в салоне Valhalla, с чистым, упрощённым дизайном. Машина имеет два лёгких цельных сиденья из углеродного волокна, а для удобства полулежачей посадки сделаны приподнятые ниши для ног. Обещано, что такое положение усиливает чувство связи водителя с машиной без ущерба для комфорта. Есть даже собственный амфитеатр — такое название, Amphitheatre, носит массивная карбоновая распорка, разделяющая кресла в салоне.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Форма рулевого колеса также была вдохновлена Формулой-1 — мультифункциональный «штурвал» выполнен из цельного куса карбона, а дополняют его два дисплея: цифровой приборной панели и мультимедиа Aston Martin HMI, режим работы которого отличается в зависимости от условий эксплуатации. На гоночной трассе приоритет отдаётся данным о работе силовой установки и вспомогательных систем, а на дорогах общего пользования можно активировать навигацию и даже подключить смартфон.

Интерьер отделан «кованым» углепластиком и кожей, но при желании покупатель «Вальгаллы» может воспользоваться услугами фирменного подразделения по персонализации Q by Aston Martin, которое предлагает бесконечные возможности для создания уникального автомобиля.

При базовой цене в £ 850 тыс. стоимость эксклюзивной «Вальгаллы» можно, пожалуй, увеличить и в несколько раз. Но сомневаться, что из 999 запланированных к производству Aston Martin Valhalla двух одинаковых не будет, не приходится. Единственная интрига в том, выберет ли себе новый суперкар Фернандо Алонсо или же довольствуется разработанным специально для него Aston Martin Valiant?