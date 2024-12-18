«Ред Булл» всё-таки уволил второго номера. Кто должен стать новым напарником Ферстаппена?

У обоих претендентов хватает аргументов не только за, но и против. Спорим, кого надо брать.

Итак, свершилось: «Ред Булл» всё же согласовал условия расторжения контракта с Серхио Пересом, который провалил сезон-2024 и своими слабыми выступлениями лишил «быков» шансов на Кубок конструкторов. На место Чеко претендуют два воспитанника «энергетиков» — Лиам Лоусон и Юки Цунода, завершавшие минувший чемпионат в качестве напарников по команде «РБ». Кто достойнее — новозеландец или японец? В поддержку каждого из кандидатов выступили авторы «Чемпионата».

Евгений Кустов: Цунода готов куда лучше Лоусона и заслужил шанс

Сразу скажу: пусть я за Юки, но при этом далеко не уверен, что он потянет уровень «Ред Булл». По сути, сейчас «быки» выбирают из двух так себе опций, потому что из-за какого-то упрямства упустили куда более логичный вариант с Карлосом Сайнсом и не стали экспериментировать, например, с выкупом контракта Александера Албона («Уильямс», вероятно, мог бы продать таиландца ради места для Колапинто).

Так или иначе, выбираем между Цунодой и Лоусоном. Во-первых, на стороне Юки банальный опыт: он провёл в Формуле-1 четыре полных сезона, по ходу которых добивался последовательного прогресса. После дебютного разгрома от Гасли Юки выглядел уже солиднее на второй год, затем оперативно прикончил карьеру Ника де Вриса, сделал то же самое с камбэком Даниэля Риккардо и, наконец, в концовке нынешнего чемпионата выиграл шесть квалификаций из шести в противостоянии с Лоусоном.

Цунода становится спокойнее, мудрее, уже способен стабильно выдавать сильные уикенды без срывов и ненужных переживаний. Опять же, как я понимаю, в «Ред Булл» остались действительно довольны работой Юки на постсезонных тестах, когда он впервые получил возможность управлять болидом «Ред Булл».

Я слышал версию, что «быки» не будут брать Цуноду просто из-за грядущего расставания с «Хондой», но не понимаю, какое это имеет значение. Японский концерн, безусловно, помог карьере Цуноды, но при чём это сейчас? «Ред Булл» просто должен решить, тянет гонщик или нет, справится ли он с задачей лучше конкурента. И какая при этом разница, что за мотор будет у Юки за спиной? Он поедет как-то хуже или лучше, когда в 2026 году появятся логотипы «Форда»?

Юки Цунода и Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Дмитрий Захарченко: Лоусон перспективнее Цуноды

Если выбирать из двух пилотов «РБ», вариант с Лоусоном для «Ред Булл» выглядит логично. Он быстр и агрессивен на трассе, держится уверенно и хладнокровно. И в сложившейся ситуации этого вполне достаточно.

Многие обращают внимания, что Лоусон в этом году проиграл Цуноде все квалификации, но это не совсем так. В квалификациях к спринтам в Сан-Паулу и Катаре Лиам был впереди японца. У Лоусона были ошибки в квалификации к спринту в Остине (в основной он и не выезжал в Q2 из-за штрафа) и в Лас-Вегасе.

Почти во всех остальных случаях Лиам проиграл куда более опытному (четыре полных сезона в Ф-1) Цуноде менее 0,06 секунды. Да, ещё была дождевая квалификация в Сан-Паулу, где Лоусон уступил напарнику более 0,3 секунды, но Лиам тогда в сложнейших условиях пробился в Q3, сложно считать то его пятое (!) место неудачей. На фоне разницы в опыте результаты квалификаций в этом году — успех для Лиама, а не поражение.

У Цуноды было время показать себя в Формуле-1, но за всё время Юки по-настоящему чудес не творил. Да, временами японец и правда смотрится здорово и удивляет, но в том-то и дело, что это уровень середняка. Цунода заслужил шанс, и это несправедливо, что он его не получает, однако выбор Лоусона понять можно.

Не то чтобы Лиам выглядит намного лучше Цуноды, и, разумеется, не факт, что он позднее вырастет в топ-пилота. Но у Лоусона такой потенциал есть, а у Юки, кажется, уже нет.

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