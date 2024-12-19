Оруженосца «Ред Булл» уволили, несмотря на контракт. Но Перес должен быть благодарен

Уже не в первый раз Чеко остаётся ни с чем.

Серхио Перес официально объявил о расставании с командой «Ред Булл» (более того, сегодня, 19 декабря, уже назвали имя его преемника — это Лиам Лоусон). Мексиканец четыре года выступал за австрийскую команду. В ней он провёл 90 гонок и выиграть пять из них, а в общей сложности в комбинезоне «Ред Булл» Чеко 29 раз поднимался на подиум Гран-при Формулы-1.

Впрочем, как бы ни оформила событие пресс-служба, Переса уволили. В июне «Ред Булл» подписал с Чеко новый контракт, и у мексиканца началась жуткая чёрная полоса. Серхио до последнего отрицал увольнение, хотя весь паддок чувствовал, что оно неизбежно.

В своём официальном сообщении Перес благодарит команду — и есть за что. В конце концов, «Ред Булл» спас карьеру Серхио.

Чеко из «Рейсинг Пойнт»

В 2020 году у Переса тоже был контракт на следующий сезон. В сезоне-2021 «Рейсинг Пойнт» должен был превратиться в «Астон Мартин», и Чеко рассчитывал быть частью этой трансформации. Однако Лоуренс Стролл, которому Серхио когда-то помог взять под контроль «Форс Индия», узнав, что доступен Себастьян Феттель, про контракт с мексиканцем быстро забыл. Перес узнал об этом, случайно услышав разговор Стролла с юристами.

Это был уже 10-й год Переса в Формуле-1. За это время Серхио, превратившийся из 22-летнего новичка в 30-летнего ветерана, считаное количество раз поднимался на подиум и оказался никому не нужен. Он ведь и до Формулы-1 почти нигде чемпионом не был и однажды проиграл титул Пастору Мальдонадо.

Серхио Перес выигрывает Гран-при Сахира 2020 года Фото: Hamad I Mohammed — Pool/Getty Images

Но всё изменил безумный Гран-при Сахира — тот самый, который вообще-то должен был выиграть Джордж Расселл. Перес в четвёртом повороте получил удар от Леклера, откатился в конец пелотона и уже на первом круге поехал в боксы. Однако мексиканец не сдался, фактически перешёл на стратегию с одним пит-стопом и прорвался через весь пелотон. Даже если бы в «Мерседесе» не перепутали шины Расселла с шинами Боттаса, это был бы подиум.

Сезон-2020 считался лучшим в карьере Чеко, и тот факт, что мексиканец остаётся без места в чемпионате, казался несправедливым. Но на счастье Серхио новый пилот понадобился «Ред Булл» — Александер Албон, который сел в машину Пьера Гасли, тоже не смог угнаться за Максом Ферстаппеном, и австрийцы искали будущему чемпиону нового напарника.

Второй номер для «Ред Булл»

С самого начало было понятно, что в «Ред Булл» Переса зовут работать вторым номером — у «Мерседеса» был Боттас, и Чеко должен был стать Боттасом для «Ред Булл». Серхио не раз повторял в интервью, что намерен бороться за титул, но звучало это не более убедительно, чем когда то же самое в «Феррари» говорил Рубенс Баррикелло.

Но не стоит умалять и того, чего в «Ред Булл» добился Перес. В 2021 году он стал первым после Даниэля Риккардо, кто достойно смотрелся бок о бок с Ферстаппеном. Не справились ни Гасли, ни Албон, у которых была возможность поработать на симуляторе, а Перес сел и сразу поехал.

Перес после победы на Гран-при Монако 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Да, Чеко за рулём лучшей машины в чемпионате вроде бы не сделал ничего выдающегося, но похвастаться победой в Гран-при Монако 2022-го всё-таки может. Кроме того, как ни крути, Перес — самый популярный гонщик Мексики, а это уже чего-то да стоит. Особенно, если вспомнить, где Серхио был в конце сезона-2020.

Первые проблемы возникли ещё в 2023-м — на Гран-при Майами. Перед той гонкой Перес искренне верил, что сможет каким-то образом выцарапать себе шанс на чемпионство, но такое поражение от напарника стало бы ударом для любого. Именно во время американского уикенда случился перелом — после той гонки Перес уже не побеждал и так по-настоящему и не оправился.

Что пошло не так?

Временами Серхио вновь смотрелся хорошо — для второго пилота, однако после завала с участием «Хаасов» на старте Гран-при Монако 2024-го Перес снова «поплыл». Да, у пилотов бывают неудачные сезоны, но тот же Боттас в «Мерседесе» никогда не выглядел настолько беспомощно, как нынешний Чеко.

Понятно, что машина была заточена под Ферстаппена, разумеется, вся ставка делалась на Макса, а Чеко порой использовали как инструмент. Однако это было частью сделки, заключённой в 2020-м. И Чеко не просили опережать Ферстаппена, от него требовалось смотреться на его фоне достойно, чего так и не произошло. Увольнение мексиканца — совершенно логично.

Серхио Перес во время своего последнего уикенда в составе «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Image

На 2025 год Перес остаётся без места в Формуле-1, однако в будущем он может пригодиться, например, «Кадиллаку». Серхио мало того, что популярен в Мексике, так ещё и обладает огромным опытом работы в топ-команде в период перехода на новый регламент.

Так что «Ред Булл» вновь спас карьеру Чеко — ведь ещё один такой сезон к концу 2025-го окончательно похоронил бы авторитет мексиканца. К этому моменту все места на сезон-2026 наверняка были бы заняты, а с переходом на новый технический регламент опыт Переса стал бы куда менее ценным.