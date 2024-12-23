Эпоха Хэмилтона в «Мерседесе» — всё. Собрали 10 главных моментов

Один из итогов сезона-2024 – распад культового союза Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса». Шесть чемпионских титулов, 84 победы и много чего ещё вместила дюжина сезонов, что британец провёл в Брэкли. В честь великого прощания вспоминаем 10 культовых и самых запоминающихся моментов 12-летней карьеры Хэмилтона в «Мерседесе».

2013. Первая победа

Переход Хэмилтона в «Мерседес» изначально виделся большой авантюрой. Топовый и, казалось бы, стабильный «Макларен» он променял на команду, пребывающую в статусе «чуть выше среднего» – сезон-2012 немцы завершили на пятом месте.

В дебютный год Льюиса в Брэкли «Мерседес» добился существенного прогресса, став второй силой пелотона, однако до тотального доминирования было ещё далеко. В первой половине сезона «Серебряные стрелы» были сильны по субботам, побеждая в квалификациях куда чаще «Ред Булл», но гоночного темпа немецкой команде явно не хватало.

Впрочем, иногда «Мерседесам» удавалось блеснуть и в воскресенье: в Монако и Сильверстоуне побеждал Росберг, а в Венгрии настала очередь Льюиса. На «Хунгароринге» Хэмилтон взял четвёртый поул в сезоне (и третий подряд). Удачно проведённый старт, необгонный характер трассы и грамотная стратегия позволили британцу одержать первую победу в стане «Мерседеса» – лидерство в тот день он терял только после пит-стопов.

2014. Начало конфликта с Росбергом

Первый год Хэмилтона в Брэкли прошёл относительно спокойно, но на второй сезон громыхнуло так громыхнуло. В 2014-м вступил в силу новый моторный регламент, и так уж вышло, что «Мерседес» лучше всех подготовился к новой технической эпохе. Ввиду отсутствия конкурентов у «Серебряных стрел» за победы сражались только Хэмилтон и Росберг, что естественным образом спровоцировало внутренний конфликт, продлившийся три года.

Первый раунд противостояния Льюиса и Нико остался за британским пилотом. Росберг возглавлял личный зачёт бо́льшую часть чемпионата, но ударная концовка в исполнении Хэмилтона предопределила судьбу сезона. Спустя шесть лет Льюис снова отпраздновал победу в чемпионате.

2016. Столкновение в Барселоне — пик внутрикомандного сражения с Росбергом

Казалось бы, после второго подряд, да ещё и мегауверенного титула вопрос с первым номером в Брэкли закрыт окончательно и бесповоротно, но у Росберга был свой взгляд на этот счёт. Немецкий пилот выиграл четыре стартовые гонки сезона 2016 года, приехав на пятый этап в Барселоне с перевесом в 43 очка.

В ситуации, когда Хэмилтон, казалось бы, застолбил за собой статус лидера команды, над британцем нависла неиллюзорная угроза остаться без очередного титула. Во многом из-за этого Льюис был столь горяч на первом круге Гран-при Испании и решился на рискованную атаку после проигранного старта, в результате которой оказался на траве. Ну а далее Хэмилтон потеряет машину и вынесет своего горячо любимого напарника. После данного инцидента с пилотами жёстко поговорил Тото Вольф, обозначив грани дозволенного – это и был пик противостояния Нико и Льюиса.

2016. Самое неожиданное поражение в карьере

За всю свою формульную карьеру Хэмилтон трижды проигрывал борьбу за титул. Самое шокирующее поражение Льюиса произошло в 2016-м. Райкконену в 2007-м британец уступил, будучи дебютантом, что стало смягчающим обстоятельством, да и проигрыш Ферстаппену удивил не так сильно, с учётом того, что Льюис не больше обладал доминирующим болидом.

А вот поражение 2016 года было со всех сторон нелогичным. На одинаковой технике Хэмилтон проиграл менее статусному пилоту, которого он, казалось бы, полностью задвинул на второй план за предыдущие два сезона. Да, можно сказать, что упустил титул Льюис во многом из-за сгоревшего мотора в Малайзии, но, как говорится, игра забудется, а счёт останется. Чемпионат 2016 года остался за Росбергом — сей факт из истории уже никак не стереть.

2020. Хэмилтон-политик: Black Lives Matter

В 2020 году после определённых событий в США зародилось общественное движение Black Lives Matter, одним из главных амбассадоров которого в мире спорта стал Хэмилтон. Да, непосредственно к гонкам это отношения не имеет, но отлично характеризует Льюиса как личность. В 2020 году британец показал, что он является именно тем спортсменом, которому тесно существовать в парадигме «голы, очки, секунды».

В 2020-м Хэмилтон стал первым за долгое время гонщиком, который активно привлекал внимание к общественным проблемам. Относиться к Льюису и его позиции можно по-разному, но сам факт того, что он, по сути, в одиночку организовал политическую акцию в Ф-1, говорит о величине его фигуры в мире гонок. Впоследствии, кстати, руководство чемпионата запретило акцию BLM во время гоночных уикендов, но Хэмилтон всё равно успел отметиться в истории как гонщик-политик.

Хэмилтон в Ф-1 — это не только спорт Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

2020. Самая эпичная победа

В сезоне-2020 у Льюиса были едва ли не самые комфортные условия за карьеру – с отрывом быстрейшая машина вкупе с «травоядным» напарником. По иронии судьбы свою самую эпичную и, если угодно, «киношную» победу британец одержал именно в таких условиях.

Вообще, долгое время на «Сильверстоуне» всё шло к очередной скучной победе Хэмилтона. За три круга до финиша он вёз идущему вторым Боттасу более 10 секунд, как вдруг на машине Валттери пробило левое переднее колесо. Следом точно с такой же проблемой столкнулся Сайнс, а на последнем круге напасть настигла и Хэмилтона. Последний круг Льюис завершал фактически на трёх колесах. Вся интрига заключалась в том, успеет ли догнать Ферстаппен ковыляющего британца или нет – не успел.

2020. Побил рекорд Шумахера по победам

До сих пор нет и, пожалуй, никогда не будет в фанатской среде единой точки зрения о лучшем пилоте в истории. Однако сугубо с точки зрения статистики самым успешным гонщиком в истории является Хэмилтон, а официальная коронация случилась в Португалии в 2020 году. Одержав очередную дежурную победу, Льюис побил, казалось бы, вечный рекорд Шумахера по количеству викторий в Формуле-1 – тот выигрыш стал для британца 92-м по счёту.

Кстати, спустя всего два этапа Хэмилтон сравняется с великим Михаэлем по количеству чемпионских титулов, финишировав первым в Стамбуле. Впрочем, превзойти достижение Красного Барона британцу до сих пор не удалось. Может, получится в «Феррари»?

2021. Культовое сражение с Ферстаппеном — конец победной эпохи

Вот мы и добрались до современной классики Ф-1. Последний год технического регламента нередко дарит зрителям интересные сюжеты – сезон-2021 не стал исключением. С самого старта чемпионата стало понятно, что очередного лёгкого титула у Хэмилтона точно не будет. «Ред Булл» максимально близко подобрался к «Мерседесу» – расклад сил менялся от этапа к этапу.

Ярчайшее противостояние Хэмилтона и Ферстаппена Фото: Peter Van Egmond/Getty Images

В новой реальности главным соперником Льюиса стал молодой и дерзкий Макс Ферстаппен – именно с нидерландцем у заслуженного чемпиона получилось самое ожесточённое сражение. Хэмилтон отчаянно пытался выжать максимум из машины, ошибался на трассе, порой упуская победы (как, например, в Баку), а также сталкивался с Максом, причём не один раз.

Тот сезон Льюис всё же проиграл, причём сделал это максимально эпично – на последнем круге финальной гонки в Абу-Даби. Впрочем, это был именно тот случай, когда поражением гонщик вызвал куда больше эмоций, нежели наскучившими и предсказуемыми победами. Пожалуй, в сезоне-2021 Хэмилтон внёс наибольший вклад в популяризацию Формулы-1 за всю свою карьеру.

2022. Первый сезон без побед — новая реальность

А в следующем году вступил в силу новый технический регламент, к которому лучше подготовились в «Ред Булл» и «Феррари» – «Мерседес» довольствовался статусом третьей силы пелотона. В какой-то степени для Хэмилтона наступила новая реальность, ведь впервые в карьере он оказался отрезан от борьбы за победы и завершил сезон с нулём в графе «виктории».

Ещё одним ударом для Льюиса стало первое за шесть лет поражение во внутрикомандном сражении. Новичок «Мерседеса» Джордж Расселл оказался более конкурентоспособным в непривычных для команды условиях. Кстати, стоило «Серебряным стрелам» прибавить после удачных обновлений, так Льюис сразу воспрял духом и смог подтянуться к напарнику. Впрочем, единственную победу в том сезоне принёс «Мерседесу» именно Расселл.

2024. Неоднозначное прощание с «Мерседесом»

Финальный сезон Хэмилтона в «Мерседесе» выдался со всех сторон неоднозначным. Ещё до начала чемпионата стало известно, что Льюис покинет Брэкли в конце сезона. В теории могла получиться красивая история прощания пилота с командой, с которой тот выиграл всё, что можно, но в реальности все знали, что уходит этот самый гонщик в стан прямого конкурента из Маранелло. На протяжении всего сезона Хэмилтон откровенно выражал недовольство машиной, а Тото Вольф то и дело тихонечко поддевал Льюиса в прессе.

Впрочем, позитивных моментов в финальном сезоне Хэмилтона в «Мерседесе» тоже хватало. Взять, к примеру, первую за два с половиной года победу, да ещё и одержанную на домашней трассе в Сильверстоуне. В тот день Льюис ещё раз доказал, что является гением дождевых гонок. Через два этапа – в Бельгии – британец выиграет ещё раз, но этот триумф был смазан обстоятельствами победы: на первую строчку Льюис переместился лишь после дисквалификации Расселла.

Тем не менее красиво попрощаться Хэмилтону с «Мерседесом» всё же удалось: на последнем круге финальной гонки в Абу-Даби заслуженный чемпион опередил напарника в борьбе за четвёртое место. На этом 12-летнее путешествие союза Хэмилтона и «Мерседеса» по истории Формулы-1 подошло к концу — ждём новой главы!