В Формуле-1 появятся аж 6 дебютантов: кто такие и чего от них можно ждать

В следующем сезоне в Формуле-1 будет сразу шесть гонщиков, которые проведут первый полный год в чемпионате мира, однако у половины из них уже есть опыт выступлений в «Больших призах», а один и вовсе провёл свой первый Гран-при ещё в 2023-м…

Лиам Лоусон

Лоусон — самый опытный среди новичков 2025 года. Новозеландец провёл в Формуле-1 уже 11 гонок, а первая из них прошла ещё в 2023-м. Однако мало того, что это будет для него первый полный сезон в «Больших призах», так ещё и большинство трасс первой половины чемпионата ему незнакомы. Кроме того, перед Лиамом стоит, возможно, самый сложный вызов в автоспорте: в сезоне-2025 он будет напарником Макса Ферстаппена, бессменного чемпиона «Больших призов» последних четырёх лет.

Лиам Лоусон и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Чего ждать от Лоусона — одна из главных интриг сезона. Три предыдущих напарника Макса были с позором уволены — кто-то раньше, а кто-то — позже. Многие считают, что Лиаму просто не хватит опыта, однако, если он поедет лучше Переса образца 2024-го, это уже будет успех. В «Ред Булл» уверены, что характера и скорости Лиаму не занимать, а остальное приложится.

Андреа Кими Антонелли

В «Мерседесе» ушедшего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона заменил самый молодой дебютант Формулы-1 за последние восемь лет. На Гран-при Австралии 2017 года Лэнсу Строллу было 18 лет 4 месяца, а Андреа Кими Антонелли в день первой гонки сезона-2025 будет 18 лет 6 месяцев.

Андреа Кими Антонелли Фото: Clive Rose/Getty Images

Ещё три с небольшим года назад Антонелли выступал в картинге — он стал чемпионом Европы и делал первые шаги в «формулах». В 2022 году Кими выиграл титулы самых престижных серий Ф-4 — итальянскую и немецкую. В 2023-м оформил чемпионство в ближневосточной и европейских Ф-Regional (своего рода региональная Ф-3). Победная поступь закончилась в этом году в Ф-2, что, впрочем, не вполне вина итальянца. В первый сезон от Андреа будет требоваться лишь учиться у Расселла. Если молодой новичок в первый же год сможет навязать Джорджу борьбу, это станет настоящей сенсацией.

Оливер Берман

Как и Лоусон, Берман уже выступал в Формуле-1, но у Оливера за плечами лишь три гонки. В Саудовской Аравии англичанин заменял заболевшего аппендицитом Карлоса Сайнса, а в концовке сезона вместо Кевина Магнуссена проехал за «Хаас» в Баку и Сан-Паулу. Под дождём в Бразилии Берман выглядел довольно неуклюже, но в остальных гонках неплохо себя проявил и набрал очки.

Оливер Берман на Гран-при Бразилии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На этом фоне предполагается, что Берману по плечу держаться на одном уровне с Эстебаном Оконом и иногда его опережать. Пусть даже француз обладает несравнимо более обширным опытом, для него сезон-2025 тоже станет своего рода дебютом — с «Хаасом» Эстебан прежде никогда не работал. Возможно, именно Берман в следующем году станет главным открытием года.

Габриэл Бортолето

Бортолето переходит в «Большие призы» в составе «Кик-Заубера» (будущая «Ауди»). За два года бразилец выиграл титулы в Формуле-3 и Формуле-2, повторив путь, когда-то проделанный Леклером, Расселлом и Пиастри. Бортолето очень высоко ценит Фернандо Алонсо, который выступает менеджером и наставником Габриэла. Кроме того, вплоть до конца 2024-го бразилец входил в программу поддержки молодых пилотов «Макларена», что тоже можно считать украшением резюме молодого пилота.

Габриэл Бортолето Фото: Mark Sutton/Getty Images

Однако ожидания перед первым в карьере Габриэла сезоном не слишком высоки. Во-первых, бразилец садится за руль фактически худшей машины чемпионата — хотя и не исключено, что в межсезонье команда сумеет прибавить. Во-вторых, его напарник — опытнейший Нико Хюлькенберг, который только что добил карьеру Кевина Магнуссена. Пока что цель Бортолето — учиться у немца, чтобы быть готовым к полноценному приходу «Ауди» в 2026-м.

Джек Дуэн

Сын пятикратного чемпиона мира по мотогонкам Мика Дуэна — Джек Дуэн — уже провёл свою первую гонку в Формуле-1, когда на Гран-при Абу-Даби сел за руль вместо Эстебана Окона. Дебют получился не слишком выразительным, однако и техника в распоряжении Джека была далеко не лучшая.

Джек Дуэн Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

2024 год Дуэн провёл на скамейке запасных, а в 2023-м с бронзой покинул после двух сезонов Формулу-2, где проиграл Тео Пуршеру и Фредерику Вести. Едва ли Джек будет способен с ходу опережать Пьера Гасли. Предполагается, что в дебютный сезон австралийцу в первую очередь нужно освоиться в Формуле-1.

Исак Хаджар

Исак Хаджар стал последним подтверждённым призовым пилотом сезона-2025. После повышения Лоусона в «Ред Булл» его место в «Рейсинг Буллз» перешло к Хаджару, который в 2024 году боролся за чемпионство в Формуле-2, но проиграл Бортолето. Для Исака этот сезон стал уже вторым в серии, и временами французский гонщик был действительно быстр, но от ошибок, несмотря на опыт, не избавился и запомнился в первую очередь постоянной руганью по радио.

Исак Хаджар Фото: Mark Thompson/Getty Images

Юки Цунода для Хаджара станет сложным соперником. Японец опытен и настроен доказать всему миру, что в «Ред Булл» ошиблись, выбрав Лоусона, так что в противоборстве с дебютантом Цунода будет спокоен и уверен в себе. Если при этом Исак окажется быстрее Юки, это будет чудо.