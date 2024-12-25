«Бешеная хлебовозка» озадачивает иностранцев, а у «Нивы» — сразу две гоночные версии

Несмотря на все санкции, в российском автоспорте появляются новые модели. Как зарубежные спорткары, которые окольными путями добираются до нашей страны, так и отечественные разработки, стимулом для создания которых становятся выстроенные иностранными партнёрами препятствия. О новых для нашего «кольца» проектах мы уже рассказывали, а сейчас пришло время познакомиться с «импортозамещёнными» автомобилями для ралли-рейдов.

«Газель NN» — команда «ГАЗ Рейд Спорт»

Прекрасно известные всем россиянам «Газели» не только возят людей и транспортируют грузы, но и весьма успешно выступают в гонках по бездорожью. Уже более 10 лет честь Нижнего Новгорода в ралли-рейдах отстаивают экипажи на прототипах «Газель NN» и грузовиках «Садко Next», причём коллектив не просто отбывает номер, а завоёвывает титулы.

Вдохновителем заводской команды стал известный российский автожурналист Вячеслав Субботин, идея которого получила поддержку у руководства автозавода. Так родилась команда «ГАЗ Рейд Спорт», спортивный дебют которой состоялся в 2012 году. Основой для первой боевой машины стал серийный «Соболь 4x4» с дизельным двигателем. С момента появления коллектива его концепция остаётся неизменной: максимально возможное количество стандартных узлов и агрегатов в гоночной машине.

Гоночная «Газель» Фото: «ГАЗ Рейд Спорт»

Сейчас в гонках участвует уже третье поколение гоночных «Газелей». Первые автомобили сохраняли стандартные рамы и даже рессорную подвеску, но достаточно быстро стало понятно, что пусть компоненты и выдерживают гоночную эксплуатацию, однако заводская компоновка автомобилей не позволяет им быть быстрыми на допах. Во втором поколении, которое вышло на старт в сезоне-2018, команда поработала над подвеской, отказавшись от рессор, поиграла с размерами рамы, серьёзно взялась за облегчение кузова, а также оптимизировала расположение двигателя и других элементов, выведя «Газели» на уровень полноценных прототипов международной категории T1.

В 2020-м инженеры в очередной раз модернизировали кузов, сделав его легче и компактнее, а главное – сумели довести до ума переднюю независимую подвеску — в сочетании с мостом на А-образных рычагах сзади это существенно улучшило ездовые повадки машины, позволив ей бороться с прототипами за победы в абсолютном зачёте. При этом гонки остались для завода возможностью в экстремальных условиях проверять новые решения для дорожных машин — например, некоторые элементы подвески и рулевого управления серийного «Соболь NN 4x4» прошли боевое крещение в ралли-рейдах, прежде чем оказаться на конвейере.

Садко Next Фото: «ГАЗ Рейд Спорт»

И хотя машины эволюционируют, что видно невооружённым глазом, суть остаётся прежней — максимальное использование серийных агрегатов с минимальными доработками там, где без них не обойтись. Понятно, что компоненты подвески и сцепления, ряд других элементов, включая обязательные для автоспорта системы безопасности, остаются зарубежными и традиционными для гоночных машин по всему миру, но в остальном техника «ГАЗ Рейд Спорт» плоть от плоти дорожные «Газели».

Стандартный 2,8-литровый турбодизель форсирован до 230 сил, механическая пятиступенчатая коробка передач и раздатка усилены, архитектура подвески изменена, однако мосты, система полного привода с межколёсными блокировками дифференциалов — конвейерные с минимальными изменениями, тормоза – и те заводские!

Оптика стандартная, кабина слегка перекроена, а кузовные панели — капот, крылья, крыша, воздухозаборник над крышей, двери — сделаны из углепластика ради снижения массы. В салоне штатные щиток приборов и передняя консоль, а вот руль, сиденья и многоточечные ремни безопасности — от Sparсo, как того требуют условия профессионального автоспорта.

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» Фото: «ГАЗ Рейд Спорт»

У грузовиков «Садко Next», сменивших на трассах ГАЗ-33088 «Садко», доработок ещё меньше: установлены обязательные для гонок системы безопасности, усиленные коробка передач и «раздатка», а в остальном машины — конвейерные. Рамный грузовик на мостах с рессорами оснащён 4,4-литровым 310-сильным турбодизелем ЯМЗ-534 в связке с девятиступенчатой «механикой», рулевое управление с гидроусилителем — от автобуса ПАЗ Vector NEXT, а тормоза и вовсе полностью штатные, барабанные! И в таком варианте машина прекрасно показывает себя в гонках, удивляя не только болельщиков, но и зачастую технических комиссаров. В России-то к «бешеной хлебовозке», как прозвали гоночный грузовик команды, привыкли, а вот за границей — это диковинка. На одном из ралли-марафонов Africa Eco Race техкомиссар никак не мог поверить, что грузовик имеет мотор с «легковым» объёмом 4,4 литра — это в классе, где мыслят категориями от 10 литров рабочего объёма…

Тем не менее и в таком виде техника «ГАЗ Рейд Спорт» прекрасно чувствует себя как на российских, так и на международных соревнованиях. Причём не только гоночные машины, но и все остальные автомобили. Нижегородский коллектив смело может называться самым патриотичным, поскольку грузовики-технички, автобус команды и пресс-кары — тоже отечественные. За перевозку запчастей и расходников отвечают полноприводные «Урал NEXT», члены команды ездят на микроавтобусе «Газель NN», а журналисты перемещаются на грузопассажирских полноприводных «Соболях».

Новый автопоезд Фото: «ГАЗ Рейд Спорт»

Сезон-2024 «ГАЗ Рейд Спорт» провёл с новым автопоездом — от компании «Нижегородские грузовые автомобили» команда получила тягач «Валдай-45», а завод «Тонар» дополнил «голову» шторным полуприцепом. Необычная по меркам ралли-рейдов связка — обычно такие грузовики можно встретить у кольцевых команд — приятно удивила не только газовский коллектив, но и многих участников «Шёлкового пути», которые на бивуаках приходили изучить новую технику.

В «штору» без проблем помещаются две гоночные «Газели» и габаритные и тяжёлые запчасти общей массой около 10 тонн. Это позволяет разгрузить «Уралы»-технички, которые обычно тянут гоночные машины на прицепе и вынуждены распихивать необходимый ЗИП буквально по всем свободным местам. На стоянках же фура превращается фактически в дом на колёсах — механики охотно разбивают в прицепе палатки. Тягач с его двумя кроватями, мягкими матрасами, встроенным холодильником, кондиционером и печкой-автономкой и вовсе превращается в пятизвёздочный отель, позволяя водителю качественно отдыхать.

Lada Niva Sport — команда Lada Sport Rosneft Raid

О возвращении заводской команды «АвтоВАЗа» в ралли-рейды мы рассказывали уже не раз, но гоночный коллектив из Тольятти не оставляет журналистов без инфоповодов за счёт беспрестанной модернизации своего боевого внедорожника. В 2024 году в «Шёлковом пути» приняла участие уже четвёртая модификация машины, которая меняется не только в межсезонье, но и заметно эволюционирует от гонки к гонке.

Lada Niva Sport Фото: Lada Sport Rosneft Raid

С 2022 года внедорожник поменялся чуть более чем полностью — в своей последней итерации Lada Niva Sport T2 получила 1,8-литровый 16-клапанный бензиновый атмосферный двигатель, базирующийся на серийном агрегате от Lada Vesta. Для двух экипажей команда подготовила агрегаты в разных спецификациях. Опытный ралли-рейдовый пилот Дмитрий Воронов, заявленный в категорию Open, получил более «низовой» 150-сильный вариант. Дебютант «Шёлкового пути», легендарный пилот-кольцевик Михаил Митяев сел за руль машины класса T2 с более «верховым» исполнением силового агрегата мощностью 180 л.с., который потребовал изменений в главной паре, чтобы внедорожник мог более-менее уверенно перемещаться в песках.

По сравнению с автомобилем прошлого года LADA NIVA Sport T2 получила усиленную переднюю подвеску на сварных стальных рычагах, которые заменили штатные детали. Таким образом удалось одновременно повысить надёжность машины, а заодно уменьшить неподрессоренные массы, которые вырастали до совсем уж неприличных значений при усилении заводских компонентов. По итогам марафона-2023 был доработан задний мост — проблемы предыдущих сезонов показали, на что обратить внимание, так что инженеры выводы сделали и внесли ряд изменений. Для удобства экипажей чуть перекомпоновали салон, а ещё установили кондиционер — устройство с электроприводом дополнительно не нагружает двигатель, но за счёт точечного подведения воздуховодов к креслам в салоне обеспечивает пилоту и штурману гораздо более комфортные условия на дистанции.

Lada Niva Sport Фото: Lada Sport Rosneft Raid

Работы не прошли впустую. На третий год участия в «Шёлковом пути» команда набралась необходимого опыта, смогла провести работу над ошибками и построила достаточно надёжную машину, чтобы экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева стал лучшим в своём зачёте. Третье место в 2024 году на ралли-марафоне в классе Open заняла ещё одна «Нива», но это Lada Niva Travel от частной команды CS20 Racing Team, о которой ниже.

Lada Niva Travel — команда CS20 Racing Team

Если заводская команда «АвтоВАЗа» для своего проекта ралли-рейдового внедорожника выбрала культовую модель Lada Niva Legend, которая в 2024-м пережила уже свою третью итерацию, то коллектив CS20 Racing из Саратовской области сделал ставку на Lada Niva Travel. Нет, классическая «Нива» для ралли-рейдов у парней из Балаково тоже есть, но к «Шёлковому пути» – 2023 коллектив с нуля построил новую машину по требованиям класса «Рейд Спорт» на базе редкой по меркам профессионального автоспорта модели. На которой команда также использует запчасти собственного производства: российскому внедорожнику — российские компоненты!

Lada Niva Travel Фото: CS20 Racing Team

Команде просто неинтересно было строить вторую машину на базе уже знакомого им внедорожника, поэтому в качестве исходника взяли хоть и «Ниву», но более современную. Машина получила атмосферный 1,9-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 170 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач Aisin от достаточно редкой модификации Chevrolet Niva FAM1, оснащавшейся мотором от Opel Vectra. Выбор трансмиссии был продиктован соотношением цены и надёжности — коробка сама по себе достаточна выносливая, но и стоит полтора десятка тысяч рублей, поэтому при постройке купили сразу две «механики». Одну установили в автомобиль, а другую оставили про запас в ЗИП.

Раздаточную коробку оставили стандартной, в редукторах появилась блокировки (винтовая спереди и дисковая сзади), подвеску дополнительно усилили и защитили, внедрили дисковые тормоза на заднюю ось. Естественно, для Niva Travel готовых решений по подготовке к автоспорту особо нет, поэтому пришлось потрудиться над собственными ноу-хау — основные из них коснулись подвески, чтобы добиться нужных команде ездовых повадок, не особо жертвуя при этом надёжностью и ремонтопригодностью автомобиля. Эксклюзивных деталей наделать легко, но как чинить машину где-нибудь на просторах Монголии, если из строя выйдет именно уникальный компонент? Однако по мелочам поменяли немало, причём опыт CS20 Racing учитывали в своей машине и инженеры Lada Sport Rosneft Raid.

Команда CS20 Racing Team Фото: CS20 Racing Team

«Мы неплохо общаемся с Костей, периодически консультируемся друг у друга — секретов особых у нас нет. Особого резона подсматривать какие-то решения у заводской команды нет — для нас всё это очень дорого! Но радует, что мы всегда можем поговорить, что-то обсудить и подсказать», — рассказывает бессменный пилот CS20 Racing Team Никита Юрковский.

Проект у команды получился многообещающий, поскольку особых технических проблем — если не брать в расчёт повреждения, полученные во время преодоления спецучастков — Lada Niva Travel не доставляет. В 2023-м опыт «Шёлкового пути» дал пищу для размышлений и дальнейшего улучшения конструкции, а по итогам ралли-марафона года 2024 команда получила ещё одно подтверждение, что перспективы у фиолетовой новинки в ралли-рейдах неплохие.

И заводские, и частные коллективы не просто продолжают эксплуатировать имеющуюся технику, а строят новые проекты, ищут необычные решения, проявляют инженерную фантазию и готовят интересные автомобили. Так что ралли-рейды в России не просто живы, но и процветают — уж чего-чего, а бескрайних просторов в стране куда больше, чем кольцевых автодромов.