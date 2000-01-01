Самые необычные подарки в Тайном Санте Ф-1
Гонщики Формулы-1 уже традиционно перед Рождеством устроили «Тайного Санту». Кто же в этом году получил самые необычные подарки?
Джордж Расселл
Расселлу досталась книга «Что ж, ты решил стать моделью?» с его фотографией, а также браслет с киви. Автором подарка стал Лиам Лоусон.
Алекс Албон
Пилот получил игрушечную панду. Вот только это был не единственный сюрприз. Албона ждала открытка с фото голого Валттери Боттаса. Финский гонщик второй год вручает подарки со своими обнажёнными снимками.
Карлос Сайнс
Сайнсу достался костюм перца Чили. Когда Карлос узнал, что автор подарка Гуаньюй Чжоу, он пообещал нарядиться в острый перец, если китаец наберёт очки до конца сезона. Испанец сдержал слово.
Франко Колапинто
Молодому гонщику подарили набор паззлов из 1000 деталей и пластилин. Тайным Сантой оказался Карлос Сайнс. Колапинто после этого сразу слепил из пластилина болид «Уильямса».
Гуаньюй Чжоу
Чжоу получил забавную подушку с изображением своей кошки. Подобрать красивый подарок сумел Ландо Норрис.
Пластилин и голый Боттас. Самые необычные подарки в Тайном Санте Ф-1
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