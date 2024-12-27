От достаточно простых до тех, на которые не ответил никто в клубе.

5 вопросов про Ф-1, которые задавали знатокам в «Что? Где? Когда?». Вы бы ответили?

Не так давно в эфире легендарной программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале прозвучал очередной вопрос, связанный с Формулой-1. За последние годы это уже не первый случай, когда знатокам пришлось демонстрировать свои знания по части «Королевских гонок», ну или пытаться прийти к верному ответу благодаря логике и интуиции. Мы собрали в одном материале все вопросы, прозвучавшие в эфире.

1. Вопрос про «гало»

28 октября 2018 года, команда Алёны Повышевой.

Вопрос: «В 2018 году на болидах Формулы-1 ввели новый элемент безопасности для защиты головы пилота. Эта конструкция — «гало» — в трёх точках крепится к кузову автомобиля. Деталь привлекла новых спонсоров, которые захотели разместить на ней свою рекламу. Внимание, вопрос: что они производят?»

Версия знатоков: на первых же секундах Юрий Филиппов предположил, что речь может идти о производителе шлёпанцев. По сути, альтернативных версий так и не прозвучало.

Правильный ответ: действительно, речь шла о производителе вьетнамок Gandys, так что знатоки легко взяли вопрос, а в теории могли и сэкономить минуту.

Реклама производителя шлёпанец на «гало» Фото: mclarenstore.com

2. Вопрос про реанимацию новорождённых

23 декабря 2018 года (финал года), команда Алеся Мухина.

Вопрос: «В 2015 году сотрудникам Университетского госпиталя Уэльса понадобилась консультация по усовершенствованию организации работы по реанимации новорождённых. В результате медики изменили маркировку оборудования и перемещения врачей в операционной и выработали оптимальную систему невербальной коммуникации между сотрудниками. Внимание, вопрос: с кем консультировались эти медики?»

Версия знатоков: по ходу обсуждения знатокам так и не пришла в голову какая-либо ассоциация с гонками. Прозвучали версии про немых, дайверов, исследователей муравейников, спецназовцев, пожарных, и в конечном счёте Михаил Скипский озвучил версию про консультации с дайверами.

Правильный ответ: на самом деле медики консультировались с командой «Уильямс», чьи пит-стопы в то время были одними из быстрейших в Формуле-1. Врачи переняли ряд технологий и методов — например, стали выделять на полу границы рабочих зон и маркировать тележки с оборудованием специальными отметками, а также разработали сигналы для более оперативной коммуникации. Отметим, что автору вопроса досталась «Бриллиантовая сова» по итогам финала 2018 года.

Пит-стоп «Уильямса» в 2015 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

3. Вопрос про Шанхай

9 июня 2019 года, команда Елены Потаниной.

Вопрос: «В китайском языке название города Шанхай пишется двумя иероглифами: Шан и Хай. Очертания иероглифа Шан можно разглядеть на снимках города, сделанных из космоса. Внимание, вопрос: что находится в этом месте?»

Версия знатоков: во время минуты обсуждения знатоки быстро пришли к выводу, что речь идёт о неком огромном рукотворном объекте — например, о взлётно-посадочных полосах аэропорта или искусственных каналах. «Что-то длинное, прямое», — повторяли знатоки. И в итоге ответили про аэропорт.

Правильный ответ: как вы понимаете, на самом деле формой иероглифа Шан вдохновился Герман Тильке при проектировании Международного автодрома Шанхая, который впервые принял Гран-при Китая в 2004 году. Справедливости ради отметим, что для сопоставления иероглифа и трассы всё-таки нужна некоторая фантазия.

Иероглиф Шан и трасса Ф-1 в Шанхае Фото: Кадр из видео

4. Вопрос про 1,82 секунды

6 декабря 2020 года, команда Алёны Повышевой.

Вопрос: «Этот рекорд был установлен 17 ноября 2019 года в бразильском городе Сан-Паулу. Что же могут сделать 14 человек за 1,82 секунды?»

Версия знатоков: надо отметить, что в этот раз ситуация была максимально стрессовой. Счёт 1:5, и выпал суперблиц, так что за столом остался только Юрий Филиппов, у которого было лишь 20 секунд. С вопросом про Сан-Паулу — вторым в рамках суперблица — знаток не справился, предположив, что за такое время 14 человек каким-то образом построили карточный домик.

Правильный ответ: как вы понимаете, речь шла о рекордном пит-стопе во время Гран-при Бразилии — 2019. Его провёл «Ред Булл», обслужив болид Макса Ферстаппена на 21-м круге гонки.

Механики «Ред Булл» тренируют пит-стоп на Гран-при Бразилии Фото: Dan Istitene/Getty Images

5. Вопрос о загадочной схеме

13 октября 2024 года, команда Дмитрия Элькиса.

Вопрос: «Какое действо иллюстрирует схема, которую вы видите на экране? И что мы от вас скрыли?»

Схема, показанная знатокам Фото: Кадр из трансляции

Версия знатоков: в ходе обсуждения команда выдвигала различные версии, среди которых были предположения о театральной сцене, похоронной церемонии или кладбище в целом, таблице Менделеева. Знаток Дмитрий Филиппов в итоге ответил, что схема показывает расположение персонажей на картине Рембрандта «Ночной дозор», а скрыт некий центральный объект композиции. В общем, Филиппов и сам понимал, что вряд ли попал в цель.

Правильный ответ: как вы понимаете или уже знаете, на самом деле знатокам показали расположение механиков во время пит-стопа Формулы-1, ну а скрыт был собственно болид. В оправдание команды Элькиса отметим, что правильный ответ не назвал никто из находившихся в зале знатоков.