Каким был бы сезон Ф-1 без Ферстаппена: борьба до самого конца и заговор против британцев

В последние дни уходящего года, когда гонок нет, а все итоги давно подведены, предлагаем взглянуть на прошедший чемпионат под другим углом и представить, как развивались бы события, если бы по каким-то причинам Макс Ферстаппен пропустил бы сезон-2024…

Гран-при Бахрейна: Перес захватывает инициативу

После доминирующего сезона-2023 «Ред Булл» проводит первую гонку уже не так уверенно: Перес стартовал лишь с четвёртой позиции, и хотя затем на пути к победе Чеко опередил соперников, оторваться от Сайнса под финиш не удалось. В Кубке конструкторов лидерство захватила «Феррари» — за счёт быстрейшего круга Леклера «Скудерия» на девять очков опережает «Ред Булл».

Топ-5: 1. Перес — 2. Сайнс (+2.6 сек) — 3. Леклер (+17.2) — 4. Расселл (+24.3) — 5. Норрис (+26.0).

Гран-при Саудовской Аравии: вторая победа «Ред Булл»

Леклер снова на поуле, а гонку вновь выигрывает Перес, причём на этот раз «Ред Булл» уехал от «Феррари» на 10 с лишним секунд и остался впереди даже после штрафа за небезопасный выезд из боксов. На подиум также поднимается Пиастри, опередивший Алонсо, Расселла и Бермана, который, заменяя Сайнса, завоевал за рулём незнакомой машины шестое место!

Перес впереди Леклера и Пиастри на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Топ-5: 1. Перес — 2. Леклер (+4.9) — 3. Пиастри (+18.3) — 4. Алонсо (+22.1) — 5 Расселл (+26.2).

Гран-при Австралии: доминирование Сайнса

Сайнс, вернувшийся на стартовую решётку после операции, доминирует в Мельбурне: Карлос стартовал с поула, лидировал до самого финиша и записал на свой счёт первую в сезоне победу. Тем временем Перес провёл неудачный уикенд: лидер чемпионата ошибся в квалификации, неудачно стартовал и занял в гонке лишь пятое место. Доминирование «Ред Булл» окончено?

Топ-5: 1. Сайнс — 2. Леклер (+2.3) — 3. Норрис (+5.9) — 4. Пиастри (+35,7) — 5. Перес (+56,3).

Гран-при Японии: Чеко снова на вершине

Ложная тревога: Перес в доминирующем стиле побеждает на «Сузуке». Вторым поначалу шёл Норрис, но «Макларену» не хватает скорости, чтобы бороться с «Феррари», и в итоге второе и третье места занимают Сайнс и Леклер. «Скудерия» всё дальше отрывается от соперников в Кубке конструкторов, а её пилоты — пока единственные, кто могут помешать Пересу в личном зачёте.

Топ-5: 1. Перес — 2. Сайнс (+8.3) — 3. Леклер (+13.9) — 4. Норрис (+17.1) — 5. Алонсо (+31.7).

Гран-при Китая: первая победа Норриса

Сенсационный Гран-при Китая в Шанхае: в спринте первым финиширует Хэмилтон, вырвавшийся в лидеры после ошибки Норриса на старте, но Ландо берёт своё в воскресной гонке, одерживая свою первую победу в Формуле-1. Гонщик «Макларена» долго шёл к своему первому триумфу, его с Ландо празднует весь паддок. Тем временем Перес оба раза финиширует вторым и увеличивает отрыв в чемпионате, а Окон приносит «Альпин» первые очки в сезоне — теперь у каждой из 10 команд есть хотя бы один балл.

Топ-5: 1. Норрис — 2. Перес (+5.3) — 3. Леклер (+9.8) — 4. Сайнс (+20.2) — 5. Расселл (+24.9).

Гран-при Майами: «Макларен» опять впереди

В спринте в Майами первым стал Леклер, отыгравший одно очко у Переса, в основной гонке доминировал Пиастри. Увы, выехавший после столкновения Магнуссена и Сарджента сейфти-кар сыграл на руку Норрису, который ещё не побывал в боксах, и выиграл вторую гонку подряд. Пиастри после столкновения с Сайнсом остался без очков, а последующий штраф Карлоса позволил Пересу подняться на подиум.

Пиастри, Сайнс, Перес и Норрис на Гран-при Майами Фото: Clive Mason/Getty Images

Топ-5: 1. Норрис — 2. Леклер (+9.9) — 3. Перес (+14.6) — 4. Сайнс (+16.4) — 5. Хэмилтон (+16.5).

Общий зачёт: 1. Перес (132) — 2. Леклер (116) — 3. Норрис (97).

Кубок конструкторов: 1. «Феррари» (220) — 2. «Макларен» (149) — 3. «Ред Булл» (132).

Гран-при Эмилии-Романьи: хет-трик Норриса

Норрис одерживает третью победу подряд — и, словно подчёркивая внезапное доминирование «Макларена», атакует вплоть до последнего круга. Леклер и Пиастри занимают места на подиуме, а лидер «Ред Булл» неожиданно проваливается: после многочисленных ошибок и вылета во втором сегменте квалификации Перес финиширует только седьмым. Преимущество Чеко в общем зачёте полностью растаяло, а в борьбе за титул участвуют по меньшей мере трое пилотов!

Топ-5: 1. Норрис — 2. Леклер (+7.1) — 3. Пиастри (+13.4) — 4. Сайнс (+21.6) — 5. Хэмилтон (+34.3).

Общий зачёт: 1. Перес (138) — 2. Леклер (134) — 3. Норрис (122).

Кубок конструкторов: 1. «Феррари» (250) — 2. «Макларен» (189) — 3. «Ред Булл» (138).

Гран-при Монако: худший кошмар Переса

На Гран-при Монако Чеко не выходит из первого сегмента и в попытке отыграться устраивает на старте завал с участием двух пилотов «Хааса». Тем временем первую в карьере победу в домашней гонке одерживает Леклер — это первый в сезоне успех монегаска, который становится новым лидером общего зачёта. Второе место занимает Пиастри, на третьей позиции Сайнс, а Норрис следом за ними — на четвёртой позиции.

Авария Переса на Гран-при Монако Фото: Getty Images

Топ-5: 1. Леклер — 2. Пиастри (+7.1) — 3. Сайнс (+7.5) — 4. Норрис (+8.6) — 5. Расселл (+13.3).

Общий зачёт: 1. Леклер (159) — 2. Перес (138) — 3. Норрис (134).

Кубок конструкторов: 1. «Феррари» (290) — 2. «Макларен» (219) — 3. «Ред Булл» (138).

Гран-при Канады: новая смена лидера

В Монреале Перес проваливается второй раз подряд: он вновь выбыл уже в Q1, а за 20 кругов до финиша гонки влетел в стену. Тем временем у «Феррари» тоже проблемы: Леклер сходит из-за проблем с силовой установкой, Сайнса разворачивает на 53-м круге. Победу же в красивом сражении с гонщиками «Мерседеса» одерживает Норрис, который становится новым лидером чемпионата — у него с Леклером равное число очков, но больше побед. В Кубке конструкторов «Ред Булл» выпал из топ-3.

Топ-5: 1. Норрис — 2. Расселл (+0.4) — 3. Хэмилтон (+1.0) — 4. Пиастри (+6.3) — 5. Алонсо (+13.6).

Общий зачёт: 1. Норрис (159) — 2. Леклер (159) — 3. Перес (138).

Кубок конструкторов: 1. «Феррари» (290) — 2. «Макларен» (256) — 3. «Мерседес» (158).

Гран-при Испании: Норрис — фаворит чемпионата

Ландо Норрис уверенно доминирует на Гран-при Испании и одерживает уже пятую в шести последних гонках победу. «Феррари» из-за неудачных обновлений откатывается назад и начинает уступать в скорости «Мерседесу» — Хэмилтон и Расселл снова на подиуме, тогда как Леклер и Сайнс замыкают топ-5. Недавний лидер чемпионата Перес испытывает проблемы с балансом — на почти неуправляемом болиде Чеко финиширует седьмым.

Топ-5: 1. Норрис — 2. Хэмилтон (+15.5) — 3. Расселл (+20.1) — 4. Леклер (+20.4) — 5. Сайнс (+28.8).

Общий зачёт: 1. Норрис (185) — 2. Леклер (171) — 3. Перес (144).

Кубок конструкторов: 1. «Феррари» (312) — 2. «Макларен» (290) — 3. «Мерседес» (191).

Гран-при Австрии: внезапный прокол Норриса

В Шпильберге Норрис занял второе место в спринте, уступив Пиастри, но должен был одержать ещё одну лёгкую победу. Однако за восемь кругов до финиша из-за необъяснимого прокола Ландо пришлось сойти с дистанции. На первое место в итоге вышел Расселл, который принёс «Мерседесу» первую в сезоне победу, а вот Перес и Леклер неудачей Ландо воспользоваться не смогли: Чеко в воскресенье стал шестым, Шарль — 10-м.

Норрис с пробитым колесом сходит с дистанции в Шпильберге Фото: Clive Rose/Getty Images

Топ-5: 1. Расселл — 2. Пиастри (+1.9) — 3. Сайнс (+4.5) — 4. Хэмилтон (+23.1) — 5. Хюлькенберг (+54.0).

Общий зачёт: 1. Норрис (192) — 2. Леклер (175) — 3. Перес (154).

Кубок конструкторов: 1 «Феррари» (336) — 2. «Макларен» (323) — 3. «Мерседес» (238).

Гран-при Великобритании: королевский хет-трик

На «Сильверстоуне» первую с 2021 года победу завоевал Льюис Хэмилтон. Второе и третье места заняли Норрис и Пиастри, а потому на подиуме Гран-при Великобритании стояли трое подданных Карла III. Леклер и Перес снова провалились — оба напортачили в квалификации и в отчаянной попытке отыграться в гонке слишком рано поехали за промежуточными шинами. Из-за этого «Феррари» теряет лидерство в Кубке конструкторов, а Перес выпадает из топ-3 личного зачёта.

Топ-5: 1. Хэмилтон — 2. Норрис (+7.5) — 3. Пиастри (+12.4) — 4. Сайнс (+47.3) — 5. Хюлькенберг (+55.7).

Общий зачёт: 1. Норрис (210) — 2. Леклер (175) — 3. Сайнс (166).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (356) — 2. «Феррари» (349) — 3. «Мерседес» (263).

Гран-при Венгрии: в «Макларене» отдали победу Пиастри

Гонка на «Хунгароринге» стала одной из самых странных в сезоне: в «Макларене» заставили сражающегося за титул Норриса отдать победу Пиастри, поскольку тот был впереди на первом отрезке и уступил лидерство лишь из-за тайминга пит-стопов. Ландо долго не хотел подчиняться приказу, но всё же уступил и занял второе место. В «Макларене» подчёркивают, что не делят пилотов на первого и второго. Тем временем Леклер стал четвёртым, финишировав позади Хэмилтона.

Норрис и Пиастри после Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Топ-5: 1. Пиастри — 2. Норрис (+2.1) — 3. Хэмилтон (+14.8) — 4. Леклер (+19.6) — 5. Сайнс (+23.0).

Общий зачёт: 1. Норрис (228) — 2. Леклер (187) — 3. Сайнс (176).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (399) — 2. «Феррари» (371) — 3. «Мерседес» (285).

Гран-при Бельгии: Норрис минимизирует потери

В Спа первым финишировал Расселл, но его дисквалифицируют за недовес, а победа переходит к Хэмилтону. Второе и третье места у Пиастри и Леклера, а Норрис после неудачного старта с четвёртой позиции в какой-то момент откатывается на седьмую строчку, но к финишу навёрстывает упущенное и минимизирует потери: в общем зачёте Ландо опережает ближайшего преследователя на 38 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» и «Феррари» разделяют уже 33 балла.

Топ-5: 1. Хэмилтон — 2. Пиастри (+0.6) — 3. Леклер (+8.0) — 4. Норрис (+9.3) — 5. Сайнс (+19.2).

Общий зачёт: 1. Норрис (240) — 2. Леклер (202) — 3. Пиастри (189).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (429) — 2. «Феррари» (396) — 3. «Мерседес» (310).

Гран-при Нидерландов: Норрис увеличивает отрыв

В Зандворте Ландо лидирует от старта до финиша, и никто из соперников не способен ему помешать. Леклер финиширует вторым и теряет ещё восемь очков в борьбе за чемпионство. Третье место у Пиастри, который опережает Сайнса и помогает «Макларену» в Кубке конструкторов, а Серхио Перес только пятый.

Топ-5: 1. Норрис — 2. Леклер (+25.4) — 3. Пиастри (+27.3) — 4. Сайнс (+32.1) — 5. Перес (+39.5).

Общий зачёт: 1. Норрис (266) — 2. Леклер (220) — 3. Пиастри (204).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (470) — 2. «Феррари» (426) — 3. «Мерседес» (324).

Гран-при Италии: вторая в сезоне победа Леклера

Вновь «Макларен» прибегает к странной командной тактике: Пиастри на первом круге опередил Норриса и в итоге финишировал впереди сражающегося за чемпионство напарника. И это в тот момент, когда на первом месте финиширует главный соперник Ландо — Леклер. Для лидера «Феррари» это вторая в сезоне и первая в Монце победа. Отрыв Норриса от Шарля тем не менее составляет 37 очков. Перес финиширует седьмым и выпадает из топ-5 общего зачёта — Чеко пропускает Хэмилтона.

Шарль Леклер после победы в Монце Фото: Clive Rose/Getty Images

Топ-5: 1. Леклер — 2. Пиастри (+2.6) — 3. Норрис (+6.1) — 4. Сайнс (+15.6) — 5. Хэмилтон (+22.8).

Общий зачёт: 1. Норрис (282) — 2. Леклер (245) — 3. Пиастри (222).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (504) — 2. «Феррари» (463) — 3. «Мерседес» (342).

Гран-при Азербайджана: Норрис снова теряет очки

В Баку борьба за титул ещё немного обостряется: Норрису не повезло с жёлтыми флагами в квалификации, он стартует лишь 14-м и прорывается к финишу на четвёртую позицию. Победу одерживает его напарник по «Макларену» Пиастри, а Леклер занимает второе место и отыгрывает у лидера чемпионата ещё пять очков. Перес из-за столкновения с Сайнсом остаётся в Баку без очков — за семь этапов до конца сезона «Ред Булл» теряет даже теоретические шансы на победу в Кубке конструкторов.

Топ-5: 1. Пиастри — 2. Леклер (+10.9) — 3. Расселл (+31.3) — 4. Норрис (+36.1) — 5. Алонсо (+1:25.4).

Общий зачёт: 1. Норрис (295) — 2. Леклер (263) — 3. Пиастри (247).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (542) — 2. «Феррари» (481) — 3. «Мерседес» (361).

Гран-при Сингапура: Норрис снова побеждает

В Сингапуре Ландо возвращается на вершину подиума: Норрис выиграл квалификацию, лидировал от старта до финиша и выиграл гонку. Вторым к финишу приезжает Пиастри — дубль позволяет «Макларену» увеличить отрыв в Кубке конструкторов до 84 очков. Тем временем Леклер занимает лишь четвёртое место — за семь этапов до конца сезона Шарль проигрывает Норрису 45 очков. Теперь лишь чудо может помочь монегаску завоевать титул.

Топ-5: 1. Норрис — 2. Пиастри (+41.8) — 3. Расселл (+1:01.0) — 4. Леклер (+1:02.4) — 5. Хэмилтон (+1:25.2).

Общий зачёт: 1. Норрис (320) — 2. Леклер (275) — 3. Пиастри (265).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (585) — 2. «Феррари» (501) — 3. «Мерседес» (386).

Гран-при США: «Феррари» наносит ответный удар

Этап в Остине завершается дублем «Феррари», причём «Скудерия» первенствует как в спринте, так и в основной гонке. Короткий заезд остался за Сайнсом, а Леклер выиграл основную гонку. Карлос в воскресенье финиширует вторым, а Норрис, несмотря на ошибку в шпильке за пять кругов до конца гонки, становится третьим. Преимущество Ландо сократилось до 36 очков, а «Феррари» отыграла у «Макларена» более 20 очков, однако отрыв по-прежнему внушительный — более 60 баллов.

Топ-5: 1. Леклер — 2. Сайнс (+8.5) — 3. Норрис (+20.3) — 4. Пиастри (+21.9) — 5. Расселл (+56.2).

Общий зачёт: 1. Норрис (342) — 2. Леклер (306) — 3. Пиастри (277).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (619) — 2. «Феррари» (558) — 3. «Мерседес» (405).

Гран-при Мексики: ошибки лидеров

Чувствуя прессинг со стороны Леклера, Норрис вновь ошибается и дважды выезжает за пределы трассы на рестарте. Ландо пропускает вперёд главного соперника, однако под финиш не выдерживает уже Шарль, который цепляет обочину и всё-таки уступает лидеру чемпионата. Тем временем на первой позиции уверенно финиширует Сайнс, что на фоне ошибки Пиастри в квалификации позволяет «Феррари» ещё немного приблизиться к «Макларену» в Кубке конструкторов.

Подиум Гран-при Мексики Фото: Chris Graythen/Getty Images

Топ-5: 1. Сайнс — 2. Норрис (+4.7) — 3. Леклер (+34.3) — 4. Хэмилтон (+44.7) — 5. Расселл (+48.5).

Общий зачёт: 1. Норрис (360) — 2. Леклер (322) — 3. Пиастри (283).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (643) — 2. «Феррари» (599) — 3. «Мерседес» (427).

Гран-при Бразилии: дождевой дубль «Альпин»

В невероятной дождевой гонке в Сан-Паулу Окон и Гасли приносят «Альпин» сенсационный дубль, а третьим становится Расселл. Леклер и Норрис финишируют на четвёртом и пятом местах, причём Ландо пропускает Шарля из-за ошибки, но в паддоке хвалят британца за прагматичный подход к борьбе, ведь благодаря победе в спринте и быстрейшему кругу гонщик «Макларена» за бразильский уикенд отыграл у своего визави один балл. А вот Сайнс подвёл команду: из-за схода Карлоса «Макларен» упрочил отрыв на девять очков.

Топ-5: 1. Окон — 2. Гасли (+3.0) — 3. Расселл (+3.7) — 4. Леклер (+10.7) — 5. Норрис (+11.8).

Общий зачёт: 1. Норрис (379) — 2. Леклер (340) — 3. Пиастри (296).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (675) — 2. «Феррари» (622) — 3. «Мерседес» (448).

Гран-при Лас-Вегаса: триумф «Мерседеса»

В необычных условиях трассы в Лас-Вегасе неожиданно выстрелил «Мерседес»: Расселл завоевал самую уверенную победу в своей карьере, а Хэмилтон прорвался на второе место после ошибки в квалификации. Тем временем в паддоке грандиозный скандал: Сайнс нарушил приказ команды и отобрал у Леклера подиум, из-за чего Шарль не смог воспользоваться слабой формой «Макларена» и отыграл у Норриса лишь один балл. За два этапа до конца сезона двух лидеров чемпионата разделяют 38 очков.

Топ-5: 1. Расселл — 2. Хэмилтон (+7.3) — 3. Сайнс (+11.9) — 4. Леклер (+14.2) — 5. Норрис (+43.3).

Общий зачёт: 1. Норрис (390) — 2. Леклер (352) — 3. Пиастри (304).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (694) — 2. «Феррари» (649) — 3. «Мерседес» (491).

Гран-при Катара: провал Норриса или заговор судей?

После второго места в спринте — победу Ландо благородно подарил Пиастри за помощь в Сан-Паулу — Норрису в воскресенье достаточно было финишировать в топ-4. Но возглавлявший заезд лидер чемпионата не заметил сигнализации о жёлтых флагах, получил стоп-н-гоу и финишировал только девятым. В паддоке поговаривают, что столь суровое решение вынесено для того, чтобы сохранить интригу в борьбе за титул. Некоторые говорят, что судьи предвзяты и выносят британцам более строгие наказания. Тем временем на фоне победы Леклера перед финалом сезона двух претендентов разделяют 19 очков.

Топ-5: 1. Леклер — 2. Пиастри (+0.8) — 3. Расселл (+8.0) — 4. Гасли (+10.7) — 5. Сайнс (+11.4).

Общий зачёт: 1. Норрис (400) — 2. Леклер (381) — 3. Пиастри (330).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (730) — 2. «Феррари» (693) — 3. «Мерседес» (515).

Гран-при Абу-Даби: Норрис — всё-таки чемпион!

Перед решающей битвой сезона у Леклера несчастье за несчастьем: монегаску меняют компонент силовой установки, обрекая на штраф в 10 позиций, а сам Шарль ошибается в квалификации, выезжая за пределы трассы. В воскресенье Шарль прорывается с последнего ряда стартовой решётки на подиум, но этого недостаточно — Ландо Норрис недосягаем для пелотона, он первым пересекает линию финиша, завоёвывая титул чемпиона мира для себя и Кубок конструкторов — для «Макларена».

Команда «Макларен» после Гран-при Абу-Даби 2024 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Топ-5: 1. Норрис — 2. Сайнс (+5.8) — 3. Леклер (+31.9) — 4. Хэмилтон (+36.4) — 5. Расселл (+37.5).

Общий зачёт: 1. Норрис (425) — 2. Леклер (396) — 3. Пиастри (332).

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» (757) — 2. «Феррари» (726) — 3. «Мерседес» (537).