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Как в 2024 году российские гонщики выступали в международных чемпионатах: Квят, Шварцман, Грязин и другие

Подиум в Ле-Мане и победа над роботом. Чего добились российские гонщики в 2024 году
Лев Дорогов
Как в 2024 году выступали российские гонщики
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Кто где выступал и каких результатов добился.

Роберт Шварцман — WEC, Формула-1

Пожалуй, главный ньюсмейкер года среди гонщиков с российским паспортом (пусть и не только российским). Во-первых, в 2024-м Роберт дебютировал в классе гиперкаров в WEC, проведя сезон в составе подконтрольной «Феррари» команде AF Corse (естественно, на технике итальянского производителя). В одном экипаже с россиянином выступал Роберт Кубица, а также китайский гонщик Йе Йефей.

Первый сезон в гиперкарах сложился для Шварцмана в целом неплохо. Экипаж Роберта полидировал в гонке «24 часа Ле-Мана» и даже мог выиграть престижнейший марафон, но сначала Кубица схватил штраф за вынос «БМВ», а затем на машине банально сгорели тормоза, что и стало причиной схода с дистанции.

Роберт Шварцман на Гран-при Нидерландов

Роберт Шварцман на Гран-при Нидерландов

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Впрочем, свою минуту славы экипаж Шварцмана в этому году всё же получил, одержав победу в шестичасовом марафоне в Остине. Для россиянина это был первый триумф в классе гиперкаров. По итогам сезона Шварцман с напарниками всего лишь на два очка отстали от заводского экипажа «Феррари», в составе которого числится экс-пилот Ф-1 Антонио Джовинацци.

Однако не только успехами на трассе напоминал о себе Роберт в 2024 году. В августе Шварцман принял участие в пятничной тренировке Гран-при Нидерландов в составе «Кик-Заубера», после чего многими инсайдерами стал называться в числе претендентов на место напарника Хюлькенберга в 2025 году.

Как мы знаем, пилотом будущей «Ауди» в конечном итоге стал Габриэл Бортолето. Впрочем, без нового витка карьеры Шварцман не остался. В следующем сезоне Роберт отправится покорять IndyCar: российского пилота пригласила дебютирующая в «американской формуле» команда «Према» – та самая, что наводит шороху в юниорских сериях.

Что ожидает Шварцмана в Америке:
В IndyCar снова поедет россиянин! Ну или израильтянин. Чего ждать в дебютном сезоне?
В IndyCar снова поедет россиянин! Ну или израильтянин. Чего ждать в дебютном сезоне?

Даниил Квят — WEC

Квят также дебютировал в классе гиперкаров WEC в 2024 году – в составе заводской команды «Ламборгини». Как и для всей программы итальянского производителя, сезон у Даниила, откровенно говоря, не задался. Лишь в одной гонке экипажу Квята удалось финишировать в топ-10 – случилось это, кстати, в Ле-Мане.

Помимо гонок на выносливость, россиянин вновь пробовал себя в NASCAR, если быть точным, в дивизионе Xfinity (второй по статусу дивизион). За океаном в минувшем сезоне Даниил провёл одну гонку на хорошо знакомой трассе в Остине. Без приключений не обошлось: российского пилота развернуло на первом круге, после чего он отправился в конец пелотона. В конечном итоге Квят завершил гонку на 21-м месте.

Экипаж Квята на «24 часах Ле-Мана»

Экипаж Квята на «24 часах Ле-Мана»

Фото: Ker Robertson/Getty Images

Что интересно, состязался в 2024 году Даниил не только с людьми, но и с искусственным интеллектом. В апреле на трассе «Яс Марина» прошла гонка с участием беспилотных машин, а в преддверии соревнований состоялось противостояние живого человека и бездушной машины. На одинаковых болидах Dallara SF23, которые используются в японской Супер Формуле, Квят сразился с искусственным интеллектом. Уверенную победу в этой дуэли одержал уроженец Уфы.

В конце года Квят остался без работы:
Квят опять без работы: «Ламборгини» не потянула Ле-Ман, японцы говорят странное
Квят опять без работы: «Ламборгини» не потянула Ле-Ман, японцы говорят странное

Владислав Ломко — ELMS

В 2024 году Ломко добился, пожалуй, главного достижения в карьере – ни много ни мало речь идёт о подиуме в гонке «24 часа Ле-Мана». В составе команды Inter Europol Competition россиянин занял второе место в классе LMP2. Также на счету Владислава серебро по итогам сезона ELMS, где он выступал во всё в той же категории LMP2. В частности, экипаж Ломко одержал победу в гонке на «Поль Рикаре» и финишировал вторым на «Спа-Франкоршам».

В общем, Владислав вполне успешно осваивается в мире гонок на выносливость. Кто знает, быть может, в будущем он дорастёт до класса гиперкаров. По крайней мере, мы будем в это верить.

Как прошли «24 часа Ле-Мана» 2024 года:
«24 часа Ле-Мана»: Шварцман «сгорел», борясь за победу, но один россиянин на подиуме
«24 часа Ле-Мана»: Шварцман «сгорел», борясь за победу, но один россиянин на подиуме

Тимур Богуславский — WEC

В прошлом году уроженец Казани взял титул в первенстве GT World Challenge Europe, а в сезоне-2024 дебютировал в WEC за рулём «Лексуса». К сожалению, Богуславский провёл всего три этапа в главном кузовном чемпионате мира, после чего покинул команду Akkodis ASP Team, за которую он выступал с 2019 года.

Лучшим результатом в WEC для Тимура стало шестое место в классе LMGT3 в «24 часах Ле-Мана». Что касается дальнейшей карьеры россиянина, то после ухода Akkodis ASP Team он сосредоточился на итальянском первенстве GT, где в одной из гонок даже финишировал вторым. А по итогам сезона Богуславский занял 10-е место.

В итальянском первенстве GT до сих пор гоняется Физикелла:
52-летний Баррикелло и ещё 5 ветеранов Формулы-1, которые всё ещё в деле
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Никита Бедрин — Формула-3

Единственный россиянин, выступавший в «лестнице Формулы-1» в 2024 году. Для гонявшего под итальянской лицензией россиянина минувший сезон стал уже вторым по счёту в Формуле-3. В глобальном плане Никита выступил плюс-минус на том же уровне, что и в прошлом году, заняв по итогам чемпионата 19-е место в личном зачёте. В итоговом зачёте россиянин оказался выше напарников по команде Тасанапола Интрафувасака и Джошуа Дюфека.

Никита Бедрин в Формуле-3

Никита Бедрин в Формуле-3

Фото: Clive Mason/Getty Images

Из памятных моментов стоит отметить дебютную победу Бедрина в Формуле-3, одержанную в спринте на «Хунгароринге». В сезоне-2024 Никита ещё четырежды финишировал в топ-10, причём три раза в основных гонках. К сожалению, ввиду определённой неясности по вопросам финансирования существует вероятность, что минувший сезон станет для Никиты последним в Ф-3.

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Николай Грязин — WRC2

Российский раллист снова состязался в WRC2 – втором дивизионе главной раллийной серии мира. В минувшем сезоне Грязин одержал три победы, ещё по одному разу россиянин занимал второе и третье места. А по итогам всего сезона Грязин расположился на третьей строчке в личном зачёте.

Кстати, нередко Николай демонстрировал результаты, позволяющие ему классифицироваться в топ-10 главного класса WRC – подобное фиксировалось в минувшем сезоне целых семь раз. Лучшим результатом россиянина стало шестое место по итогам Ралли Центральной Европы. По окончании чемпионата WRC Грязин расположился на 14-й строчке личного зачёта.

Самые спрогрессировавшие российские гонщики:
Победа Шварцмана на «Феррари» и супердебют в RDS GP. Главные прорывы российских гонщиков
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Денис Кротов и Константин Жильцов — «Дакар»

Для российских болельщиков «Дакар» ассоциируется в первую очередь с победами «КАМАЗ-мастер». К сожалению, два последних ралли-рейда прошли без участия «Синей армады», однако без российского представительства самый изнурительный гоночный марафон не остался.

В частности, в классе внедорожников принял участие экипаж, состоящий из гонщика Дениса Кротова и штурмана Константина Жильцова. Российскому экипажу на Toyota Hilux удалось избежать серьёзных проблем во время изнурительного марафона, что позволило ему занять 11-е место в итоговой классификации в своём классе. Среди прочих Кротову и Жильцову удалось опередить Маттиаса Экстрёма, Стефана Петеранселя и Нани Рому. Да, все они столкнулись с разного рода сложностями, но тот факт, что российскому экипажу удалось добиться столь достойного результата, не может не радовать.

Жильцов был штурманом легенды «Дакара». Вот его история:
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Кирилл Куцков — Формула-4

В прошлом году Кирилл стал чемпионом мира по картингу в категории OK (старше 14 лет), после чего абсолютно заслуженно забрал статус главной надежды российского автоспорта. К сожалению, одной лишь скорости для успешной автоспортивной карьеры недостаточно – нужны ещё и деньги. И вот с этим у Куцкова не сказать, что всё здорово.

В 2024 году Кирилл на полном расписании гонялся в не самых конкурентных чемпионатах Формулы-4 Саудовской Аравии и Чехии. И там, и там он был достаточно быстр: на Аравийском полуострове россиянин завершил чемпионат третьим, в Чехии – вторым. В более статусных «четвёрках» Куцков также выступал в минувшем сезоне, но провёл в испанском и итальянском первенствах лишь по одному этапу. Впрочем, уже в следующем году Кирилл должен заявиться на полное расписание в итальянское первенство Формулы-4 – наиболее престижный чемпионат на самой первой ступени «формул». Пожелаем удачи нашему гонщику.

Интервью с отцом Кирилла:
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