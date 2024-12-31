Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера

Если не верите, то помните: в 2024-м сбылись шесть наших прогнозов из восьми. Ну, пять с половиной.

Год назад автоспортивная редакция «Чемпионата» вместе с коллегами из других отделов сделала прогнозы на то, каким окажется 2024 год в Формуле-1. Конечно, ваш автор тогда не мог предположить, что Хэмилтон отправится в «Феррари», но всё же постарался спрогнозировать не слишком банально — сейчас проверим, что тогда удалось угадать, и дадим новые прогнозы на 2025-й.

Что мы прогнозировали на сезон-2024

✅ Макс Ферстаппен станет четырёхкратным чемпионом мира — ну, тут не надо было являться суперспециалистом. Другое дело, вряд ли кто-то предполагал, что титул будет стоить нидерландцу и «Ред Булл» стольких нервов, а Кубок конструкторов «быки» и вовсе отдадут.

✅ Серхио Перес не сохранит место в «Ред Булл» на 2025 год — прогноз, который сначала на сбылся, а потом ка-а-а-к сбылся! Но вообще странно, что «быки» изначально решили дать мексиканцу новый контракт. Всё можно было решить куда раньше и проще.

✅ Фернандо Алонсо продлит контракт с «Астон Мартин» — ещё один простой прогноз, гордиться тут особо нечем. Пусть даже форма команды могла натолкнуть испанца на мысль о завершении карьеры.

✅ Льюис Хэмилтон одержит первую победу в Гран-при за три сезона — бинго. Спасибо «Мерседесу», который иногда всё-таки ехал.

❌ Новый формат спринтерских гонок Ф-1 снова окажется спорным — скорее нет, чем да. Кажется, консенсус в том, что какой-то относительно рабочий формат найдётся, и больше его лучше не трогать, раз уж отменять спринты никто не собирается.

❌ Чемпион Формулы-2 вновь не получит места в Ф-1 — ещё промах. Хотя трудно было предположить, что команды Ф-1 массово погонятся за молодёжью, включая неожиданного чемпиона Бортолето. При этом я был прав, когда предполагал, что титул не достанется Берману и Антонелли — тем гонщикам, чьи шансы на повышение были действительно высоки.

❌✅ Команды Ф-1 будут ныть насчёт успехов «Альфа Таури» — и нет, и да. Команды действительно заныли, просто их внимание привлёк не второй проект «Ред Булл», а прогресс «Хааса». Ну, тут ничего нового: когда американцы барахтаются на дне, всем всё ок, стоит им начать набирать очки — правила сразу становятся какими-то несправедливыми.

✅ Будут новые разборки с участием президента ФИА — ещё один достаточно лёгкий прогноз. Зная Мохаммеда бен Сулайема, легко было предположить, что он опять что-то выкинет. В итоге мы получили историю с матом гонщиков, а также массовые увольнения сотрудников федерации.

Ну а теперь поехали к прогнозам на 2025-й!

Ферстаппен не сохранит титул

Решайте сами, смелый это прогноз или нет. С одной стороны, под занавес прошедшего чемпионата Макс точно не обладал быстрейшей машиной. С другой — «Ред Булл» откатился назад не настолько сильно, чтобы Ферстаппен не мог компенсировать это собственным мастерством, стабильностью, жёсткостью и ошибками соперников.

В уровне нидерландца мы всё ещё не сомневаемся, но главный вопрос — насколько удачной получится новая машина «быков», особенно с учётом, что никаких советов при её создании и развитии не даст Эдриан Ньюи? Вот как раз недостаточная вера в ослабленную техбригаду «быков» и заставляет нас поставить против «Ред Булл».

Быть ли ещё одному титулу Макса? Мы сомневаемся Фото: Handout/Getty Images

Норрис — новый чемпион

Кто же сбросит Ферстаппена с пьедестала? Шансы на это есть у гонщиков «Феррари», но всё же поставлю на «Макларен» и Ландо Норриса. Да, в 2024 году они часто ошибались, действовали нерешительно и словно сами не верили, что сейчас быстрее всех и должны побеждать. Что ж, это ценный опыт, и у «Макларена» был целый сезон, чтобы переварить собственный обновлённый статус.

Примерно такую же трансформацию переживали «Ред Булл» с Феттелем в 2009-м и особенно 2010-м годах — что было дальше, мы помним. Вот и Норрису никто не мешает закрыть нынешнюю техническую главу Ф-1 титулом. Так же, как это сделал с прошлой главой Ферстаппен. Если же получится так же зрелищно (скандалы — по вкусу), тем лучше.

Хэмилтон проиграет Леклеру

Итак, ждём дебюта Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари»! Но ждём ли он от него статуса первого номера внутри «Скудерии»? Вот тут всё неоднозначно. В последние сезоны в «Мерседесе» Льюис выступал противоречиво, особенно в квалификациях, при этом впереди у него борьба с напарником, который, возможно, является лучшим «квалифаером» Ф-1 здесь и сейчас. Не исключаем, что нас ждёт такой же субботний разгром, какой получился у Хэмилтона в последний сезон в «Мерседесе».

Если же Льюис всё время будет стартовать за Леклером, то какой же это лидер команды/человек, перед котором напарник должен расшаркиваться и уходить на обочину? Да Леклер, наоборот, сделает всё возможное, чтобы повторить с Льюисом успешный сценарий внутрикомандного сражения с Феттелем в 2019-2020 годах. И есть ощущение, что монегаск сделает всё, чтобы опередить звёздного новичка в личном зачёте. И, если позволит техника, стать тем пилотом, на которого будет рассчитывать «Феррари» в борьбе за титул.

Дуэн не долго продержится в чемпионате

Немного трансферных предсказаний. Обилие перестановок в командах делает практически неизбежным то, что в каких-то конюшнях по факту останутся недовольны своими новыми пилотами, тем более что среди них полно непроверенной молодёжи. И в такой ситуации перестановки возможны даже вопреки логичному желанию сохранить какую-то стабильность во время изменений в техническом регламенте.

Не будем слишком оригинальны и поставим на то, что очередные перестановки ждут «Альпин». Если Джеку Дуэну не удастся зацепиться за свой шанс и стремительно выстрелить, если он будет стабильно уступать опытнейшему Гасли (как это в своё время делал Цунода), то никакого второго сезона австралийцу не светит. По сути, Джека брали от безысходности, и если Флавио Бриаторе посчитает правильным заменить Дуэна на Колапинто или на кого-то ещё, то ни статус выпускника академии, ни звёздная фамилия Джека не спасут.

Лоусон сохранит место на 2026-й, Цунода покинет Ф-1

Отдельный пункт — история с пилотами двух команд «Ред Булл». Я не жду чуда от Лиама Лоусона и намного более высоких результатов, что выдавал Серхио Перес. Но есть ощущение, что в данном случае руководство «быков» всё-таки сделает скидку на недостаточный опыт новозеландца и не будет его убирать перед сезоном-2026. Вот в нём с Лиама точно спросят по полной, тем более что тогда на рынке гонщиков наверняка появятся альтернативы.

Ну и решение не убирать Лоусона почти гарантирует увольнение Юки Цуноды из «Рейсинг Буллз». Как справедливо отметил Кристиан Хорнер, вечно держать пилота в младшей команде странно, тем более что в «Ред Булл» многократно намекали, что не слишком-то верят в Юки. Так что если обойдётся без чего-то странного вроде перевода Цуноды в основную команду прямо по ходу сезона, то японец… Японец просто покинет Ф-1. Ну, то есть не получит где-либо место основного пилота — просто не видно, где он может оказаться, единственный теоретический вариант — «Альпин». Так что, похоже, дорога Юки — в резервисты «Астон Мартин», где он будет ждать пенсии Алонсо или разочарования старшего или младшего Строллов.

Юки Цунода и Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

С президентом ФИА будет ещё минимум два скандала

Напоследок – о нашем любимом Мохаммеде бен Сулайеме. Прогнозировать, что он один раз попадёт в какой-нибудь переплёт, было бы слишком легко, поэтому давайте чуть поднимем ставки и предположим, что за 2025 год президент ФИА станет участником минимум двух скандалов. Это может быть всё что угодно — от очередных споров с гонщиками Формулы-1 до разборок внутри федерации или с представителями крупных автомобильных клубов Европы, которые явно недовольны его методами работы. При этом надеюсь, что обойдётся без чего-то совсем уж неприятного.

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Проверим все прогнозы через год. И, конечно же, ждём ваших прогнозов в комментариях!