20 лучших пилотов года — решите, кто действительно сильнейший!

По сложившейся в последние годы традиции редакция «Чемпионата» предлагает читателям выбрать лучшего пилота прошедшего сезона. Мы отобрали для вас 20 самых значимых пилотов из самых разных дисциплин — не только из «формул», но также из мирового ралли — классического и не очень, дрифта, туринга, американских гонок и других форм автоспорта.

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