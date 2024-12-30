20 лучших пилотов года — решите, кто действительно сильнейший!

По сложившейся в последние годы традиции редакция «Чемпионата» предлагает читателям выбрать лучшего пилота прошедшего сезона. Мы отобрали для вас 20 самых значимых пилотов из самых разных дисциплин — не только из «формул», но также из мирового ралли — классического и не очень, дрифта, туринга, американских гонок и других форм автоспорта.
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Макс Ферстаппен
Ферстаппен — теперь уже четырёхкратный чемпион мира — в этом году вошёл в топ-6 самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1. Макс не всегда сохранял хладнокровие и временами допускал ошибки, однако вывез чемпионство на далеко не лучшей машине в пелотоне и доказал, что в данный момент он самый талантливый пилот на стартовой решётке.
Карлос Сайнс-старший
В январе 2024 года Карлос Сайнс в четвёртый раз в карьере выиграл ралли «Дакар» и установил новый рекорд знаменитого марафона — в 61 год Матадор стал самым возрастным победителем в истории гонки. Сайнс на этом останавливаться не собирается и уже через несколько дней выйдет на старт ралли «Дакар» 2025 года за рулём новейшего внедорожника Ford Raptor.
Хорхе Мартин
2024 год стал для Хорхе Мартина прорывным — испанец обрёл стабильность и в 20 Гран-при сезона MotoGP 16 раз поднимался на подиум. И пусть совсем без ошибок не обошлось, чемпионство Хорхе стало абсолютно заслуженным — мировая корона MotoGP после трёхлетнего перерыва возвращается в Испанию, где до этого оставалась на протяжении девяти сезонов подряд.
Шарль Леклер
Скорость «Феррари» не всегда позволяла это показать, но Леклер в 2024 году провёл свой лучший сезон в Формуле-1. Он не допускал ошибок, в большинстве случаев выжимал из машины максимум возможного и продемонстрировал, что заматерел. Теперь монегаск по-настоящему готов к борьбе за чемпионский титул — если, конечно, не подведут инженеры.
Тьерри Нёвиль
Свою первую победу в WRC бельгиец одержал в 2014 году, и только сейчас — 10 лет спустя — Нёвиль завоевал титул чемпиона мира. На пути к титулу лидер «Хёнде» выиграл Ралли Монте-Карло и Ралли Акрополиса, набирал очки буквально в каждой гонке и лучше всех приспособился к новой системе начисления очков. Тьерри всегда был силён на трассе, а теперь стал силён и ментально.
Ландо Норрис
В 2024 году Норрис выиграл первую в карьере гонку Формулы-1 и сражался за чемпионское звание. Ландо стал первым, кто сумел бросить Максу вызов в ходе текущего цикла технического регламента и заставить нидерландца понервничать. Победить не вышло — и в первую очередь из-за собственных ошибок британца, но в сезоне-2025 он определённо станет сильнее.
Нассер Аль-Аттия
После поражения на «Дакаре», главной гонке сезона, Аль-Аттия выиграл три из четырёх оставшихся в чемпионате мира по ралли-рейдам этапа, а в четвёртом занял второе место. Благодаря этому Нассер в третий раз подряд стал чемпионом W2RC — и по-прежнему остаётся единственным обладателем титула в этом первенстве с момента её учреждения.
Кайл Ларсон
Из борьбы за чемпионство в NASCAR Cup Series Ларсон выпал на стадии полуфинала, когда два раза подряд не попал в топ-10. Однако на протяжении всего года Кайл находился среди топ-пилотов и набрал больше очков, чем кто-либо другой — если бы системы плей-офф не было, именно Ларсон стал бы чемпионом 2024 года. Кроме того, у лидера «Хендрика» в этом году больше побед, чем у кого-либо другого.
Эбби Пуллинг
Эбби Пуллинг завоевала титул F1 Academy за явным преимуществом: она выиграла девять гонок из 14, буквально в каждом заезде поднималась на подиум и набрала в полтора раза больше очков, чем ближайшая соперница — Дориан Пен, считавшаяся перед стартом сезона фаворитом. В сезоне-2025 Пуллинг ждёт более серьёзное испытание — она переходит в британскую серию GB3.
Тайлер Реддик
Пилот команды Майкла Джордана и Денни Хэмлина стал, возможно, главным открытием сезона NASCAR Cup Series. Реддик выиграл регулярный сезон чемпионата и впервые в карьере пробился в финал плей-офф. В Финиксе Тайлер оказался худшим из всех претендентов, однако у Реддика наверняка ещё будет шанс на титул — он теперь один из топ-пилотов NASCAR.
Митч Эванс
В драматичном финале Формулы-Е в 2024 году Эванс завоевал третье место, но уступил Верляйну и в общем зачёте по итогам сезона занял вторую строчку с отставанием всего в шесть очков. Уже третий год подряд Митч был одним из лидеров чемпионата, выигрывал гонки и боролся за титул, но совсем немного не дотянул и по итогам сезона остался только призёром.
Джеймс Дин
Ирландец Джеймс Дин в этом году стал первым в истории, кому удалось стать четырёхкратным чемпионом американской Формулы-Дрифт. В сезоне-2024 Дин параллельно выступал в европейской серии Drift Masters, где, пропустив один этап, четырежды занимал места в топ-3 и стал по итогам сезона бронзовым призёром. Де-факто Джеймс был сильнейшим по обе стороны Атлантики.
Кевин Эстре
Эстре сыграл ключевую роль в победе экипажа «Пенске Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC. На второй год за рулём гиперкара француз показал исключительную стабильность, а его круг, принёсший экипажу поул в Ле-Мане, будут вспоминать ещё много лет. Увы, выиграть суточный марафон в «абсолюте» ему с Лоттерером и Вантором пока не удалось.
Паскаль Верляйн
Верляйн завоевал свою первую большую победу после чемпионства в DTM в 2015-м — в 2024 году Паскаль стал чемпионом мира в Формуле-Е. На четвёртый год сотрудничества с «Порше» Верляйну и команде удалось обрести стабильность, которая позволила превзойти гонщиков «Ягуара» и окончательно закрепиться в пантеоне топ-пилотов «формульной» электросерии.
Сё Цубои
Сё Цубои в этом году стал чемпионом обеих главных японских серий — Супер Формулы и Супер GT. В обоих чемпионатах Сё выиграл по три гонки и завоевал первое место с уверенным отрывом, но ярче Цубои всё же смотрелся в Супер Формуле, в девяти гонках которой он семь раз поднимался на подиум, а четыре последних заезда закончил не ниже второго места.
Франческо Баньяя
Баньяя в сезоне-2024 выиграл 11 Гран-при из 20 и во многом не смог угнаться за Мартином в общем зачёте лишь из-за технических проблем во Франции. В то же время, оставаясь, пожалуй, самым быстрым райдером MotoGP в этом году, Пекко допускал слишком много ошибок — нельзя сказать, что решающие 10 очков он потерял исключительно по вине техники.
Норберт Мичелис
Норберт Мичелис во второй раз подряд одержал победу в мировом туре TCR — и пока остаётся единственным чемпионом учреждённой в 2023 году серии. Почти на каждом этапе Мичелис поднимался на подиум на пяти этапах из семи и одержал две победы, оставив позади в турнирной таблице не только партнёров по команде, но и опытнейших Теда Бьорка, Эстебана Геррьери и Яна Эрлаше.
Калле Рованперя
В 2024 году Рованпера выступал в WRC на ограниченном расписании и проехал только семь гонок, но выиграв при этом четыре из них! Двукратный чемпион мира в этом году продолжил и свои дрифтовые гастроли, хотя на этапе Drift Masters в Венгрии занял лишь 11-е место. В сезоне-2025 Калле возвращается на полное расписание в мировом ралли и сразится за третий титул.
Алекс Палоу
За последние четыре года Палоу трижды становился чемпионом IndyCar. В этот раз испанский гонщик одержал только две победы (в сезоне-2023 у него было пять выигрышей), однако Алекс вновь продемонстрировал исключительную стабильность и лишь считаное количество раз не добирался к финишу до топ-5. Следующее чемпионство позволит Палоу войти в топ-6 самых титулованных пилотов американских «формул».
Уилл Браун
С переходом в Triple Eight Уилл Браун провёл свой лучший сезон — стал чемпионом Supercars, одержал пять побед и стал первым за 40 лет гонщиком, который поднимался на подиум в каждый из уикендов австралийского чемпионата. В паддоке Supercars уверены, что этот титул Брауна — лишь первый из череды многих.