Кто выиграет «Дакар»? У Сайнса, Аль-Аттии и Лёба новые команды, в грузовом зачёте анархия

В 2025 году состоится 47-й в истории ралли-марафон «Дакар». Шестой год подряд главную внедорожную гонку планеты будет принимать Саудовская Аравия, четвёртый сезон кряду она станет открывать сезон чемпионата мира по ралли-рейдам W2RC.

В этот раз «Дакар» стартует 3 января прологом в Бише, пересечёт знаменитую пустыню Пустой квартал и финиширует 17 января в Шубайте — 14 гоночных дней разделены на 12 этапов. Будет 48-часовой этап марафона «хроно» протяжённостью 950 км. На пяти этапах предусмотрены отдельные маршруты для автомобилей и мотоциклов, а также будет один этап с общим стартом. Как обычно, изучаем расклады в основных классах гонки.

Легендарные пилоты в новых командах

Главная интрига предстоящего ралли-марафона — дебют сразу двух новых заводских коллективов, M-Sport Ford Rally Raid Team и The Dacia Sandriders. Американская марка выставила свою команду ещё в прошлом году, но только в 2025-м её пилоты получат новейшие пикапы Ford Raptor T1+, а что касается румынского коллектива, то он врывается в ралли-рейды со своим футуристичным и технологичным багги Dacia Sandrider. В активе обеих команд — поддержка автопроизводителей, которая позволила и построить продвинутые машины, и нанять именитых гонщиков.

Четырёхкратный чемпион ралли «Дакар» и действующий победитель гонки Карлос Сайнс-старший вместе со своим штурманом Лукасом Крусом впервые за 22 года возвращается в M-Sport. Сайнс, который ранее выступал за Ford в чемпионате мира по ралли в 1996-1997 годах и с 2000 по 2002 год, выиграл пять гонок и завоевал несколько призовых мест с командой, сейчас покоряет «Дакар». Сайнс дебютировал на Raptor T1+ на Rallye du Maroc и сразу же сумел выиграть один из спецучастков, обеспечив M-Sport первую, пусть и локальную, победу в ралли-рейдах. Нацелившись на очередной успех на «Дакаре», Матадор может выиграть гонку в пятый раз за рулём пяти разных марок: к победам в составе заводских Volkswagen, Peugeot, MINI и Audi вполне реально добавить триумф за заводской Ford.

Карлос Сайнс снова готов творить историю Фото: Ford Performance

В составе M-Sport Ford Rally Raid также стартуют опытный двукратный чемпион «Дакара» испанец Нани Рома, двукратный чемпион DTM и обладатель титула чемпиона мира по ралли-кроссу швед Маттиас Экстрём и американец Митчелл Гатри, который хоть и не имеет громких успехов на «Дакаре», но его чемпионство в King of the Hammers и победы в классе Baja 1000 означают, что у гонщика есть обширный опыт гонок на коротких дистанциях по бездорожью и соревнований в пустыне.

У Dacia на один экипаж меньше, зато именно румынскую марку представляет один из фаворитов гонки. Пятикратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия уже одержал победу на Rallye du Maroc с новым багги, так что катарец всерьёз намерен вернуться в топы протоколов по итогам марафона в Саудовской Аравии. Напарником легендарного пилота станет не менее легендарный девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб – француз уже имеет опыт «Дакара», но ни разу пока гонку не выигрывал. Третий багги Sandrider получит испанка Кристина Гутьеррес, которая пошла на повышение в зачёт внедорожников T1+ после победы в категории Challenger.

Некогда великая и ужасная Toyota успела растерять всех звёзд и теперь берёт не сколько качеством своих экипажей, сколько количеством. В 2025-м фирма, заручившаяся поддержкой испанской нефтегазовой компании Repsol, выставит сразу шесть внедорожников — две машины Toyota Gazoo Racing и сразу четыре пикапа Toyota Gazoo Racing South Africa, но при этом технически все GR DKR Hilux Evo будут абсолютно одинаковыми. За Toyota Gazoo Racing будут выступать бразилец Лукас Мораес и американец Сет Кинтеро, которые проведут полный сезон в чемпионате мира по ралли-рейдам World Rally-Raid Championship (W2RC). За Imt Evo Toyota Gazoo Racing стартуют исключительно южноафриканцы — Джиниэл де Вильерс, Хенк Латеган, Гай Боттерилл и Сауд Вариава.

Особого внимания заслуживает Toyota Hilux Overdrive команды Overdrive Racing, где в одном экипаже едут два легендарных мотогонщика. Двукратный победитель «Дакара» австралиец Тоби Прайс на сей раз пробует покорить марафон на четырёх колёсах, а ассистирует ему в этой авантюре в штурманском кресле ещё один дважды триумфатор гонки в седле мотоцикла британец Сэм Сандерленд. Для обоих это уже далеко не первый «Дакар», но дебют в автомобильном зачёте.

Важно следить и за X-raid Mini JCW Team, поскольку за немецкую команду поедет россиянин Денис Кротов со спортивной лицензией Кыргызстана, который на Qatar International Baja принёс первую победу новому бензиновому багги MINI JCW Rally 3.0i всего во втором старте машины в гонках! С учётом этого успеха пилот, а также его напарники по команде французы Герлен Шишери и Лионель Бауд с бельгийцем Гийомом Де Мевиусом вполне способны приятно удивить.

Honda или KTM

В мотозачёте вся интрига сводится к противостоянию двух грандов — заводских команд Honda и KTM, которые являются основными претендентами на победу. За Monster Energy Honda HRC поедут действующий победитель мотоциклетного зачёта «Дакара» американец Рики Брабек, а другие Honda CRF 450 Rally получат чилиец Пабло Кинтанилья, американец Скайлер Хоус и француз Адриен ван Беверен. Защищать честь Red Bull KTM Factory Racing станут австралиец Дэниел Сандерс, аргентинские братья Кевин и Лучано Бенавидесы на KTM 450 Rally Factory.

Если ничего экстраординарного не случится, гонку выиграет кто-то из вышеперечисленных. Но если возникнут какие-то нюансы у фаворитов, заявить о себе могут пилоты Hero MotoSports Team Rally на Hero 450 Rally — ботсванец Росс Бранч, чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо и немец Себастьян Бюлер. Впрочем, от них, как и от других участников зачёта RallyGP, особых успехов в отсутствие проблем у лидеров ждать не приходится.

Маршрут ралли «Дакар-2025» Фото: Пресс-служба «Дакара»

Звёздный час Iveco

Что касается класса T5.1, как официально именуются грузовики, то тут в отсутствие «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» царит анархия. В самом плохом смысле слова: победить может каждый, и судьба этой победы зависит не от мастерства экипажа или надёжности техники, а чисто от везения. Недопуск на старт явных фаворитов, на которых равнялись все прочие, в итоге обернулся не обострением интриги, а фарсом, в котором за несколько допов разрывы между соперниками уже могли исчисляться часами, а итоговая расстановка сил на финише во многом определялась тем, кто меньше ломался и меньше штрафов получал.

В 2025 году с большой долей вероятности грузовой «Дакар» выиграет Iveco PowerStar. Просто потому, что на этот капотник пересели все фавориты гонки, да и два последних «Дакара» выиграла именно эта машина, хотя победитель 2023 года нидерландец Янус ван Кастерен на сей раз на старт не выйдет. Чехи Мартин Мацик и Алеш Лопрайс, нидерландцы Митчелл и Мартин ван ден Бринки, литовец Вайдотас Жала — все пересели на эту модель. Из громких имён другая техника только у чеха Мартина Солтиса (Tatra Buggyra Evo3) да у японского ветерана Терухито Сугавары (Hino 600). Делать ставку на победителя — занятие опрометчивое, потому что выиграть может каждый из перечисленных. И неперечисленных тоже.

Но из спортивного интереса можно следить за итальянским экипажем MM Technology, где пилотом едет Клаудио Беллина, штурманом значится Марко Арнолетти, а механиком — небезызвестный мотогонщик Данило Петруччи. Победитель этапов MotoGP, участник WSBK и американского Супербайка пробовал свои силы в мотозачёте «Дакара», но в итоге решил остановиться на грузовиках. Причём не в статусе пилота, а механика, что весьма необычно и интересно.