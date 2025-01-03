Одна из величайших побед Шумахера: поверженный Хилл аплодировал Михаэлю

Пока Михаэль Шумахер в окружении семьи и вынужденном затворничестве встречает свой очередной день рождения, мы в честь 56-летия немца вспомним одну из его самых знаменитых побед, а именно на Гран-при Европы 1995 года. По сути, этот выигрыш венчал первую часть карьеры немца, идеально суммировав секрет успеха Михаэля и «Бенеттона»…

Алези рискует и отрывается

Этап на «Нюрбургринге» был 14-м из 17 в календаре сезона-1995. К нему Шумахер опережал Деймона Хилла в общем зачёте на 17 очков — солидно, есть пространство для ошибки. В то же время, с учётом неидеальной надёжности техники тех времён и того, что по чистой скорости «Уильямс» смотрелся быстрее нервного «Бенеттона», второй титул вовсе не был гарантирован. Потенциал «Уильямса» в очередной раз доказала тогда ещё двухдневная квалификация — Дэвид Култхард и Хилл оказались впереди Михаэля, стартовавшего третьим. Впрочем, позиции на решётке решающего значения в тот день не имели…

Гонка стартовала на сырой трассе, так что командам предстояло решить: делать ли безопасный выбор в пользу дождевых шин или рискнуть, сразу надев слики. Второй вариант предпочли в «Феррари» и «Макларене», которым не надо было думать о борьбе за титул. Пилоты «Макларена» на первых кругах провалились, уступая даже аутсайдерам, Герхард Бергер потерял несколько мест из-за ошибочного давления в шинах, а вот Жан Алези, казалось, словил джекпот. Француз удержался в лидирующей группе на первых кругах, затем прошёл Херберта на «Бенеттоне» и Ирвайна на «Джордане», а потом и вовсе начал ставить быстрейшие круги, просигнализировав лидерам о необходимости менять резину.

Шумахер и Хилл сражаются за третье место Фото: Anton Want/Getty Images

Рискованная ставка позволила Алези оказаться в лидерах гонки, но при этом запас пилота «Феррари» не выглядел гигантским: сразу после пит-стопов «Уильямсов» и Шумахера Жан опережал Култхарда на 11 секунд. Казалось, что отрыв «Феррари» пойдёт на убыль, но не тут-то было: Алези, наоборот, развил какую-то космическую скорость и сам стал отрываться от преследователей по секунде с лишним на круге! 15 секунд преимущества, 18, 23, 32…

В чём секрет? Во-первых, у Алези шины уже были хорошо прогреты, что важно на всё ещё сырой трассе. Во-вторых, настройки «Феррари» были рассчитаны на большую прижимную силу, что тоже давало пилоту большую уверенность в непростых условиях. Наконец, «Уильямсам» и Шумахеру банально было не до Алези: Михаэль и Деймон сосредоточились на борьбе друг с другом. Хилл пропустил Шумахера на старте, но после перехода на слики смотрелся быстрее конкурента. Михаэль несколько раз жёстко отбил атаки Деймона, прежде чем Хилл вышел вперёд и… тут же ошибся!

На болиде Култхарда между тем возникли проблемы с избыточной поворачиваемостью, из-за чего он потерял темп и пропустил дуэт Шумахер – Хилл — так лидер «Бенеттона» оказался вторым. Однако и без Култхарда перед собой Михаэль до какого-то момента продолжал отставать от Алези — отрыв Жана на пике вырос до невероятных 45 секунд!

Очередные ошибки Хилла и «Уильямса»

Стоит отметить, что в «Феррари» решили провести гонку с единственным пит-стопом, чему поспособствовал старт на сликах, в то время как в «Бенеттоне» решили останавливаться аж три раза (в «Уильямсе» — два). Ну и напомним, в те времена в Ф-1 были дозаправки, так что дополнительные остановки давали преимущество не только по резине, но и по весу машины (а также по времени, проведённому у механиков).

В общем, когда на 34-м круге Алези и Шумахер дружно поехали на пит-лейн, то для Жана это был единственный пит-стоп, а для Михаэля — только второй из трёх. «Феррари» с учётом дозаправки обслуживали целую вечность — 15,8 секунды. Для сравнения, пит-стоп «Бенеттона» продлился 7,7. С учётом того, что на последних кругах перед пит-стопом Шумахер уже поехал быстрее Алези, отрыв сократился до 29 секунд — всё ещё очень много, тем более что можно было приплюсовать почти столько же за счёт ещё одной остановки Михаэля. То есть менее чем за половину гонки Шумахеру предстояло отыграть у «Феррари» по сути минуту!

При этом немцу надо было держать в голове ещё и борьбу с Хиллом — и в гонке, и за титул. Но, как это нередко бывало в 1995-м, Деймон сам облегчил Шумахеру жизнь. Алези после пит-стопа выехал в пяти секундах перед пилотом «Уильямса», и на тяжёлой машине француз быстро подпустил к себе англичанина. Подпустил — но не пропустил. Несколько нерешительный Хилл никак не мог подобрать ключи к «Феррари» (справедливости ради, за пределами траектории трасса оставалась скользкой). Когда же Деймон всё-таки решился на атаку, то сделал это максимально неуклюже: какая-то половинчатая дайвбомба закончилась тем, что Хилл просто сломал переднее антикрыло об избежавшую повреждений «Феррари».

Хилл едет в боксы после столкновения с Алези Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

К счастью для Деймона, инцидент произошёл не так давно от пит-лейна, да и время второго пит-стопа уже подходило (по крайней мере Култхард как раз посетил боксы). И всё-таки сама остановка длилась вечные 30 секунд, из которых команда половину времени проверяла, не повреждена ли подвеска. Ну и главный вопрос — раз Хилл перед инцидентом застрял за «Феррари», почему бы Деймону просто не зазвать гонщика в боксы пораньше? В общем, традиционные для того сезона вопросы к пилоту и команде…

Чтобы завершить разговор про Хилла, забежим вперёд и сразу скажем, что в погоне за Култхардом и третьим местом Деймон в итоге допустил ошибку и за 10 кругов до финиша разбил машину, тем самым лишив себя последних реальных шансов на чемпионство.

«Болельщики заставили меня попробовать выиграть!»

После второго пит-стопа Шумахер на лёгком «Бенеттоне» погнался за лидирующей «Феррари». Михаэль начал отыгрывать по две секунды на круге и к финальному пит-стопу на 52-м круге уже оказался на заднем крыле Алези! После финальной смены шин и получения топлива в бак отставание Михаэля вновь выросло до 25 секунд — при том что ехать оставалось всего 15 кругов. Что ж, погнали!

Всего за четыре круга Шумахер отыграл девять секунд, ну и дальше продолжал в том же духе, лишь потеряв немного времени на обгон круговых — впрочем, Алези борьба с аутсайдерами давалась намного сложнее, за что его критиковали после гонки. А тут ещё Жана попросили экономить топливо… В общем, всего за 10 кругов отрыв испарился, чему помог небольшой вылет пилота «Феррари», когда он не разобрался с круговым на «Лижье». Впрочем, на срезке трассы Алези потерял порядка трёх секунд, так что по сути сэкономил Михаэлю лишь один круг погони. В любом случае у Шумахера оставалось время, чтобы подготовить решающую атаку.

Жан Алези Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Отдадим Алези должное: несмотря на изношенные шины и очевидную разницу в скорости, Жан несколько кругов отбивался так же успешно, как в середине гонки от Хилла. Даже когда Алези заблокировал колёса и Шумахер почти с ним поравнялся, гонщик «Феррари» нашёл оптимальную траекторию и оставил Михаэля позади.

Но сколько бы веревочке ни виться… На 65-м круге — за три до финиша — Шумахер сумел «присосаться» к «Феррари» перед шиканой, и, когда Алези закрыл внутреннюю траекторию, Михаэль рванул по оптимальной внешней, перед поворотом оказался чуть впереди и, несмотря на контакт, вырвался вперёд! Есть суперпобеда!

«Когда я провёл второй пит-стоп, то не верил, что победа возможна, — признался Шумахер после финиша. — Думал, что это отставание слишком большое. Но команда в этом году так хороша, и всё прошло здорово и со стратегией, и с работой машины. Когда я увидел Деймона в стене, то подумал, что теперь надо решать — сохранять ли второе место или атаковать ради победы. Мои болельщики заставили меня попробовать выиграть! Когда я проходил Жана, он делал всё, чтобы затруднить обгон, но ничего опасного там не было. Он оставил место снаружи, наши машины соприкоснулись».

Ну а пока Михаэль праздновал успех и смотрел в общий зачёт, где его отрыв вырос до 27 очков, стоявшему на обочине Хиллу оставалось лишь аплодировать сопернику — и за такую реакцию на великую гонку главного соперника мы можем лишь выразить Деймону наше уважение.