«Дакар» начался по-настоящему: Лёб добровольно теряет время, первый сход из-за травмы

Первый день марафона участники постарались провести без приключений, но один мотоциклист уже снялся после падения…

В Саудовской Аравии стартовало очередное — уже 47-е! — издание ралли «Дакар», главной внедорожной гонки планеты. Накануне прошла торжественная церемония старта соревнований, а также небольшой пролог протяжённостью менее 30 км. В субботу же участников ждал первый настоящий спецучасток марафона — 412-километровый кольцевой этап в районе Биши.

Bike: Сандерс в лидерах

Самая непредсказуемая и плотная борьба на «Дакаре» по традиции идёт в зачёте мотоциклов, где лидеров порой разделяют минуты, если не секунды. По итогам первого этапа на первой строчке удержался победитель пролога Дэниел Сандерс на KTM, а следом за ним в двух с небольшим минутах расположились Рикки Брабек на Honda и Росс Бранч на Hero.

Дэниел Сандерс на первом этапе ралли Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Четвёртым по итогам этапа стал Скайлер Хоус, который остановился помочь Себастьяну Бюлеру — на 68-м километре немец упал с мотоцикла, повредил плечо и вынужден был прекратить борьбу за победу. Для Бюлера это уже второй сход подряд — годом ранее он упал на третьем этапе. Хоус изначально финишировал с седьмым временем, но после компенсации 10 минут опередил Тошу Шарейну, Лусиано Бенавидеса и Пабло Кинтанилью.

«Дакар». Зачёт мотоциклов после двух этапов:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 4:58:18.

2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +2:22.

3. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:38.

4. Скайлер Хоус (Monster ENergy Honda HRC) +4:07.

5. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +5:07.

В Rally2 на первой позиции расположился Тобиас Эбстер — действующий победитель в зачёте Original, участникам которого запрещена помощь механиков. Вторым, в 29 секундах от лидера, расположился Эдгар Канет, а следом за ним — Милан Энгель и Нильс Терик, проигрывающие чуть более пяти минут. Тем временем классификацию зачёта Original возглавляет Эмануэль Гиенес из Румынии.

«Дакар». Зачёт Rally 2 после двух этапов:



1. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) — 5:30:13.

2. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) +0:29.

3. Милан Энгель (Orion Moto Racing Group / KTM) +5:19.

4. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +5:31.

5. Паоло Луччи (RSMoto Honda Rally Team) +8:38.

Ultimate: затишье перед бурей

Чрезвычайно плотная борьба и в зачёте внедорожников: опытные пилоты не атакуют на первых этапах, да и стартовать первым на следующем этапе никто желанием не горит. В итоге в классификации этапа в 10 минутах от лидера уместились ещё 17 экипажей. Быстрейшим же стал Герлен Шишери на MINI команды X-Raid — именно он теперь возглавляет турнирную таблицу.

Ближайшими преследователями француза стали пилоты Toyota Gazoo Racing Сет Кинтеро и Сауд Вариава, четвёртое время показал Мартин Прокоп, который выступает на Ford Raptor постройки собственной команды. Пятым временем неожиданно блеснула действующая победительница гонки в зачёте Challenger Кристина Гутьеррес, которая теперь выступает в топовой категории на заводском прототипе Dacia.

Кристина Гутьеррес Фото: A.S.O./F.Gooden/DPPI

Действующий победитель «Дакара» Карлос Сайнс, который пересел на заводской Ford Raptor DKR, показал седьмое время, а на девятой строчке расположился экипаж бывших мотогонщиков Тоби Прайса и Сэма Сандерленда — они в этом году выступают в категории внедорожников на Toyota Hilux Overdrive.

Многие гранды по итогам первого этапа расположились вне топ-15, однако разрывы в общем зачёте пока небольшие, и позиция ещё не играет большой роли. Так, Экстрём занял 16-е место, опередив Барагваната, Рому, де Вильерса и Аль-Аттию, а Лёб по тактическим соображениям и вовсе остановился перед финишем и держится пока лишь 22-м. Неподалёку от них и экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова — они 27-е в «абсолюте» и 25-е – в Ultimate с отставанием менее 17 минут.

«Дакар». Зачёт Ultimate после первого этапа:



1. Герлен Шишери (X-Raid MINI JCW Team) — 4:35:53.

2. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +0:50.

3. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing) +1:03.

4. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:04.

5. Кристина Гутьеррес (The Dacia Sandriders) +1:28.

6. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +1:53.

7. Карлос Сайнс (Ford M-Sport) +2:32.

8. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +2:33.

9. Тоби Прайс (Overdrive Racing / Toyota) +3:13.

10. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +3:27.

…25. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +16:46.

Challenger: 4 секунды между лидерами

В зачёте Challenger, в котором соревнуются мотовездеходы-прототипы класса Т3, гонку возглавил Николас Кавильяссо, однако его преимущество над Гонсало Геррейро составляет лишь четыре секунды. Третьим идёт Абдулазиз Аль-Кувари, проигравший 10 минут, а за ним Салех Аль-Саиф и Корбин Ливертон. Тем временем Хамад Нассер Аль-Харби и его российский штурман Алексей Кузьмич на момент написания статьи до финиша не добрались — на 288-м километре их экипаж отметился с 30-м временем.

Зачёт Challenger после первого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 4:47:12.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +0:04.

3. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +9:58.

4. Салех Аль-Саиф (Dark Horse / G Rally Team) +14:21.

5. Корбин Ливертон (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +15:25.

Ксавье де Султре Фото: ASO/F.Le Floc'h/DPPI

Среди экипажей зачёта SSV, выступающих на серийных мотовездеходах класса Т4, в лидеры вырвался действующий победитель гонки Ксавье де Султре, который уже на семь с половиной минут опережает Франсиско Лопеса Контардо и более 12 везёт Броку Хегеру.

Зачёт SSV после первого этапа:



1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Factory Team / Polaris) — 4:52:43.

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +7:35.

3. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Factory Team / Polaris) +12:40.

4. Херемиас Гонзалес Фериоли (Can-Am Factory Team / BRP) +19:54.

5. Александр Пинту (Old Friends Rally Team / BRP) +32:07.

Truck: младший ван ден Бринк на первой строчке

В категории грузовиков группу лидеров сформировали Митчел ван ден Бринк и Алеш Лопрайс на Iveco, а также Мартин Мацик на автомобиле MM. По ходу этапа трое пилотов постоянно сменяли друг друга на первой позиции, но лучшее время в итоге осталось за молодым ван ден Бринком. Лопрайс финишировал с отставанием в сотню секунд, а Мацик уступил нидерландцу три с половиной.

Зачёт грузовиков после первого этапа:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) — 5:11:09.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +1:40.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +2:20.

Дальше — 48-часовой марафонский этап

5 января в Бише стартует второй этап ралли — и он будет марафонским. Этап вновь пройдёт в 48-часовом формате: участникам предстоит заночевать в том лагере, до которого они доберутся ко времени финиша спецучастка, после чего они продолжат путь и вечером 6 января вернутся на бивуак в Бише. И эти 48 часов экипажам будет запрещена помощь механиков.