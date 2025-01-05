Фавориты «Дакара» посыпались уже на второй день! У Сайнса переворот, Лёб отстал

После относительно спокойного первого этапа в субботу участников ждала первая часть второго этапа — так называемого «48 Хроно». По сути, это модернизированная версия марафонского этапа: участники вечером первого дня не имеют права на помощь от механиков, но теперь они могут быть отделены и от партнёров по команде, если на 17:00 по местному (совпадающему с московским) времени они окажутся не на той же части маршрута, что и их коллеги.

После 17:00 гонщики должны просто доехать до очередной контрольной точки и отправиться на ближайший бивуак, откуда они возобновят борьбу в понедельник. Вот и получается такой «супермарафон», когда рассчитывать надо только на себя. Добавьте сюда длинную дистанцию, непростую навигацию и пески. Неудивительно, что проблемы у многих возникли уже на первой части маршрута…

Bike: Сандерс и Брабек вцепились друг в друга

Лидеры мотоциклетного зачёта Дэниел Сандерс и Рикки Брабек достойно провели первую часть этапа. Австралиец смотрелся чуть лучше, но потерял пару минут под конец, так что в итоге опередил американца только на 40 секунд — понятное дело, такой итог мало на что повлияет в генеральной классификации. В топ-5 оказались и другие лидеры первого этапа — Бранч, Шарейна и Хоус, но последний проиграл уже восемь с половиной минут. Не катастрофа, но и хорошего мало.

В общем зачёте Сандерс опережает Брабека на четыре минуты, а Бранча — на шесть. В топ-3 — представители трёх разных марок — KTM, Honda и Hero. Вместе с тем необычно, что разрывы в «абсолюте» достаточно велики уже после двух дней полноценной борьбы: идущий шестом Пабло Кинтанилья уступает 24 минуты, а замыкающий топ-10 Брэдли Кокс уже в 46 минутах.

«Дакар». Зачёт мотоциклов после первой части второго этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 12:37:17

2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +4:02

3. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +5:59

4. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +8:17

5. Скайлер Хоус (Monster ENergy Honda HRC) +14:28.

Ultimate: Аль-Раджи и Аль-Аттия стабильнее всех

В абсолютно непредсказуемом зачёте внедорожников пошли первые серьёзные проблемы в группе лидеров. Конечно, в первую очередь мы говорим о Карлосе Сайнсе, чей «Форд» перевернулся. К счастью для испанца, подоспевший коллега Митч Гатри помог быстро поставить «Раптор» на колёса, экипаж не пострадал, а автомобиль не получил фатальных повреждений. Сайнс-старший потерял на инциденте порядка 40 минут и после него смог продолжить борьбу в неплохом темпе. По итогам дня Матадор проиграл 49 минут — это большой удар по шансам сохранить титул, но ещё не фатальный. Всё будет зависеть от стабильности и надёжности нынешних лидеров.

Этим самым лидером стал Язид Аль-Раджи — он и Нассер Аль-Аттия провели день практически идеально, и в итоге представитель «Тойоты» опередил катарца на минуту с небольшим. Столько же их разделяет и в генеральной классификации, которую они возглавили после предсказуемых потерь времени со стороны экипажей, стартовавших первыми. Лучшим из «Фордов» стал Маттиас Экстрём, показавший третий результат. Хорошо провёл день «мотоциклетный дуэт» Прайса и Сандерленда — седьмое время.

Так себе дела у Себастьена Лёба: после бодрого старта француз потерял много времени из-за технических проблем и уступил более получаса — это к вопросу о надёжности нового прототипа «Дачии»… Теперь в «абсолюте» Лёб 18-й, уступая 33 минуты. Откатились назад и лидеры после первого этапа Сет Кинтеро и Герлен Шишери: представители «Тойоты» и «МИНИ» теперь соседи Лёба по общему зачёту, всем им предстоит отыгрываться.

Не лучший день для российского экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова: после долгой остановки на трассе россияне на «МИНИ» преодолели последнюю для себя точку с 35-м результатом, уступая больше полутора часов. Да, никто и не рассчитывал на борьбу за победу, но в рамках сражения за место в топ-10 это чувствительный удар.

«Дакар». Зачёт Ultimate после первой части второго этапа:



1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) — 11:45:24.

2. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sanders) +1:19

3. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:12

4. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +3:44

5. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +8:07

6. Тоби Прайс (Overdrive Racing) +9:05

7. Хоан Нани Рома (Ford M-Sport) +14:29

8. Гийом Де Мевиус (X-Raid MINI JCW Team) +17:40

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +17:45

10. Брайан Барагванат (Century) +20:45

11. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +22:17

...15. Герлен Шишери (X-Raid MINI JCW Team) +28:23

...18.

19. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +34:27

…35. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +1:39:56. 1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) — 11:45:24.2. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sanders) +1:193. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +2:124. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +3:445. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +8:076. Тоби Прайс (Overdrive Racing) +9:057. Хоан Нани Рома (Ford M-Sport) +14:298. Гийом Де Мевиус (X-Raid MINI JCW Team) +17:409. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +17:4510. Брайан Барагванат (Century) +20:4511. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +22:17...15. Герлен Шишери (X-Raid MINI JCW Team) +28:23...18. Себастьен Лёб (Dacia Sanders) +33:3319. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +34:27…35. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +1:39:56.

Challenger+SSV: экипаж Кузьмича поднимается

В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger победитель первого этапа Николас Кавильяссо и на сей раз оказался на высоте и теперь имеет запас от Гонсало Геррейро в общем зачёте в 12 с половиной минут. Хамад Нассер Аль-Харби и его российский штурман Алексей Кузьмич, судя по таймингу, провели день достаточно стабильно и отыграли несколько мест в общем зачёте, где идут 23-ми.

«Дакар». Зачёт Challenger после первой части второго этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR/Taurus) — 12:21:21

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA/Taurus) +12:28

…26. Х. Н. Аль-Харби (Shegawi Racing/BRP) +3:51:21.

В зачёте стандартных мотовездеходов в лидерах «абсолюта» остался Ксавье де Султре, а на вторую позицию вышел победитель дня Брок Хегер — он уступает французу чуть менее девяти минут. А вот именитый Франсиско Лопес Контардо потерял более полутора часов и сильно ударил по собственным шансам выиграть «Дакар» в четвёртый раз.

«Дакар». Зачёт SSV после первой части второго этапа:



1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team/Polaris) — 12:37:09

2. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team/Polaris) +8:39

3. Алешандре Пинту (Old Friends Rally Team/BRP) +45:20

4. Флоран Весса (Sebastien Loeb Racing RZR Team/Polaris) +45:52.

Truck: чешские разборки

Класс грузовиков, сильно осиротевший без «КАМАЗ-мастер» и «МАЗа», сегодня по сути был ареной сражения всего двух участников. В чешском противостоянии Мартина Мацика и Алеша Лопрайса сильнее оказался действующий победитель «Дакара», однако Мацик опередил соотечественника всего на три минуты. Хорошо смотрится в новой для себя категории литовец Вайдотас Жала, у которого третий результат. Правда, Жала сбавил под финиш и в итоге уступил 24 минуты.

Экс-лидер генеральной классификации Митчел ван ден Бринк потерял немало времени на второй половине сегодняшнего маршрута и уступил 29 минут. Отстал и Мартин Шолтыс, проигравший 45 минут. В «генерале» Мацик опережает Лопрайса на две минуты, ван ден Бринк-младший уступает 26, Жала — почти 34. Так что на данный момент грузовой зачёт — это внутреннее дело Чехии.

«Дакар». Зачёт грузовиков после первой части второго этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 11:48.10

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:16.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +25.59

4. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +44:01.

Что дальше

Впереди – вторая часть этапа «Хроно 48». С учётом того, что лидеры в воскресенье преодолели более 600 км, а общая дистанция этапа составляет 933 км, в понедельник можно ждать довольно раннего финиша. При этом посмотрим, в каком состоянии окажется техника всех фаворитов, которая не пройдёт полноценного обслуживания механиками.