Чудовищный штраф россиян на «Дакаре». Марафонский этап ударил по многим

В Саудовской Аравии завершился двухдневный марафонский этап «48 Хроно», в рамках которого участникам предстояло без помощи механиков преодолеть (вместе с лиазоном) свыше тысячи километров. И не всем удалось самостоятельно вернуться на бивуак в Бише. В числе тех, у кого не получилось хорошо выступить на марафонском этапе, к сожалению, и россияне…

Bike: Сандерс отрывается от преследователей

В зачёте мотоциклов сильнейшим на марафонском этапе стал Дэниел Сандерс, который за счёт этого упрочил лидерство в общем зачёте и оторвался от преследователей на 12 с половиной минут. «На дюнах было трудно. Когда подъезжаешь к ним первым, то поначалу не понимаешь, это мягкие дюны или жёсткие, — говорит австралиец. — Чувствую себя хорошо, я полон сил и готов к следующим этапам. Завтра вновь предстоит открывать трассу, но я готов к такому вызову».

Дэниел Сандерс Фото: ASO/J.Delfosse/DPPI

Позади Сандерса собралась довольно большая группа преследователей, причём Скайлера Хоуса, Росса Бранча, Тошу Шарейну и Рикки Брабека разделяют менее трёх минут. Все остальные, включая Лусиано Бенавидеса, Адриена ван Беверена и Пабло Кинтанилью, проигрывают лидеру больше 20 минут.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после второго этапа:

1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 16:10:31.

2. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +12:36.

3. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +12:40.

4. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +12:48.

5. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +15:09.

Тем временем в зачёте Rally 2 в лидеры вырвался 19-летний дебютант Эдгар Канет, а вторую строчку забрал победитель марафонского этапа Майкл Дочерти. Тобиас Эбстер откатился на третью строчку классификации. В зачёте Original, участникам которого на протяжении всей гонки запрещена помощь механиков, Эмануэля Гиенеса во главе общего зачёта сменил опытный француз Бенжамен Мело.

«Дакар»-2025. Зачёт Rally 2 после второго этапа:

1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 17:04:48.

2. Майкл Дочерти (BAS World KTM Racing Team) +4:09.

3. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +8:04.

4. Матьё Довез (BAS World KTM Racing Team) +27:01.

5. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +28:08.

Ultimate: две Toyota в лидерах

Лучшее время среди внедорожников на двухдневном этапе показал Язид Аль-Раджи на частной Toyota. Причём Язид рассказал, что ночью ему вместе со штурманом Тимо Готтшальком пришлось устранять утечку масла. Второй результат показал Хенк Латеган из заводской Toyota Gazoo Racing, который возглавил общий зачёт, опережая Аль-Раджи почти на пять минут.

На третьей строчке расположился Нассер Аль-Аттия на Dacia Sandrider — он уступает лидерам 11 с небольшим минут, четыре из которых — штраф за превышение скорости. Следом за ним на четвёртой позиции неожиданно идёт экипаж экс-мотогонщиков Тоби Прайса и Сэма Сандерланда, проигрывающих лидеру менее 12 минут. В 20 минутах от Латегана также держатся Маттиас Экстрём, который остался главной надеждой Ford M-Sport на победу, а также Себастьен Лёб.

Язид Аль-Раджи — лидер зачёта внедорожников Фото: ASO/J.Delfosse/DPPI

Тем временем Сет Кинтеро, который рискнул и выиграл первый этап, потерял порядка 50 минут и откатился на 13-ю строчку генеральной классификации. Шедший после первого дня вторым Герлен Шишери откатился на 16-е место, а перевернувшийся накануне Сайнс теперь идёт 20-м с полуторачасовым отставанием от лидеров. А вот Кристина Гутьеррес окончательно выбыла из борьбы за победу — она по асфальту отправилась на бивуак и теперь получит большую пенализацию.

Огромный штраф получил и экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова — им начислено 28 с половиной часов! В общем зачёте Ultimate Кротов откатился на последнее место и идущим впереди экипажам проигрывает почти сутки. Как сказано в решении стюардов, экипаж №217 покидал лагерь D уже после того, как приехал туда и остановился на ночёвку. Согласно пункту правил 11.10, выезд из лагеря до времени старта рассматривается как сход. Экипаж может продолжить гонку, но о борьбе за место в топ-10 речи больше не идёт.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после второго этапа:

1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) — 15:40:30.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) +4:45.

3. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +11:14.

4. Тоби Прайс (Overdrive Racing / Toyota) +11:44.

5. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +13:16.

6. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +18:56.

7. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +20:57.

8. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +23:33.

9. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +23:45.

10. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +23:57.

…51. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +30:09:59.

Challenger/SSV: Кавильяссо против пилотов Red Bull

В зачёте Challenger, в котором соревнуются мотовездеходы класса Т3, по-прежнему лидирует Николас Кавильяссо — он проехал с лучшим временем, но получил три минуты за превышение скорости и в классификации этапа занял второе место. Тем не менее главные преследователи аргентинца — Гонсало Геррейро и Корбин Ливертон из Red Bull Off-Road Jr Team USA — всё равно остались позади.

Николас Кавильяссо — лидер зачёта Challenger Фото: ASO/J.Delfosse/DPPI

Четвёртую строчку общего зачёта занимает выигравший второй этап Пол Спирингс. Экипаж Хамада Нассера Аль-Харби и Алексея Кузьмича на момент написания заметки до финиша не добрался — отметку 868 км они прошли с 29-м временем, занимая виртуальное 22-е место общего зачёта.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после второго этапа:

1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 16:45:02.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +6:20.

3. Корбин Ливертон (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +18:24.

4. Пол Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +23:48.

5. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +27:39.

Марафонский этап выбил из борьбы сразу двоих претендентов на победу в зачёте SSV (мотовездеходы класса Т4): ещё в первый день марафона много времени потеряли Лопес Контардо и Гонзалес Фериоли — пилоты заводской команды Can-Am до финиша этапа всё-таки добрались, но потеряв по два с половиной часа. Лидирует же по-прежнему Ксавье де Султре, хотя Брок Хегер отыграл у партнёра по команде семь с половиной минут и уступает прошлогоднему победителю гонки лишь чуть более пяти. Остальные уже в часе и более позади.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после второго этапа:

1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 16:57:52.

2. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +5:14.

3. Александр Пинту (Old Friends Rally Team / BRP) +1:02:49.

4. Флоран Весса (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:07:46.

5. Херард Фаррес (Pedrega Team / BRP) +1:56:57.

Truck: чешское дерби

Мартин Мацик, возглавивший классификацию второго этапа ещё накануне, благополучно удержал победу и официально стал лидером зачёта грузовиков. Главный соперник чеха — соотечественник Алеш Лопрайс на Iveco команды Жерара де Роя — уступает порядка девяти минут.

Мартин Мацик — лидер зачёта грузовиков Фото: ASO/J.Delfosse/DPPI

На третью позицию поднялся литовец Вайдотас Жала, правда, он отстал уже почти на 40 минут, тогда как Митчел ван ден Бринк откатился на четвёртое место — он продолжил терять время и проигрывает лидеру час с четвертью. Замыкает топ-5 отец Митчела — Мартин ван ден Бринк, а шестым идёт Терухито Сугавара — сын легендарного Ёсимасы Сугавары.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после второго этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 17:24:29.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +8:54.

3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +38:50.

4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:16:31.

5. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:44:18.

Третий этап: Биша — Аль-Хенакия

Во вторник караван участников покинет бивуак в Бише — экипажам предстоит 845-километровый рывок в Аль-Хенакию. Дистанция спецучастка составит 495 км. Организаторы обещают набор скоростных техничных трасс, на которых едва ли получится много выиграть, но есть риск много проиграть.