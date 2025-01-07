Очередной удар по фавориту «Дакара»: Лёб покувыркался на «Дачии». Победил 19-летний парень

После двух сложнейших дней на ралли-марафоне «Дакар»-2025 организаторы решили чуть облегчить гонщикам жизнь, дать небольшую передышку: дистанцию третьего этапа сократили из-за неожиданных дождей в Саудовской Аравии. Впрочем, и за 400 боевых километров многие участники успели столкнуться с серьёзными проблемами.

Bike: Сандерс растерял преимущество

Лидер мотоциклетного зачёта Дэниел Сандерс, создавший было неплохой задел за первые дни, сегодня практически полностью его растерял — от 12 минут отрыва от Скайлера Хоуса остались всего две, а всего в восьми секундах от второго места — Росс Бранч. Борьба в первой тройке плотнейшая, и радует, что речь идёт о представителях трёх разных марок — KTM, Honda и Hero.

В оправдание Сандерса скажем, что он сегодня открывал трассу и сам предполагал, что может потерять время на прокладке маршрута для соперников — так и вышло. А вот Брэдли Кокс, ставший на этапе вторым, потом потерял шесть минут по другой причине — штраф за превышение скорости. В любом случае быстрее всех сегодня оказался Лоренсо Сантолино на Sherko – для него это первый выигранный спецучасток на «Дакаре».

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после треьего этапа:

1. Дэниел Сандерс (KTM) — 20:09.54.

2. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +1.57.

3. Росс Бранч (Hero Factory) +2.05.

4. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +4.21.

5. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +8.17.

6. Лусиано Бенавидес (KTM) +12.37.

7. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +15.42.

8. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +16.24.

9. Брэдли Кокс (KTM) +40.08.

10. Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +41.18.

Ultimate: Лёб теряет час, Аль-Аттия — уже второй

В зачёте внедорожников продолжаются проблемы у самых именитых гонщиков. Накануне вечером окончательно выбыл из борьбы теперь уже бывший победитель «Дакара» Карлос Сайнс: представители ФИА получили возможность внимательно проверить каркас безопасности на его «Форде» и пришли к выводу, что с полученными повреждениями Матадор не может продолжить борьбу. Увы. Впрочем, шансов на победу в любом случае уже почти не оставалось.

Ну а сегодня эти шансы стали существенно ниже у Себастьена Лёба. Француз попал в аварию с переворотом уже на старте спецучастка и потерял на ремонте порядка 50 минут. К счастью для Лёба, «Дачия» позволила ему продолжить движение, причём в достойном темпе — за весь оставшийся маршрут француз проиграл только 10 минут. Но, во-первых, итоговый дефицит в час — это всё равно очень много, а во-вторых, будем надеяться, что хотя бы на его автомобиле каркас безопасности цел и схода не последует.

«Дакар»-2025 Фото: Red Bull Content Pool

На фоне неудач именитых коллег хорошо смотрится Нассер Аль-Аттия. Нет, катарец всё ещё не лидирует в общем зачёте, однако вышел на второе место и уступает Хенку Латегану только семь минут. В темпе Аль-Аттии сомнений нет, но продолжим следить за надёжностью его «Дачии». А вот Латеган как раз может положиться на проверенную «Тойоту». Также отметим Маттиаса Экстрёма: швед на «Форде» держится третьим, в порядке и его партнёр по команде Гатри. Так что даже после потери Сайнса американский проект среди лидеров.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после третьего этапа:

1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) — 19:04:53.

2. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +7:17.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +9:34.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota Gazoo Racing) +11:45.

5. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +19:40.

6. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing) +20:17.

7. Матье Серрадори (Century Racing) +21:15.

8. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +23:40.

9. Жоау Феррейра (X-raid Mini JCW Team) +32:07.

10. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +35:04.

...16. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +1:14:45.

Что же касается результатов дня, то сотворил историю представитель одной из заводских команд «Тойоты» Сауд Вариава. 19-летний гонщик выиграл спецучасток — в таком юном возрасте на допе в зачёте внедорожников ещё никто не побеждал! Рекорд Вариава отобрал у 22-летнего Сета Кинтеро, установившего достижение буквально пару дней назад. Ну, Кинтеро может утешать себя тем, что у него остаются все шансы на общую победу, а вот Вариава после прежних проблем проигрывает более семи часов.

27-е время дня на счету россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова, которые, напомним, после огромного штрафа больше не борются за высокие места в «абсолюте». Сегодня Кротов постоянно шёл по промежуточным отсечкам на грани десятки, но потерял время под финиш, уступив 25 минут.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate. Третий этап

1. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing) — 3:16.32

2. Герлен Шишери (X-raid Mini JCW Team) +0.33

3. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1.48

4. Гийом Де Мевиус (X-raid Mini JCW Team) +1.55

5. Жоау Феррейра (X-raid Mini JCW Team) +3.15

6. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +3.34

7. Маттиас Экстрём (Toyota Gazoo Racing) +3.49

8. Матье Серрадори (Century Racing) +5.00

9. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +6.14

10. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +6.32

…25. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +24.44

…30. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +1:03.20

Challenger+SSV: Кавильяссо отрывается, де Султре — нет

В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger продолжает уверенно себя чувствовать Николас Кавильяссо, который вырвал победу на спецучастке и существенно увеличил общее преимущество: Гонсало Геррейро теперь проигрывает 19 минут вместо прежних шести. Это всё ещё не гарантия успеха, но уже точно можно сказать, что дебют гонки остался за Кавильяссо. В своём проверенном темпе продолжает гонку саудо-российский экипаж Хамада Нассера Аль Харби и Алексея Кузьмича: на момент написания обзора у них виртуальная 20-я позиция в общем зачёте.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после третьего этапа:

1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 20:24:43.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +19:29.

3. Корбин Ливертон (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +22:09.

4. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +24:02.

…22. Х. Н. Аль-Харби (Shegawi Racing / BRP) +7:43:47.

В зачёте стандартных мотовездеходов лидер «абсолюта» Ксавье де Султре стал на этапе вторым, пропустив вперёд только Франсиско Лопеса Контардо — для француза это не страшно, ведь чилиец очень много проиграл в предыдущие дни. Куда хуже для де Султре, что по-прежнему совсем рядом с ним Брок Хегер — их разделяют всего пять с половиной минут. А вот остальным преследователям остаётся надеяться на серьёзные проблемы двух лидеров.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после третьего этапа:

1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 20:48:16

2. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +5:39

3. Алешандре Пинту (Old Friends Rally Team / BRP) +1:12:34

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:45:25.

5. Херард Фаррес Гуэль (Pedrega Team / BRP) +2:47:49

Truck: Лопрайс подбирается к Мацику

В грузовом зачёте, по сути, мы отслеживаем выступления лишь четырёх-пяти гонщиков — ничего не изменилось и сегодня, когда лидирующую группу вновь составили четыре пилота, а именно чехи Мацик и Лопрайс, литовец Жала и нидерландец ван ден Бринк. Лидер общего зачёта и действующий чемпион Мацик потерял порядка пяти минут и подпустил к себе Лопрайса в общем зачёте — преимущество сократилось до трёх с половиной минут, вся борьба впереди.

Уверенно чувствует себя в новой категории Жала, которому сегодня не хватило лишь 53 секунд для победы на спецучастке. Вайдотас закрепился на третьей позиции, уступая Мацику 34 минуты. Ван ден Бринк после проблем на марафонском этапе проигрывает лидеру больше часа.

«Дакар». Зачёт грузовиков после третьего этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 21:06.10

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +3:34

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +34:23

4. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT) +1:13:18.

Что дальше

Времени на передышку нет: 8 января участников «Дакара» ждёт первая часть нового марафонского этапа. В этот раз без хитроумных правил «Хроно 48», но в любом случае вечером всем предстоит обслуживать технику без поддержки механиков. Сам спецучасток продлился 415 боевых километров.