Четвёртый этап «Дакара»: россияне блеснули, а ещё один фаворит потерял время

В среду участников «Дакара» ждал уже второй по ходу гонки марафонский этап — экипажам предстояло преодолеть 415-километровый спецучасток и затем самостоятельно готовить технику к следующему дню. Таким образом, из Ал-Хенакии спортсмены отправились на марафонский бивуак в Аль-Улу, куда вели трассы, проложенные по вулканическим ландшафтам и головокружительным каньонам.

Bike: Сандерс возвращает отрыв

В зачёте мотоциклов темп в начале спецучастка задавал Мэйсон Кляйн, который после проблем на 48-часовом этапе продолжал гонку с отставанием в шесть с половиной часов. Однако на середине дистанции Кляйну пришлось обратиться к медикам из-за конъюнктивита. После помощи врачей райдер продолжил путь в сторону финиша, но уже без шансов на высокий результат.

Дэниел Сандерс Фото: A.S.O./J.Lindini

После проблем у американца в лидеры этапа вырвался Тоша Шарейна, но удержать первую строчку испанец не смог — в концовке спецучастка прибавил лидер общего зачёте Дэниел Сандерс, который перехватил победу и увеличил отрыв в генеральной классификации. Шарейну австралиец опережает теперь на 13 с половиной минут, Бранча — на 24. Остальные преследователи проигрывают Сандерсу порядка получаса или более.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов Rally GP после четвёртого этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 25:15:33.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +13:26.

3. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +24:10.

4. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +27:01.

5. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +29:13.

Среди участников Rally 2 быстрейшим на четвёртом этапе стал Тобиас Эбстер, который за счёт этой победы опередил Майкла Дочерти, вышел на второе место генеральной классификации и сократил отставание от Эдгара Канета до трёх с половиной минут. В зачёте Original, участники которого выступают без помощи механиков, Эмануэль Гиенес вернул себе лидерство в генеральной классификации и теперь опережает Бенжамена Мело на 10 с лишним минут.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов Rally 2 после четвёртого этапа:



1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 26:21:42.

2. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +3:24.

3. Майкл Дочерти (BAS World KTM Racing Team) +28:04.

4. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +37:56

5. Джейкоб Аргубрайт (RSmoto Honda Rally Team) +42:12.

Ultimate: Кротов блеснул, Аль-Аттия потерял полчаса

В категории внедорожников едва ли не каждый день кто-то из фаворитов сталкивается с проблемами. Ранее с дистанции вынуждены были сойти действующий победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший и Себастьен Лёб, которому продолжать гонку вопреки желанию команды запретили судьи.

Dacia оспаривает решение: Команда Себастьена Лёба подала апелляцию на снятие с «Дакара»-2025

На четвёртом же этапе пришёл черёд Нассера Аль-Аттии: сначала катарец остановился на 97-м километре для замены пробитого колеса, а ещё через 20 км встал из-за поломки задней подвески. Катарцу пришлось ждать помощи от экипажа Кристины Гутьеррес — вернуть Dacia Sandrider в гонку удалось лишь совместными усилиями. Правда, после ремонта Нассер поехал быстрее лидеров и отыграл 12 из потерянных 45 минут. Так что Аль-Аттия по-прежнему в борьбе за победу.

Экипажи Аль-Аттии и Гутьеррес ремонтируют Dacia Sandrider Фото: A.S.O./F.Gooden/DPPI

Быстрее всех на четвёртом этапе был Язид Аль-Раджи, которому удалось подняться на вторую позицию общего зачёта и отыграть у лидера гонки Хенка Латегана почти пять минут. Тем временем на фоне проблем Аль-Аттии преимущество Латегана остаётся прежним — порядка семи минут. Позади экипажей Toyota идёт Маттиас Экстрём на прототипе Ford, а следом расположились Матье Серрадори и Лукас Мораес. Нассер после своих проблем откатился на седьмую строчку.

Отметим, что на четвёртом этапе с проблемами столкнулся дуэт экс-мотоциклистов Тоби Прайса и Сэма Сандерленда — они застряли на 324-м километре и ждут помощи. На момент написания материала экипаж ещё не финишировал. В среду также потеряли много времени Сет Кинтеро, Гийом Де Мевиус и Герлен Шишери, зато отличным результатом порадовали Денис Кротов и Константин Жильцов — экипаж россиян отметился на этапе пятым временем. Жаль, в общем зачёте после мощнейшего штрафа дуэт сражается лишь в шестой десятке.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после четырёх этапов:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) — 23:36:24.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) +6:54.

3. Маттиас Экстрем (Ford M-Sport) +21:40.

4. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +30:25.

5. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +33:25.

6. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +34:09.

7. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +35:53.

8. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +41:10.

9. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +1:11:07.

10. Урво Маннама (Overdrive Racing / Toyota) +1:17:36.

…Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +47:07:48.

Challenger+SSV: де Султре потерял лидерство

На четвёртом этапе у Корбина Ливертона был шанс подтянуться к лидеру общего зачёта Николасу Кавильяссо — за 70 км до финиша американец опережал аргентинца на четыре минуты. Но на последнем отрезке Кавильяссо прибавил и оставил соперника позади, одержав победу с отрывом в три минуты.

Николас Кавильяссо — лидер зачёта Challenger Фото: A.S.O./F.Le Floc'h/DPPI

В общем зачёте Кавильяссо теперь на 25 минут опережает Ливертона и на 29 — откатившегося на третью строчку Гонсало Геррейро. Экипаж Хамада Нассера Аль Харби и Алексея Кузьмича на момент написания обзора этап не закончил — на 249-м километре они отметились с 35-м временем, занимая виртуальное 21-е место общего зачёта.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после четвёртого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 25:32:26.

2. Корбин Ливертон (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +25:14.

3. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +29:35.

4. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +36:53.

5. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:17:11.

В зачёте SSV (серийные мотовездеходы класса Т4) с проблемами столкнулся лидировавший всю гонку Ксавье де Султре — к восьмой отметке француз потерял порядка 40 минут, а до девятой на момент подготовки материала ещё не добрался… В итоге первая позиция общего зачёта перешла к другому пилоту Sebastien Loeb Racing RZR Team Броку Хегеру.

Ханс Стейси тоже участвует в гонке: Участник «Дакара»-2025: жаль, нет «КАМАЗа», это по-прежнему самая сильная команда

Truck: Лопрайс отстал от Мацика

Победивший накануне Алеш Лопрайс на дистанцию четвёртого этапа отправился первым среди грузовиков и поначалу держал темп лидеров, однако затем стал терять темп и прямо на спецучастке пропустил своих главных соперников. С лучшим временем к финишу приехал лидер общего зачёта и действующий победитель гонки Мартин Мацик, который теперь опережает Лопрайса на 46 минут.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после четвёртого этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 26:08:56.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +45:54.

3. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +56:17.

Пятый этап: Аль-Ула — Хаиль

В четверг экипажи отправятся в Хаиль, где воссоединятся со своими механиками. Дистанция этапа составит 491 км, но практически весь он — 428 км — будет состоять из скоростного спецучастка. Кто первым доберётся до бивуака — раньше других сможет расслабиться, ведь в пятницу заездов не будет: 10 января — день отдыха на «Дакаре».