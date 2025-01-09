«Гонщик» Сталлоне: почему от него отказалась Формула-1 и как снимали знаменитый фильм

Сильвестр Сталлоне – известный и очень влиятельный человек в мире кино. Но в начале 90-х у Слая было несколько неудачных и даже провальных релизов вроде «Стой! Или моя мама будет стрелять». Эпоха боевиков заканчивалась, Слай понимал, что не молодеет и надо бы поискать себя в других жанрах. И вот во время съёмок в Европе в фильме «Судья Дредд» Сталлоне воспользовался возможностью и посетил гонку Формулы-1 в Монце. Там он встретился с Берни Экклстоуном, пофотографировался с гонщиками и загорелся желанием снять своё кино об Ф-1 — с авариями и девушками! Вспомним, что из этого получилось…

Как Сталлоне и Экклстоун договорились, но не договорились

В 1997 году — вновь на Гран-при Италии — Сталлоне и Берни Экклстоун подписали контракт на создание фильма о Формуле-1. Часто встречается информация, что Берни, прочитав сценарий фильма, нашёл его настолько отвратительным, что отказал Сталлоне в съёмках. Это не совсем так. Со слов Экклстоуна – тогдашнего владельца коммерческих прав на Формулу-1, в Монце всё началось достаточно хорошо. Но затем Берни столкнулся с реальностью Голливуда: снять кино так, чтобы, с одной стороны, показать всю изнанку Ф-1, а с другой — не нарушить многочисленные контракты со спонсорами, телевидением, командами и гонщиками, оказалось затруднительно. Берни утверждает, что он из кожи вон лез, чтобы кино состоялось.

Берни Экклстоун владелец коммерческих прав на Формулу-1 «Слай знал, что мы не можем быть более полезными, чем мы были, в том, что касается производства фильма. Мы дали ему доступ вообще ко всему, что у нас было — включая видеозаписи, сделанные на зарождавшемся тогда цифровом телевидении».

В августе 1999 года Сталлоне приехал на гонку в Венгрии и поведал: пусть у Берни и есть некоторые замечания к сценарию (у того по контракту было право вето, если что-то не понравится), они смогут подкорректировать его в соответствии с пожеланиями Экклстоуна, и съёмки вот-вот стартуют. Пожелания, помимо прочего, – за «скелет» фильма взять события действующего чемпионата 1999 года, тогда как сценарий писался на основе сезона-1997.

Слай чуть позже рассказал прессе, что Экклстоун нарочито затягивал старт съёмок, поскольку считал условия изначального контракта недостаточно выгодными для себя и Формулы-1. Экклстоун в это же время надеялся, что работа не заглохнет, и планировал позже встретиться со Сталлоне уже в США для урегулирования разногласий.

Сильвестр Сталлоне продюсер и автор сценария «Гонщика» «Я упорно трудился два или три года в Формуле-1, но есть один человек, который управляет этим видом спорта, у которого есть свои собственные цели и который сделал невозможным производство фильма. Я думал, что у нас есть сделка, но каждый раз, когда мы договаривались о контракте, Берни задирал цену. Для него всё дело в деньгах».

Сталлоне и продюсерам фильма надоело ждать и договариваться, и они параллельно начали контактировать с руководством серии CART, которые сразу пошли навстречу, после того как у Сильвестра все разладилось с Ф-1. Сюжет быстро подкорректировали под американский чемпионат, но то, что в его основе лежит сценарий по Формуле-1, видно невооружённым глазом: за то время, что Слай корпел над ним, он несколько раз посещал Гран-при, подружился с некоторыми гонщиками и их менеджерами, консультировался с владельцами команд. Что-то менять кардинально времени уже не было.

Кто снимал и где снимали

Режиссёром фильма стал Ренни Харлин, который до этого уже поработал со Сталлоне над успешным «Скалолазом», снял вторую часть «Крепкого орешка», но затем умудрился настолько оплошать с «Островом головорезов», что этот фильм на долгие годы взобрался на первые строчки в рейтинге самых кассово-убыточных проектов в истории Голливуда, заодно похоронив студию Carolco Pictures.

Интересно, что Харлин появился в фильме сразу в двух камео. Он сыграл механика Джимми Блая, а также гонщика команды Bettenhausen Racing, за которую в реальности выступал только Мишель Журден-младший.

Режиссёр «Гонщика» Харлин и сам сыграл мини-роль пилота Фото: Warner Bros.

Оператором «Гонщика» назначили талантливого Мауро Фиоре — именно он в будущем снимет «Аватар» Джеймса Кэмерона и получит за операторскую работу премию «Оскар». За полировку невероятного сценария Слая взялись Ян Скрентни и Нил Табачник. Что с ними стало после «Гонщика», не знает даже крупнейший сайт о кино IMDB.

Основные съёмки фильма стартовали 6 июля 2000 года — за несколько дней до этапа серии CART в Торонто. Но ещё до завершения кастинга актёров и за несколько месяцев до начала основных съёмок Харлин, Сталлоне и небольшая съёмочная группа отправились на первую гонку нового сезона в Майами. Они также побывали на этапах за пределами США — в Бразилии и Японии.

По сюжету подразумевается, что один из этапов чемпионата 2000 года проходит в Германии, хотя в реальности гонка CART там пройдёт только годом позже — на трассе «Лаузицринг». Но можно предположить, что в фильме действия проходят на трассе «Нюрбургринг». Во-первых, авария Мемо Морено и последующее его спасение из горящей машины соперниками — явный оммаж к известной аварии Ники Лауды на «Северной петле» в 1976 году. Во-вторых, схему трассы можно увидеть на ноутбуке Джимми Блая, правда, уже в современной на тот момент конфигурации.

Схема современного «Нюрбургринга» в «Гонщике» Фото: Warner Bros.

Встречается информация, что сцены аварии Морено снимали на немецкой тестовой трассе шинного гиганта Continental, но это не так — в съёмках был задействован испытательный полигон PMG Technologies в Канаде. Также в Канаде, но уже на автодроме имени Жиля Вильнёва была отснята основная часть «гоночных» сцен с участием автомобилей Indy Lights, кадры с которыми «размазали» по фильму. Финал сезона по сюжету проходит в Детройте, но съёмку реальной гонки смонтировали вперемешку со сценами, снятыми как раз в Канаде.

На некоторых этапах (в Торонто, Детройте, Чикаго) актёры приняли участие в параде пилотов, а сцены подиума снимали сразу после того, как реальные гонщики уходили оттуда со своим шампанским.

Одна из сцен подиума в «Гонщике» Фото: Warner Bros.

Блай и Бранденбург — Вильнёв и Шумахер?

Сам сюжет фильма незатейлив: новичок сезона Джимми Блай сенсационно выигрывает одну гонку за другой, но со временем начинает допускать ошибки на трассе под прессингом главного соперника Бо Брандербурга, прессы и своей команды. Чтобы помочь Блаю выиграть чемпионат мира (хотя в реальности в CART этот титул, конечно, не разыгрывался), босс его команды Карл Генри приглашает в команду Джо Танто — ветерана, давно завязавшего с гонками. Фоном всего этого служат отношения гонщиков с девушками и жёнами, менеджерами, боссами и всякое такое.

Сильвестр Сталлоне продюсер и сценарист «Гонщика» «Я написал — и это не хвастовство, а признание моей неспособности сразу всё сделать правильно — примерно 25 черновиков сценария. Сначала хотел написать сценарий наподобие «Рокки», но быстро понял, что тут так не получится. Теперь есть много персонажей, много разновозрастных гонщиков: совсем юный, 19-летний, опытный 30-летний и доисторический — я».

В сюжете прослеживается явное заимствование у сезонов 1996 и 1997 годов Формулы-1. Сталлоне несколько раз встречался с Жаком Вильнёвом и его менеджером Крейгом Поллоком, и именно канадец стал неким прототипом главного героя. Прикованный к инвалидному креслу Карл Генри — владелец команды Джимми Блая — очевидно, списан с Фрэнка Уильямса. На «Уильямс» осталась отсылка в фильме: когда Танто возвращается в паддок с почётной пенсии, на нём кепка Winfield — спонсора британской команды в 1998-1999 годах, которую подарил ему Вильнёв.

Джо Танто в кепке «Уильямса» Фото: Warner Bros.

Ну и как же в таком фильме обойтись без Михаэля Шумахера. Бо Брандербург — главный соперник Блая — это именно он. Немного клишированный типаж спортсмена, безэмоционального и готового на всё ради победы, даже на расставание с любимым человеком. Таким Михаэля часто представляли в прессе после его перехода в «Феррари».

Тиль Швайгер исполнитель роли Бо Брандербурга «Я видел, когда готовился к роли, что он (Михаэль Шумахер) полностью расслаблен и сосредоточен перед гонкой, ну или не показывает вида. Мне кажется, я больше нервничал, когда смотрел на него перед стартом, чем он сам».

Бюджет фильма, по разным данным, составил от $ 72 млн до $ 94 млн. Сопоставимые суммы были потрачены, например, на сиквел «Мумии» и третий «Парк юрского периода», которые вышли в том же году. Минимум четверть бюджета ушла в карман Слаю и Харлину. С учётом затянутого предпродакшена, натурных съёмок в разных странах, работы с визуальными эффектами и аренды дорогих машин, денег на других крупных звёзд, помимо Сталлоне, не оставалось. Впрочем, главную роль попробовали предложить Леонардо Ди Каприо — Лео сказал «нет».

Вместо Ди Каприо на роль Джимми Блая подписали начинающего актёра Кипа Парду, его главного соперника Бо Брандербурга сыграл, конечно же, немец – Тиль Швайгер, известный тогда по роли в «Достучаться до небес». Софию — девушку, которую не могут поделить Бо и Джимми — воплотила модель родом из Канады Эстелла Уоррен. Сам Сталлоне выбрал для себя второстепенную роль Танто, а роль его жены Кэти, бросившей Джо ради другого гонщика (ничего не напоминает?), доверили Джине Гершон.

Сильвестр Сталлоне исполнитель роли Джо Танто «Джо Танто скатился вниз после неудач в карьере. Он был пьяницей, у которого происходили несчастные случаи в гонках и проблемы в личной жизни, потому что у него и его бывшей жены Кэти были очень бурные отношения… Итак, Джо вернули в гонки, чтобы по сути показать юному Джимми Блаю, каким он никогда не должен быть. Позже мы сократили мою роль, сделали её более ансамблевой, так что Джо просто был там как парень, который выполнял свою работу, не был особо выдающимся, гонял как сумасшедший, иногда выигрывал, иногда проигрывал, но у него была определённая рабочая этика, та старая школа, которой можно было научить Джимми».

Значительная роль и у Берта Рейнольдса — парализованного владельца команды PacWest Карла Генри. Генри, как и Фрэнк Уильямс, — бывший гонщик, который попал в тяжёлую аварию и основал собственную команду. Ещё в фильме есть истеричный менеджер и по совместительству брат Джимми Демиль, которого сыграл Роберт Шон Леонард, напарник Блая Мемо Морено в исполнении Кристиана де ла Фуэнте, а также журналистка Люк, с которой весь фильм пытается флиртовать Джо Танто. Её роль исполнила Стейси Эдвардс.

В отдельную категорию актёров нужно выделить гонщиков, которые изобразили сами себя. На экране можно заметить Кенни Брека, Мемо Гидли, Маурисио Гужельмина, Марио Андретти, Дарио Франкитти, Роберто Морено, Пола Трейси, Хуана Пабло Монтойю, Макса Паписа, Адриана Фернандеса, Тони Канаана и других пилотов. Также по сюжету на последнюю гонку поддержать героя Сталлоне приехали Жан Алези и Жак Вильнёв. Но кадры с канадцем, что иронично, не вошли в финальную версию фильма, остались только фотографии со съёмок и имя Жака в титрах.

Вообще, при работе над фильмом Сталлоне заручился поддержкой многих гонщиков Ф-1. Помимо Вильнёва и Алези, Слая и его команду консультировали Мика Хаккинен и Дэвид Култхард, а также Мика Сало. Когда же сюжет переехал в CART, то новичок сезона Алекс Тальяни стал кем-то вроде наставника для Кипа Парду, а Кристиан де ла Фуэнте подружился с выступающим тогда в IRL Элисио Салазаром.

Жан Алези в фильме «Гонщик» Фото: Warner Bros.

Гоночные нюансы: машины, вырванные люки, графика

В «Гонщике» есть знаменитая сцена с погоней Танто за Блаем по улицам Чикаго. По сюжету там проходит мероприятие, где представляют новое поколение машин CART — именно с него персонажи Парду и Сталлоне угоняют болиды и беспечно гоняются по улицам города на скоростях свыше 300 км/ч, подвергая опасности жителей города, а потом им за это почти ничего не делается. Съёмки этих сцен проходили на Университетском проспекте, прилегающих улочках Торонто и в туннелях Монреаля в течение 10 дней.

«В той сцене я мчался по туннелю со скоростью около 250 км/ч, на мне не было шлема, и я понял, что мои уши соприкасаются на затылке. Перегрузки были невероятными. И это даже не говоря о жутком холоде и моей неспособности что-либо разглядеть без визора», — рассказывал Сталлоне.

Люк, вырванный машинами Танто и Блая Фото: Warner Bros.

Эпизод, где машина срывает потоком воздуха канализационный люк и подбрасывает его в воздух, попробовали воспроизвести в «Разрушителях мифов» — на индикаровской «Далларе» у них не получилось хоть сколь-нибудь заметно сдвинуть люк с места. Однако можно вспомнить, что в Ф-1 люки хоть и не взлетали в воздух, но под разряжением от проезжающих болидов всё же подлетали, повреждая днища машин. Такое случалось, например, в Баку с Джорджем Расселом и в Лас-Вегасе – с Карлосом Сайнсом.

В фильме было задействовано около 13 старых «формул» серий Indy Lights и Formula-Atlantic, предоставленных канадской гоночной школой вместе с инструкторами. Машины стилизовали и раскрасили под актуальные болиды CART. Они были нужны для съёмок напряжённых сцен борьбы, обгонов и аварий: некоторые из них специально разбили для фильма. Эти машины визуально заметно отличаются от автомобилей CART, что на экране смотрится не лучше, чем компьютерная графика.

Машины из Indy Lights и Formula-Atlantic Фото: Warner Bros.

Ренни Харлин режиссёр фильма «Гонщик» «Во многих гонках перед началом заездов мы ставили на трассу нашу машину с камерой, и она участвовала в заездах вместе с гонщиками. Для меня было удивительно, что команды пошли на это, потому что эти машины стоят миллионы. Но самым удивительным было то, что можно сделать цифровую машину и не отличить ее от настоящей. Мои дизайнеры показывали сделанные кадры и говорили: «Мы дадим тебе тысячу баксов, если ты найдёшь цифровую машину», — я пробовал угадать три раза и ошибался. Так что они действительно смогли сделать их настолько хорошими, что вы абсолютно не сможете их отличить».

Сцены с «нарисованными» на компьютере машинами, трибунами, зрителями, погодой встречаются довольно часто. В целом в большинстве случаев использование CGI откровенно бросается в глаза, но в тех моментах, где графические художники постарались, и сегодня отличить настоящую машину можно, только присмотревшись, что уж говорить про 2000 год, когда Харлин упустил возможность стать богаче на $ 3 тыс.

И что получилось?

Первая версия фильма длилась почти четыре часа, но режиссёр пощадил зрителей и сократил протяжённость вдвое. Более получаса дополнительных сцен позже вышли с релизом на DVD. В основном там про отношения, важные мотивирующие разговоры и всякие такие штуки.

На большие экраны фильм вышел 27 апреля 2001 года и в первый уикенд занял первую строчку проката в США, заработав $ 12 млн, но уже на следующей неделе уступил лидерство второй «Мумии». По итогам общемирового проката фильм собрал $ 54,7 млн, что можно назвать провалом — как известно, чтобы выйти хотя бы в ноль, нужно собрать приблизительно вдвое больше производственного и маркетингового бюджетов. Кино сильно критиковали за сюжет, режиссуру, игру актёров и обилие киноляпов, которых хватит на отдельную статью. На антипремии «Золотая малина» «Гонщик» был представлен аж в семи номинациях, в том числе на худший фильм, худшего режиссёра, худшего актёра второго плана (и Сильвестр Сталлоне, и Берт Рейнольдс). Правда, «победил» только в одной — Эстелла Уоррен взяла антиприз за роль второго плана.

Премьера фильма «Гонщик» (Driven) Фото: Robert Laberge/ALLSPORT/Getty Images

Сам Сталлоне не гордится этим фильмом, а на карьерах начинающих актеров Кипа Парду, Кристиана де ла Фуэнте и Эстеллы Уоррен участие и вовсе сказалось губительно — никто из них больше не получал значимых ролей в дорогом кино. Режиссёру Ренни Харлину практически перестали выдавать фильмы с большими бюджетами, да и с тем, что было, он проваливался.

Кроме непотопляемого Сильвестра Сталлоне, дела не пошатнулись разве что у оператора Мауро Фиоре: следом за «Гонщиком» вышел высокооценённый «Тренировочный день», дальше были «Аватар» и «Живая сталь». Из последних его работ можно выделить блокбастер «Человек-паук: нет пути домой», который взял в прокате практически $ 2 млрд. После неудачи «Гонщика» в прокате Голливуд на добрую дюжину лет отвернулся от крупных фильмов об автоспорте, пока в 2013 году не вышла «Гонка» Рона Ховарда…