День штрафов на «Дакаре»: сменились победители в двух топ-категориях

На ралли-марафоне «Дакар»-2025 прошёл последний спецучасток перед днём отдыха. Он состоялся в рамках «марафонского этапа», то есть участники выступали на технике, которую вчера на имели права обслуживать механики. И изменений в группе лидеров вновь оказалось вдоволь.

Bike: Сандерса притормозили судьи

В мотоциклетном зачёте продолжается игра в кошки-мышки между Дэниелом Сандерсом и его преследователями, прежде всего Тошей Шарейной. Вчера австралиец увеличил отрыв — сегодня гандикап вновь сократился с 13 с половиной минут до семи. На самом деле Сандерс проехал даже быстрее Шарейны, но «быстрее» — это не всегда хорошо. Судьи зафиксировали сразу несколько превышений скорости, и Дэниел получил восемь минут штрафа. А ещё в концовке этапа возникли проблемы с навигационным оборудованием.

Благодаря штрафу Сандерса подтянулись к лидеру и другие преследователи, но их отставание всё ещё довольно серьёзное — даже идущий третьим Росс Бранч уступает уже 18 минут и после дня отдыха не будет иметь преимущества в виде более позднего старта. Что же до результатов самого спецучастка, то Лусиано Бенавидес заработал победу благодаря даухминутному штрафу Адриена ван Беверена. Выиграть вполне мог и Бранч, но он в концовке потерял три минуты.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после пятого этапа:



1. Даниел Сандерс (KTM) – 30:20:25

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +6:52

3. Росс Бранч (Hero Factory) +17:38

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +18:21

5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +19:49

6. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +20:51

7. Лусиано Бенавидес (KTM) +24:05

8. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +32:39

9. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +43:40

10. Эдгар Канет (КТМ) +1:01:34.

Ultimate: Аль-Аттия недолго радовался первой победе «Дачии»

Про штрафы мы будем говорить, и обозревая класс внедорожников. Казалось, что Нассер Аль-Аттия провёл идеальный этап: показал лучшее время, принёс первую в истории победу «Дачии» и довольно много привёз соперникам по общему зачёту. Но в итоге — удар от судей после финиша! Оказывается, машина катарца где-то по дороге потеряла запаску, а за это по регламенту положено 10 минут штрафа (чтобы экипажи не мусорили, оставляя колёса где попало).

Что любопытно, даже при таком суровом наказании Нассеру не хватило всего секунды до победы! В итоге первое место ушло Сету Кинтеро, а Маттиас Экстрём проиграл американцу всего восемь секунд. В одну минуту отставания уложился и лидер общего зачёта Хенк Латеган — вот так плотность! А вот ближайший преследователь Латегана Язид Аль-Раджи проехал на три минуты медленнее оппонента и теперь уступает в «абсолюте» почти 10 минут — впрочем, по меркам «Дакара» это всё ещё мелочь, когда впереди половина дистанции. Для интриги жаль, что Аль-Аттия после штрафа проигрывает 35 минут, а не куда более перспективные для камбэка 25. Но в любом случае игра ещё не закончена.

Пятый этап «Дакара»-2025 Фото: Red Bull Content Pool

Главным происшествием дня, пожалуй, стало столкновение Нани Ромы и Симона Витса на 203-м километре. Экипажи не пострадали, но Рома потратил больше трёх часов на ожидание техпомощи и ремонт, а Витс возобновил движение после четырёх часов простоя. Впрочем, оба уже не претендовали на высокие позиции в общем зачёте, что делает аварию чуть менее обидной.

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова после сильного выступления накануне чуть сбавил, что почти неизбежно при старте одними из первых. В любом случае на счету экипажа достойный, рабочий 16-й результат с 23 минутами отставания от Кинтеро и компании.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после пятого этапа:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 28:10:11.

2. Язид Аль-Раджи (Toyota Gazoo Racing) +10:17.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +20:54.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +35:00.

5. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +41:55.

6. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +42:44.

7. Матье Серрадори (Century Racing) +45:59.

8. Хуан Крус Якопини (Toyota Gazoo Racing) +1:03:17.

9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:30:10.

10. Герлен Шишери (X-Raid MINI JCW Team) +1:38:45.

Challenger+SSV: погоня Лопеса Контардо

В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger всё спокойно у лидера категории Николаса Кавильяссо. А вот его ближайший преследователь сменился: Корбин Ливертон потерял несколько часов из-за технических проблем, так что вторым теперь идёт Гонсало Геррейро.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после пятого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 30:38:42.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +28:34.

3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +30:26.

В зачёте стандартных мотовездеходов разрыв между Броком Хегером и Ксавье де Султре фактически не изменился, но обязательно надо обратить внимание на победителя дня Франсиско Лопеса Контардо. После неудачного старта «Дакара» чилиец не сдался и методично сокращает отставание от лидеров. Вот и сегодня Лопес Контардо отыграл еще 20 минут. В пассиве остаётся ещё два часа, но при таком темпе многократного чемпиона «Дакара» всё ещё возможно!

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после пятого этапа:



1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 31:48:54

2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:21:30

3. Алешандре Пинту (Old Friends Rally Team / BRP) +1:37:20

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:01:59.

Лопес Контардо всё ещё верит в победу Фото: Red Bull Content Pool

Truck: падение Лопрайса продолжается

В грузовом зачёте всё комфортнее себя чувствует Мартин Мацик: от прежнего прессинга со стороны Алеша Лопрайса не осталось и следа! Лопрайс провёл очередной неудачный день, проиграл Мацику аж полтора часа и даже уступил вторую позицию в общем зачёте Митчелу ван ден Бринку.

А что литовец Вайдотас Жала? А у него дела ещё более скверные, чем у Лопрайса: на момент написания обзора Жала ещё не финишировал, так что литовец точно выпал из топ-3 “абсолюта”. В целом генеральная классификация представляет собой жалкое зрелище — без «КАМАЗа» и «МАЗа» класс откровенно стагнирует.

«Дакар». Зачёт грузовиков после пятого этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 31:10:49.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:56:33

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:16:53.

Что дальше

В пятницу у участников «Дакара» заслуженный день отдыха после сложнейших испытаний первой недели. Ну а дальше, 11 января, ждём шестой этап. Организаторы обещают, что он будет попроще, что компенсируется протяжённостью: 605 боевых километров.