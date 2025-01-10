Сезон Ф-1 даже не стартовал, а все уже уверены, что новичка уволят. Как так?

Новому боевому пилоту «Альпин» Джеку Дуэну не позавидуешь. Сын знаменитого мотогонщика Мика Дуэна только готовится к полноценному старту в Формуле-1 в сезоне-2025 после дебюта на Гран-при Абу-Даби, а все уже хоронят карьеру австралийца. Ожидается, что максимум в сезоне-2026, а то и раньше Дуэна высадят ради нового резервного пилота французов Франко Колапинто. И похоже, что Джек правда обречён. Спасёт Дуэна только сценарий, при котором он сам станет «новым Колапинто».

Джек получил место от безысходности

Начать стоит с того, что Дуэн хоть и входил в молодёжную программу «Альпин», вовсе не являлся для французов приоритетным вариантом на роль боевого гонщика в сезоне-2025. Вакансию в «Альпин» освободил конфликтный Эстебан Окон, но французы долго пытались усадить на его место статусного Карлоса Сайнса и посматривали на других опытных гонщиков, прежде чем всё же решили продвинуть Дуэна. Чем-то напоминает решение команды из Энстоуна сохранить Джолиона Палмера в 2016 году просто потому, что подписать кого-то ещё не вышло (напомним, в итоге британца убрали, не дожидаясь конца сезона-2017).

Джек достойно смотрелся в молодёжных гоночных сериях, но никогда не считался талантом поколения, как, например, Шарль Леклер, упущенный «Альпин» Оскар Пиастри или новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Просто неплохой молодой пилот, который по удачному стечению обстоятельств всё-таки получил свой шанс.

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Похоже, ровно так к Дуэну относится и сама команда — мол, парень, шанс мы тебе дадим, но сами верим в тебя постольку-поскольку и церемониться не станем. Кажется, в случае слабых результатов в дебютном сезоне Джеку не собирались давать второй шанс, как Логану Сардженту в «Уильямсе» — и это ещё до того, как на горизонте появился пилот, которого в «Альпин», очевидно, котируют выше, чем собственного боевого гонщика.

Вообще, Джеку очень повезло, что в «Альпин» подписали с ним контракт аккурат перед тем, как Франко Колапинто заменил в «Уильямсе» Сарджента и внезапно выстрелил. Аргентинец не смотрелся в Формуле-2 мощнее того же Дуэна, но вот за рулём болида Ф-1 моментально развил столь высокую скорость, что на него обратили внимание и аргентинские спонсоры, и боссы других команд, ведь мест в самом «Уильямсе» на 2025 год уже не было.

Бриаторе ничего не гарантирует

Серия серьёзных аварий Колапинто на финише сезона поумерила хайп вокруг новичка, но скорость Франко никуда не делась, равно как и готовность спонсоров из Америки его поддерживать, тем более что теперь из Ф-1 выпал Серхио Перес. В общем, если «Ред Булл» подумал-подумал и не стал задвигать собственную молодежь ради Колапинто, то в «Альпин» всё-таки договорились с «Уильямсом» о получении прав на гонщика.

Правда, из официальных заявлений для прессы всё ещё непонятно, идёт ли речь о полном выкупе гонщика или о долгосрочной аренде. Неизвестна и сумма компенсации — ранее в СМИ ходили слухи, что «Уильямс» требует аж € 20 млн, а сейчас пошли разговоры о сумме в два раза меньшей.

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Так или иначе, на ближайшие годы Колапинто связан с «Альпин», и очевидно, что французы заплатили за него кругленькую сумму не для того, чтобы Франко годами сидел в запасе и работал на симуляторе. Аргентинцу предначертано стать боевым пилотом, и по сути вопрос лишь в том, когда именно это произойдёт. При этом в напарниках у Дуэна опытный Пьер Гасли с долгосрочным контрактом, так что очевидно, что под удар попадёт скромный новичок Джек.

«Мы начнём год с Пьером Гасли и Джеком Дуэном, я это гарантирую, — говорил босс «Альпин» Флавио Бриаторе ещё до подтверждения контракта с Колапинто. — А дальше посмотрим по ходу сезона. Я должен помочь команде достичь положения, в котором она сможет добиться результатов. Если есть пилот, который не добивается прогресса, который не приносит результатов, его заменят».

Знаменитый отец Джека — пятикратный чемпион мира по мотогонкам Мик Дуэн Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В общем, права на ошибку у Дуэна нет, никто не собирается давать ему целый сезон на то, чтобы обрести стабильность, познакомиться со всеми трассами и только после этого обеспечивать результат. К тому же ходят упорные слухи, что Джеку гарантировано место лишь на пять-шесть первых этапов, а дальше команда имеет право его высадить. Так что получается нелепая ситуация: новичок ещё только готовится к полноценному сезону, а мы уже ждём, когда его уволят.

Может ли что-то спасти Дуэна? Ну, секрета тут нет. Джеку поможет простой советский… Ладно, если без шуток, ему просто нужно повторить путь самого Колапинто и поехать в темпе Гасли сразу, без раскачки. Будет на уровне француза в квалификациях и гонках — Бриаторе не станет форсировать события. Но надо действительно выстрелить, а иначе Флавио наверняка захочет побыстрее заполучить новых спонсоров благодаря Колапинто в кокпите. Счёт идёт буквально на Гран-при.

Успехов, Джек. Они тебе сейчас ой как нужны.