6-й этап «Дакара»: аварии выбили двух важных участников, у российского штурмана проблемы

На ралли-марафоне «Дакар»-2025 прошёл первый спецучасток после дня отдыха. Маршрут от Хаиля до Аль-Дувадими не поменял лидеров в какой-либо из категорий, но принёс несколько происшествий и важных изменений.

Bike: Hero теряет лидера

Важная потеря в мотоциклетном зачёте «Дакара»: из борьбы выбыл теперь уже бывший обладатель третьего места Росс Бранч. Лидер Hero попал в аварию на 48-м километре спецучастка и после получения первичной медицинской помощи снялся с дистанции.

Но даже в отсутствие Бранча борьба в группе лидеров стала плотнее. Дэниел Сандерс, чей отрыв после поправок в промежуточных результатах составлял 15 минут, теперь имеет в запасе от Тоши Шарейны чуть менее 12. Подтянулся и Адриен ван Беверен — сильному выступлению не помешал даже тот факт, что француз открывал для всех трассу, отличная работа. Ну а лучшее время дня показал Рики Брабек, опередивший ван Беверена всего на 23 секунды.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Общий зачёт после шести этапов:

Дэниел Сандерс (KTM) – 35:18:49. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +11:46. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +19:11. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +23:18. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +27:25. Лусиано Бенавидес (KTM) +30:08. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +40:52. Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +44:39. Лоренcо Сантолино (Sherco Rally Factory) +1:09:28. Эдгар Канет (КТМ) +1:16:59.

Ultimate: день «МИНИ»

Быстрейшими пилотами в классе внедорожнииков довольно неожиданно оказались два обладателя «МИНИ» Гийом Де Мевиус и Жоао Феррейра. Последнему в общем зачёте это позволило подняться с 11-й позиции на девятую — приятно, но всё же понятно, что главные актёры категории всё равно не они с Де Мевиусом.

Если же говорить о лидерах, то преимущество Хенка Латегана относительно Язида Аль-Раджи сократилось с 10 минут до семи. На данный момент очевидно, что никакой командной тактики внутри «Тойоты» не предвидится: снижать темп нельзя, ведь в 22 минутах идёт самый живучий из «Фордов» под управлением Маттиаса Экстрёма, а Нассер Аль-Аттия на «Дачии» сократил отставание с 35 минут до 30. Это много, штраф после предыдущего этапа сильно бьёт по перспективам катарца, но шансы всё-таки остаются.

Победитель шестого этапа «Дакара» Гийом Де Мевиус Фото: Red Bull Content Pool

Главная авария дня на счету Герлена Шишери на ещё одной «МИНИ». Француз, замыкавший десятку генеральной классификации, неудачно подпрыгнул на трамплине и сильно разложил свой автомобиль. Гонщики не получили существенных травм, но отправлены в больницу на контрольные обследования — сход.

Хороший день для российского экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова (вообще очевидно, что сегодняшний этап подошёл «МИНИ»). Россияне показали 11-й результат, проиграв Де Мевиусу 11 минут. Практически весь гандикап возник на первой части спецучастка, а вторую Кротов проехал фактически вровень с бельгийцем.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после шестого этапа:

Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 32:51:36. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +7:16. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +22:27. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +30:25. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +50:16. Матье Серрадори (Century Racing) +56:28. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:14:18. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:36:37. Жоао Феррейра (X-Raid Mini JCW Team) +1:47:13. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:05:30.

Challenger+SSV: Контардо не теряет надежду, Кузьмич теряет время

В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger Николас Кавильяссо увеличил преимущество в общем зачёте. Отставание Гонсало Геррейро выросло с 28 минут до 35, Пауль Спирингс теперь уступает 41. Лучшее время дня на счету Ясира Сейдана, который после проблем на старте гонки уже не имеет шансов в общем зачёте. Видимо, тяжёлый день для российского штурмана Алексея Кузьмича и его пилота Хамада Нассера Аль Харби: на момент написания обзора экипаж стоит на трассе, уже потеряв несколько часов.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после шестого этапа:

Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 35:57:59. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +35:02. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +40:52.

В зачёте стандартных мотовездеходов Франсиско Лопес Контардо продолжает погоню, но сегодня его успехи не такие существенные, как хотелось бы чилийцу. Несмотря на победу на этапе, Лопес Кондардо отыграл у лидера «абсолюта» Брока Хегера только 11 минут и всё ещё уступает час и 47 минут. Ну, по крайней мере Франсиско уже вошёл в топ-3, а дальше многое будет зависеть от того, насколько стабильно проедет Хегер оставшиеся дни.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после шестого этапа:

Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 37:21:01 Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:07:29 Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +1:47:27.

Франсиско Лопес Контардо продолжает погоню Фото: Red Bull Content Pool

Truck: Мацик держит всё под контролем

В грузовом зачёте уверенно контролирует ситуацию лидер общего зачёта и действующий победитель гонки Мартин Мацик. Сегодня чех проиграл Митчелу ван ден Бринку семь минут, после чего отрыв в генеральной классификации всё ещё составляет час и 50 минут — всё спокойно. Вновь средненький день для Алеша Лопрайса, что, однако, не мешает ему сохранять третью строчку в таблице. Но если он мечтал вернуть себе вторую, то пока стал только дальше от претворения этого плана в жизнь.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после шестого этапа:

Мартин Мацик (MM Technology) — 36:35:08. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:49:33 Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:41:13.

Что дальше

Организаторы решили сократить маршрут воскресного спецучастка: у вертолётов сегодня оказалось так много работы, что части из них придётся остаться на маршруте до вечера. Соответственно, завтрашний старт решили отложить, поэтому в распоряжении мотоциклистов окажется 411 боевых километров, а обладатели четырёхколёсной техники проедут 418 километров. Да-да, организаторы подготовили разные маршруты, так что представителям внедорожного зачёта предстоит открывать трассу, не полагаясь на следы от райдеров — ждём навигационных испытаний и ошибок!