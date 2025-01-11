Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Ралли-марафон Дакар-2025, шестой этап: Аль-Аттия приблизился к Латегану, Шишери и Бранч сошли, Мацик лидирует

6-й этап «Дакара»: аварии выбили двух важных участников, у российского штурмана проблемы
Евгений Кустов
Шестой этап «Дакара»
Комментарии
В грузовом зачёте лидер особо не напрягается — без «КАМАЗов» и «МАЗов» это неудивительно.

На ралли-марафоне «Дакар»-2025 прошёл первый спецучасток после дня отдыха. Маршрут от Хаиля до Аль-Дувадими не поменял лидеров в какой-либо из категорий, но принёс несколько происшествий и важных изменений.

Bike: Hero теряет лидера

Важная потеря в мотоциклетном зачёте «Дакара»: из борьбы выбыл теперь уже бывший обладатель третьего места Росс Бранч. Лидер Hero попал в аварию на 48-м километре спецучастка и после получения первичной медицинской помощи снялся с дистанции.

Но даже в отсутствие Бранча борьба в группе лидеров стала плотнее. Дэниел Сандерс, чей отрыв после поправок в промежуточных результатах составлял 15 минут, теперь имеет в запасе от Тоши Шарейны чуть менее 12. Подтянулся и Адриен ван Беверен — сильному выступлению не помешал даже тот факт, что француз открывал для всех трассу, отличная работа. Ну а лучшее время дня показал Рики Брабек, опередивший ван Беверена всего на 23 секунды.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Общий зачёт после шести этапов:

  1. Дэниел Сандерс (KTM) – 35:18:49.
  2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +11:46.
  3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +19:11.
  4. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +23:18.
  5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +27:25.
  6. Лусиано Бенавидес (KTM) +30:08.
  7. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +40:52.
  8. Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +44:39.
  9. Лоренcо Сантолино (Sherco Rally Factory) +1:09:28.
  10. Эдгар Канет (КТМ) +1:16:59.

Ultimate: день «МИНИ»

Быстрейшими пилотами в классе внедорожнииков довольно неожиданно оказались два обладателя «МИНИ» Гийом Де Мевиус и Жоао Феррейра. Последнему в общем зачёте это позволило подняться с 11-й позиции на девятую — приятно, но всё же понятно, что главные актёры категории всё равно не они с Де Мевиусом.

Если же говорить о лидерах, то преимущество Хенка Латегана относительно Язида Аль-Раджи сократилось с 10 минут до семи. На данный момент очевидно, что никакой командной тактики внутри «Тойоты» не предвидится: снижать темп нельзя, ведь в 22 минутах идёт самый живучий из «Фордов» под управлением Маттиаса Экстрёма, а Нассер Аль-Аттия на «Дачии» сократил отставание с 35 минут до 30. Это много, штраф после предыдущего этапа сильно бьёт по перспективам катарца, но шансы всё-таки остаются.

Победитель шестого этапа «Дакара» Гийом Де Мевиус

Победитель шестого этапа «Дакара» Гийом Де Мевиус

Фото: Red Bull Content Pool

Главная авария дня на счету Герлена Шишери на ещё одной «МИНИ». Француз, замыкавший десятку генеральной классификации, неудачно подпрыгнул на трамплине и сильно разложил свой автомобиль. Гонщики не получили существенных травм, но отправлены в больницу на контрольные обследования — сход.

Хороший день для российского экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова (вообще очевидно, что сегодняшний этап подошёл «МИНИ»). Россияне показали 11-й результат, проиграв Де Мевиусу 11 минут. Практически весь гандикап возник на первой части спецучастка, а вторую Кротов проехал фактически вровень с бельгийцем.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после шестого этапа:

  1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 32:51:36.
  2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +7:16.
  3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +22:27.
  4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +30:25.
  5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +50:16.
  6. Матье Серрадори (Century Racing) +56:28.
  7. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:14:18.
  8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:36:37.
  9. Жоао Феррейра (X-Raid Mini JCW Team) +1:47:13.
  10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:05:30.
Как дела в российских ралли-рейдах:
«Бешеная хлебовозка» озадачивает иностранцев, а у «Нивы» — сразу две гоночные версии
«Бешеная хлебовозка» озадачивает иностранцев, а у «Нивы» — сразу две гоночные версии

Challenger+SSV: Контардо не теряет надежду, Кузьмич теряет время

В зачёте прототипных мотовездеходов Challenger Николас Кавильяссо увеличил преимущество в общем зачёте. Отставание Гонсало Геррейро выросло с 28 минут до 35, Пауль Спирингс теперь уступает 41. Лучшее время дня на счету Ясира Сейдана, который после проблем на старте гонки уже не имеет шансов в общем зачёте. Видимо, тяжёлый день для российского штурмана Алексея Кузьмича и его пилота Хамада Нассера Аль Харби: на момент написания обзора экипаж стоит на трассе, уже потеряв несколько часов.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после шестого этапа:

  1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 35:57:59.
  2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +35:02.
  3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +40:52.

В зачёте стандартных мотовездеходов Франсиско Лопес Контардо продолжает погоню, но сегодня его успехи не такие существенные, как хотелось бы чилийцу. Несмотря на победу на этапе, Лопес Кондардо отыграл у лидера «абсолюта» Брока Хегера только 11 минут и всё ещё уступает час и 47 минут. Ну, по крайней мере Франсиско уже вошёл в топ-3, а дальше многое будет зависеть от того, насколько стабильно проедет Хегер оставшиеся дни.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после шестого этапа:

  1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 37:21:01
  2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:07:29
  3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +1:47:27.
Франсиско Лопес Контардо продолжает погоню

Франсиско Лопес Контардо продолжает погоню

Фото: Red Bull Content Pool

Truck: Мацик держит всё под контролем

В грузовом зачёте уверенно контролирует ситуацию лидер общего зачёта и действующий победитель гонки Мартин Мацик. Сегодня чех проиграл Митчелу ван ден Бринку семь минут, после чего отрыв в генеральной классификации всё ещё составляет час и 50 минут — всё спокойно. Вновь средненький день для Алеша Лопрайса, что, однако, не мешает ему сохранять третью строчку в таблице. Но если он мечтал вернуть себе вторую, то пока стал только дальше от претворения этого плана в жизнь.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после шестого этапа:

  1. Мартин Мацик (MM Technology) — 36:35:08.
  2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +1:49:33
  3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:41:13.

Что дальше

Организаторы решили сократить маршрут воскресного спецучастка: у вертолётов сегодня оказалось так много работы, что части из них придётся остаться на маршруте до вечера. Соответственно, завтрашний старт решили отложить, поэтому в распоряжении мотоциклистов окажется 411 боевых километров, а обладатели четырёхколёсной техники проедут 418 километров. Да-да, организаторы подготовили разные маршруты, так что представителям внедорожного зачёта предстоит открывать трассу, не полагаясь на следы от райдеров — ждём навигационных испытаний и ошибок!

Тест-драйв первого чемпионского «КАМАЗа»:
Легендарный «КАМАЗ», впервые взявший «Дакар», жив! Какие ощущения от поездки на нём?
Эксклюзив
Легендарный «КАМАЗ», впервые взявший «Дакар», жив! Какие ощущения от поездки на нём?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android